Koers kort: Schade aan kasseistroken van Parijs-Roubaix werd al vakkundig weggewerkt

🇫🇷 Aujourd’hui nous avons repavé les trous causés par des vols de pavés lors de @Paris_Roubaix 2018. Protégeons le patrimoine !



🇬🇧 Today we have «repaved» holes caused by cobbles theft during 2018 @Paris_Roubaix. Protect heritage ! #ParisRoubaix pic.twitter.com/pTfFxGsyFw

Les Amis de Paris-Roubaix(@ A_ParisRoubaix)