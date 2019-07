KOERS KORT. Servisch kampioene Jelena Eric wint tweede rit in lijn BeNe Ladies Tour, Van Haaften nieuwe leidster De wielerredactie

20 juli 2019

15u24

Bron: Belga 0 Koers kort Jelena Eric (Alé Cipollini) heeft de korte rit in lijn van de BeNe Ladies Tour (WE 2.1), met start in het Nederlandse Sluis en finish na 89,9 kilometer in het Belgische Watervliet, gewonnen.

De derde dag van de BeNe Ladies Tour begon met een halve etappe tussen Sluis en Watervliet. Jelena Eric, Kirstie Van Haaften en Rhona Callander sloegen de handen in elkaar, veroverden een bonus van 1’45 en hielden aan de aankomst nog dertig tellen van die voorsprong over. Jelena Eric, in Servië viervoudig nationaal kampioene, haalde het voor de Nederlandse Van Haaften en de Britse Callander.

Van Haaften neemt de blauwe leiderstrui over van haar landgenote Amy Pieters en begint straks in Watervliet met zes seconden voorsprong op Jelena Eric aan een individuele tijdrit over 14,5 km. Amy Pieters is derde op elf tellen van haar landgenote. Eerste Belgische in de tussenstand is Ann-Sophie Duyck. Zij is veertiende op 29 seconden van Van Haaften die ook het jongerenklassement aanvoert. Tijdens de ochtendetappe over 90 km waren er opnieuw enkele valpartijen. Een tiental werd uitgeschakeld. (FHN)

