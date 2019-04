KOERS KORT. Sep Vanmarcke beslist vrijdag of hij start in Ronde - Ook zieke Olivier Naesen twijfelachtig Redactie

04 april 2019

13u00

Sep Vanmarcke plant vrijdag ultieme test

Sep Vanmarcke beslist vrijdag na een laatste test of hij deelneemt aan de Ronde van Vlaanderen. Het speerpunt van EF Education First kwam vorige week vrijdag tijdens de E3 Harelbeke zwaar ten val en liep daarbij blessures op aan de ribben, enkel en knie. “Vrijdag traint de ploeg nog zo’n 150 kilometer op het parcours van de Ronde van Vlaanderen. Dat zal de ultieme test worden voor Sep. Indien hij nog te veel hinder heeft van zijn opgelopen blessures, nemen we het besluit hem niet te laten starten in de 103e Ronde van Vlaanderen”, stelt persverantwoordelijke Hannah Troop.

“Sep is thuis en komt vrijdag opnieuw naar het rennershotel. In eigen omgeving kan hij verder rusten en krijgt hij ook de nodige medische zorgen. Het is voor ons ook bang afwachten hoe hij de trainingsrit morgen, die we starten voor de Oude Kwaremont en beëindigen na de Kruisberg, zal verteren. Sep klinkt nog steeds vrij optimistisch en hij zal onderhand zijn lichaam wel kennen. Het is nu bijna een week geleden dat hij zwaar ten val kwam. De impact was wel groot toen hij tegen bijna 70 kilometer per uur plots in een gracht belandde”, vervolgt Hannah Troop.

De ploegtactiek zal er natuurlijk heel anders uitzien als Vanmarcke forfait moet geven ‘Vlaanderens Mooiste’. “Wij hebben dit seizoen een sterke ploeg in de breedte. Sebastian Langeveld rijdt goed net als Alberto Bettiol en Sacha Modolo, om er nog maar drie op te noemen. Natuurlijk hadden wij liever gehad dat Sep zondag blessurevrij aan de start kwam in Antwerpen maar het is nu eenmaal zo. Afwachten wat de test vrijdag zal opleveren. Anders verleggen we met hem de focus naar Parijs-Roubaix”, besloot Hannah Troop.

Oliver Naesen twijfelachtig voor Ronde door bronchitis

Slecht nieuws voor Oliver Naesen. De kopman van AG2R heeft last van bronchitis en start een antibioticakuur op. Naesen vermoedt dat hij ziek geworden is na de podiumceremonie met bijhorende champagnedouche na afloop van Gent-Wevelgem afgelopen zondag. Hij hoopt dat de behandeling snel aanslaat zodat hij genezen is tegen de Ronde van Vlaanderen.

Langeveld is conditioneel top: “Klaar om goed resultaat neer te zetten”

Indien Sep Vanmarcke zondag niet start in de Ronde van Vlaanderen, dan stijgt Sebastian Langeveld een plekje in de pikorde bij EF Education First en is hij de absolute kopman. De Nederlander, die in 2011 al eens vijfde werd in ‘Vlaanderens Mooiste’, kan rekenen op de steun van onder meer Alberto Bettiol, die ook een beschermde rol zal krijgen. Langeveld toonde zich donderdag uitermate gemotiveerd tijdens de persconferentie van het team.

“Ik begin zondag aan mijn twaalfde Ronde”, stak de 34-jarige Nederlander van wal. “Ik heb al wat ervaring en ben er zeker van dat ik een mooie finale kan rijden en een goed resultaat kan neerzetten. In de E3 Harelbeke en Gent-Wevelgem had er meer ingezeten, maar ik hield aan beide koersen wel een goed gevoel over.”

Er starten zondag een resem kandidaat-winnaars, waaronder ook veldrijders Mathieu van der Poel en Wout van Aert. “Iedereen noemt hen veldrijders, maar ik noem hen gewoon steengoede renners”, counterde Langeveld. “Stybar van zijn kant is al een tijdje op de weg actief, maar ook de prestaties van Van Aert en Van der Poel verbazen me niet. En dan heb je nog Peter Sagan. Voor mij een reuzengroot vraagteken. Hij liet tot op heden nog niet veel zien. In Gent-Wevelgem was hij goed, maar niet top. Met hem weet je echter nooit. Greg Van Avermaet heeft misschien dit jaar bij zijn nieuw team minder steun rond hem. En ikzelf? Ik voel me goed. Onze ploeg is sterk in de breedte. Of Sep Vanmarcke erbij zal zijn? Dat moeten we afwachten. Ik ben er alvast klaar voor. Conditioneel ben ik top.”

Julian Alaphilippe en Enric Mas leiden Deceuninck-Quick.Step in Baskenland

De Fransman Julian Alaphilippe en de Spanjaard Enric Mas zijn de kopmannen bij Deceuninck-Quick.Step in de Ronde van het Baskenland (WorldTour), die maandag (8 april) begint met een pittige individuele tijdrit. Zij krijgen met Dries Devenyns en Pieter Serry twee Belgen in steun.

Alaphilippe won vorig jaar de eerste twee ritten in het Baskenland. De kans dat hij komende week opnieuw mag vieren, lijkt groot want de 26-jarige Fransman toonde met winst vorige maand in Milaan-Sanremo, Tirreno-Adriatico (2 etappes) en Strade Bianche dat hij in topvorm verkeert. Enric Mas werd vorig jaar zesde in het Baskenland, op 3,5 minuut van winnaar Primoz Roglic. In het najaar finishte hij als tweede in de Vuelta (na Simon Yates). De selectie bestaat verder uit de Fransman Rémi Cavagna, de Deen Mikkel Honoré en de Tsjech Petr Vakoc.

“Enric is een echte klassementsrenner. We zullen het met hem dag per dag bekijken”, zegt ploegleider Klaas Lodewyck. “Alaphilippe heeft er al een groots seizoen tot dusver opzitten. Hij kan mikken op ritzeges. We hopen op goeie resultaten waaruit we vertrouwen kunnen putten voor de Ardense klassiekers.”