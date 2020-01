KOERS KORT. Scheldeprijs voert enkele parcourswijzigingen door - Ook B-staal Sofie De Vuyst positief

De wielerredactie

22 januari 2020

13u28 8

108ste Scheldeprijs met drie plaatselijke ronden in Schoten en meer kilometers in België

In het Stadhuis van Terneuzen is de 108ste editie van de Scheldeprijs (8 april) voorgesteld. Het Nederlandse Terneuzen zal voor de derde opeenvolgende keer fungeren als startsite. De ontknoping wacht traditiegetrouw op de Churchilllaan in Schoten. Vorig jaar werkten de renners 145 km af in Nederland. Dat aantal is nu teruggebracht naar zowat 100 km, zodat de wedstrijd zowel in Nederland als in België bijna evenveel wedstrijdkilometers telt. En in Schoten worden dit jaar drie plaatselijke ronden afgewerkt, één meer dan in de vorige editie.

“We zijn al voor de derde keer te gast in Terneuzen voor de start van onze wedstrijd en wij hebben tot op heden absoluut nog geen spijt dat we in 2018 voor het eerst het vertrek namen bij onze noorderburen”, zegt koersdirecteur Frank Van Zitteren. “Na het officieuze startsein in de schaduw van het stadhuis van Terneuzen maken we twee lusjes doorheen deze havenstad. Aangezien het aantal kilometers tijdens een geneutraliseerde start beperkt is, zal de officiële start al gegeven worden nog voor de passage aan de Westerscheldetunnel. Via brede wegen gaat het daarna in één lijn naar Goes waarna we koers zetten richting Kapelle, Reimerswaal, Woensdrecht om zo na 100 km de Nederlands-Belgische grens te overschrijden in Kapellen. Van daaruit gaat het via Brasschaat en Brecht naar Wijnegem waar de 1700 meter lange kasseizone van de Broekstraat zich situeert. Na 150 km worden de drie plaatselijke omlopen op en rond de Churchilllaan van Schoten, van elk 17,4 km met daarin telkens de kasseistrook van de Broekstraat, aangevat. Zo krijgen we in Schoten de renners weer iets meer te zien.”

Fabio Jakobsen won de Scheldeprijs vorig jaar al voor de tweede opeenvolgende keer. De Nederlander nam in 2019 de maat van de Duitser Max Walscheid en de Brit Chris Lawless. De laatste Belgische eindzege dateert van 2006 toen Tom Boonen er voor de tweede keer won. Recordhouder wat betreft het aantal zeges is Marcel Kittel. De Duitser mocht vijfmaal het zegegebaar maken op de Churcilllaan (2012, 2013, 2014, 2016 en 2017).

Check out the new course! Where will you be watching? #SP2020

Ook B-staal van Sofie De Vuyst positief, verdediging kost smak geld

Ook de B-analyse van het dopingstaal dat Sofie De Vuyst op 18 september vorig jaar inleverde, heeft een positief resultaat opgeleverd. De renster testte positief na een controle van NADO Vlaanderen. In de urine van De Vuyst zijn niet-lichaamseigen steroïden aangetroffen. Dat bleek geen vergissing van het labo te zijn. De B-analyse in het DoCoLab Gent gaf hetzelfde resultaat.

De Vuyst zegt geen doping te hebben gebruikt en probeert dat nu te bewijzen voor de UCI. Daarvoor doet ze een beroep op advocaat Johnny Maesschalck. Die verdedigde met succes de Nederlandse veldrijdster Denise Betsema, bij wie ook exogene steroïden waren aangetroffen. Bij Betsema ging het om een gecontamineerd supplement.

De verdediging is een dure zaak. Voor A- en B-analyse moet De Vuyst al een kleine 6.000 euro betalen.