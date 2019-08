KOERS KORT. Serry twee jaar langer bij Deceuninck-Quick.Step - Pozzovivo breekt arm en been - Breschel hangt fiets eind dit seizoen aan de haak De wielerredactie

12 augustus 2019

Matti Breschel (34) hangt binnenkort fiets aan de haak

Matti Breschel zet op het einde van het seizoen een punt achter zijn wielercarrière. Dat maakte hij maandag bekend in de Deense media.

Breschel, die eind augustus 35 wordt, is profrenner sinds 2005. Hij debuteerde op het hoogste niveau bij CSC (later Saxo) en reed daarna ook voor Rabobank, Tinkoff, Cannondale, Astana en (sinds 2018) EF Education First. Hij sukkelt al een poos met zijn gezondheid en besliste daarom zijn wielerplunje op te bergen.

Breschel won 22 wedstrijden, waarbij onder meer een rit in de Vuelta (in 2008), het Deense kampioenschap (in 2009) en Dwars door Vlaanderen (in 2010). Twee keer stond Breschel op het podium van het WK, in 2008 als derde (na Alessandro Ballan en Damiano Cunego) en in 2010 als tweede (na Thor Hushovd).

Domenico Pozzovivo breekt arm en been bij aanrijding op training

Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida) heeft een arm en een been gebroken bij een aanrijding door een auto tijdens een trainingsritje nabij Cosenza in het zuiden van Italië. Dat meldt de plaatselijke krant Qui Cosenza maandag.

De 36-jarige Italiaan reed door het gehucht Laurignano, tot hij op een kruispunt geraakt werd door een Fiat Grande Punto. Na de eerste zorg ter plaatse werd de renner overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij nog steeds verblijft. Pozzovivo was naar verluidt steeds bij bewustzijn.

Pozzovivo was zich aan het voorbereiden op de Vuelta, die op 24 augustus van start gaat. Hij zou er de kopman zijn van Bahrain-Merida. Vorige week werd hij twaalfde in de Ronde van Polen. Eerder dit seizoen hielp Pozzovivo Vincenzo Nibali aan een tweede plaats in de Giro, waarin hij 19e werd.

Pieter Serry ondertekent nieuw contract bij Deceuninck-Quick.Step

Pieter Serry (30) zal ook de volgende twee seizoenen het shirt van Deceuninck-Quick.Step dragen. Hij verlengde zijn contract bij de ploeg van Patrick Lefevere tot eind 2021.

Serry rijdt sinds 2013 voor Quick.Step, dat hem overnam van Topsport Vlaanderen. Hij groeide er uit tot een gewaardeerde helper die inmiddels tien grote rondes achter zijn naam heeft. In de laatste Giro toonde hij zich door mee te gaan in enkele ontsnappingen en twee keer de top tien te halen.

“Ik rij nu zeven jaar voor deze ploeg en het voelt als een tweede familie”, zegt de Oost-Vlaming, die in 2012 het podium haalde van de Brabantse Pijl. “Het is heel prettig samenwerken met zijn fijne groep. Als we strijden, dan gaan we tot het uiterste om een zo goed mogelijk resultaat te halen. Ik ben trots deel uit te maken van de Wolfpack en wil iedereen bedanken voor het vertrouwen in mij. Ik wil dat de volgende twee jaar terugbetalen.”

It gives us great pleasure to announce that the hard-working @Pieter_Serry - a member of the Wolfpack since 2013 - has signed a contract extension with Deceuninck - Quick-Step:

Italiaans kampioen Formolo verhuist naar UAE Team Emirates

De Italiaanse kampioen Davide Formolo ruilt BORA-hansgrohe voor UAE Team Emirates. Hij ondertekende een contract voor twee seizoenen, zo bevestigt het team.

Formolo (26) is prof sinds 2014. Hij won, naast het nationale kampioenschap eind juni, ook al een rit in de Giro (in 2015) en eind maart een etappe in de Ronde van Catalonië. Eind april finishte Formolo bovendien als tweede in Luik-Bastenaken-Luik na Jakob Fuglsang.

In de Grote Rondes werd Formolo al twee keer tiende in de Giro (2017 en 2018) en een keer negende in de Vuelta (2016).

“Ik wil de komende jaren vooral focussen op de heuvelachtige eendagsklassiekers in de WorldTour”, aldus Formolo, die ploegmaat wordt van Jasper Philipsen.

✍️ Welcome @davideformolo 🇮🇹 , the Italian champion will become one of the leading riders at UAE Team Emirates 🇦🇪 for the 2020 season.



✍️ Welcome @davideformolo 🇮🇹 , the Italian champion will become one of the leading riders at UAE Team Emirates 🇦🇪 for the 2020 season.