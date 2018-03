Koers kort: Schoen van Cavendish blijft achter op verkeerseiland - Greipel: "Komende weken staan in teken van revalidatie" MDB & TLB

19 maart 2018

13u04

Bron: Twitter, Belga 38

Greipel met succes geopereerd: "Nu geduldig zijn en niet overhaasten"

André Greipel is gisterenavond succesvol geopereerd aan het linkersleutelbeen. De onfortuinlijke Duitser kwam zaterdag ten val tijdens de afdaling van de Poggio en moet een kruis maken over zijn voorjaar. Tijdens de ingreep – uitgevoerd door dokter Toon Claes in Herentals – werd de complexe breuk met een plaatje en tien bouten vastgezet.

André Greipel: “Dokter Claes zei dat het een moeilijke maar geslaagde ingreep was. Het sleutelbeen was in verschillende stukjes gebroken. Ik ben deze voormiddag naar huis mogen vertrekken. De komende week moet ik sowieso de fiets langs de kant laten en daarna kan ik afhankelijk van de pijn opnieuw beginnen fietsen op de rollen. De komende weken kan ik sowieso toch geen wedstrijden betwisten, dus probeer ik geduldig te zijn en niks te overhaasten.”

“Ik voelde meteen dat mijn sleutelbeen gebroken was. Foto’s in het ziekenhuis van Nice zaterdagavond zorgden voor de bevestiging. Als renner hoop je altijd op een mirakel, zodat je toch kan starten in de komende klassiekers, maar mijn hoop was snel de kop in gedrukt. De komende weken zullen in het teken staan van rust en revalidatie, en ik zal de ploeg wel eens komen aanmoedigen tijdens de koers. Helaas hoort dit ook bij het leven van een renner...”

“De eerste ontgoocheling is al wat weggeëbd, maar het klopt dat ik nog nooit zo vlot over Cipressa en Poggio ben geraakt. Deze keer was het niet de klim van de Poggio die me genekt heeft, maar wel de afdaling. Ondanks een valpartij in de eerste bevoorrading en een achtervolging op de Turchino, voelde ik mij heel goed. Tussen Cipressa en Poggio reden we nog met vijf renners van onze ploeg op de voorste rijen, om in een ideale positie de Poggio op te draaien, en voorbij de top had ik nog Jasper De Buyst en Jens Debusschere bij me.”

Sunweb trekt de kaart van Matthews in Vlaamse koersen

Sunweb neemt Michael Matthews als voornaamste troefkaart mee naar Vlaanderen voor de eendagskoersen E3 Harelbeke en Gent-Wevelgem. De 27-jarige Australiër is de kopman van de ploeg in de komende wedstrijden.

In Gent-Wevelgem deelt Matthews het kopmanschap met onze landgenoot Edward Theuns. Nikias Arndt neemt dan de plek van landgenoot Bauhaus over.

Matthews krijgt vrijdag in E3 Harelbeke verder steun van de Duitser Phil Bauhaus, terwijl de Deen Søren Kragh Andersen ook als kopman fungeert. "We zullen de hele dag alert moeten rijden en in goede positie moeten zitten, zeker in de finale met achtereenvolgens de Paterberg, Oude Kwaremont en Karnemelkbeekstraat'', zei ploegleider Marc Reef. "We moeten zorgen dat onze kopmannen Michael en Søren in de voorste groep zitten die gaat strijden om de overwinning.''

Cavendish: naast gebroken rib ook schoen verloren

De gevolgen voor Mark Cavendish vielen -gezien de omstandigheden- nog wel mee na zijn zware smak in de finale van Milaan-Sanremo. 'Cav' knalde in aanloop naar de Poggio vol op een verkeerseilandje en de Brit werd in de lucht gekatapulteerd. De balans: een nieuwe gebroken rib én een verloren schoen. Op beelden van na de valpartij is te zien hoe de oranje koersschoen van Cavendish op het verkeerseiland was blijven staan.

Dehaes wint voor verongelukte Demoitié

Op bijzonder fraaie wijze spurtte Kenny Dehaes gisteren in de GP Denain naar de zege. Met nog steeds die ene sticker op de helm gekleefd. #rideforantoine staat er nog altijd te lezen op de helm van de renner van WB Aqua Protect Veranclassic. Hoewel de 33-jarige renner dit jaar Wanty-Group Gobert inruilde voor een nieuw team zal hij zijn voormalige ploegmakker Antoine Demoitié altijd met zich meedragen. "Nooit gaan we hem vergeten! Voor altijd fietst hij met me mee", vertelde Dehaes op Twitter.

Volgende week is het twee jaar geleden dat Demoitié het leven liet op 25-jarige leeftijd. De in Luik geboren Belg kwam om het leven na een ongeluk in Gent-Wevelgem. Demoitié kwam ten val en werd aangereden door een motard. In het ziekenhuis van Lille overleed hij uiteindelijk aan zijn verwondingen.

Nooit gaan we hem vergeten!! Voor altijd fietst hij met me mee! #rideforantoine Kenny Dehaes(@ Kennydehaes) link

. @Kennydehaes rijdt met een #rideforantoine sticker op zijn helm. Volgende week is het twee jaar geleden dat Antoine Demoitié stierf pic.twitter.com/6rhzlEX9dp José Been(@ TourDeJose) link

Riccardo Minali (Astana) slaat dubbelslag in tweede etappe

De Italiaan Riccardo Minali (Astana) heeft de tweede rit in de wielerronde van Langkawi (2.BC) gewonnen. Hij haalde het na 208,3 km tussen Gerik en Kota Bharu in een spurt voor zijn landgenoten Matteo Malucelli (Androni) en Paolo Simion (Bardiani-CSF).

Dankzij de zege neemt de 22-jarige Minali de leiderstrui in Maleisië over van zijn landgenoot Andrea Guardini (Bardiani-CSF), die zondag de openingsetappe op zijn naam schreef. Morgen leggen de renners 166 km af tussen Kota Bharu en Kuala Terengganus. Er staan geen Belgen aan de start.

De Ronde van Langkawi is toe aan de 23e editie en duurt acht dagen (tot zondag). Vorig jaar ging de eindzege naar de Zuid-Afrikaan Ryan Gibbons.