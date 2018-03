Koers kort: Schoen van Cavendish blijft achter op verkeerseiland - Dehaes wint voor verongelukte Demoitié MDB & TLB

19 maart 2018

13u04

Bron: Twitter, Belga

Cavendish: naast gebroken rib ook schoen verloren

De gevolgen voor Mark Cavendish vielen -gezien de omstandigheden- nog wel mee na zijn zware smak in de finale van Milaan-Sanremo. 'Cav' knalde in aanloop naar de Poggio vol op een verkeerseilandje en de Brit werd in de lucht gekatapulteerd. De balans: een nieuwe gebroken rib én een verloren schoen. Op beelden van na de valpartij is te zien hoe de oranje koersschoen van Cavendish op het verkeerseiland was blijven staan.

Dehaes wint voor verongelukte Demoitié

Op bijzonder fraaie wijze spurtte Kenny Dehaes gisteren in de GP Denain naar de zege. Met nog steeds die ene sticker op de helm gekleefd. #rideforantoine staat er nog altijd te lezen op de helm van de renner van WB Aqua Protect Veranclassic. Hoewel de 33-jarige renner dit jaar Wanty-Group Gobert inruilde voor een nieuw team zal hij zijn voormalige ploegmakker Antoine Demoitié altijd met zich meedragen. "Nooit gaan we hem vergeten! Voor altijd fietst hij met me mee", vertelde Dehaes op Twitter.

Volgende week is het twee jaar geleden dat Demoitié het leven liet op 25-jarige leeftijd. De in Luik geboren Belg kwam om het leven na een ongeluk in Gent-Wevelgem. Demoitié kwam ten val en werd aangereden door een motard. In het ziekenhuis van Lille overleed hij uiteindelijk aan zijn verwondingen.

Nooit gaan we hem vergeten!! Voor altijd fietst hij met me mee! #rideforantoine Kenny Dehaes(@ Kennydehaes) link

. @Kennydehaes rijdt met een #rideforantoine sticker op zijn helm. Volgende week is het twee jaar geleden dat Antoine Demoitié stierf pic.twitter.com/6rhzlEX9dp José Been(@ TourDeJose) link

Riccardo Minali (Astana) slaat dubbelslag in tweede etappe

De Italiaan Riccardo Minali (Astana) heeft de tweede rit in de wielerronde van Langkawi (2.BC) gewonnen. Hij haalde het na 208,3 km tussen Gerik en Kota Bharu in een spurt voor zijn landgenoten Matteo Malucelli (Androni) en Paolo Simion (Bardiani-CSF).

Dankzij de zege neemt de 22-jarige Minali de leiderstrui in Maleisië over van zijn landgenoot Andrea Guardini (Bardiani-CSF), die zondag de openingsetappe op zijn naam schreef. Morgen leggen de renners 166 km af tussen Kota Bharu en Kuala Terengganus. Er staan geen Belgen aan de start.

De Ronde van Langkawi is toe aan de 23e editie en duurt acht dagen (tot zondag). Vorig jaar ging de eindzege naar de Zuid-Afrikaan Ryan Gibbons.