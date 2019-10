KOERS KORT. Sanne Cant laat Koppenbergcross schieten De wielerredactie

31 oktober 2019

20u00 0

Sanne Cant laat Koppenbergcross schieten en is ook onzeker voor Ruddervoorde

Sanne Cant zal niet starten in de Koppenbergcross, de eerste manche van de DVV Verzekeringen Trofee. De 29-jarige Cant is niet volledig fit nadat ze aan een valpartij tijdens de verkenning van de Superprestige-wedstrijd in Gavere vorige zondag een verschoven heiligbeen (grootste bot van de wervelkolom) overhield.

Artsen probeerden de voorbije dagen meermaals het euvel te verhelpen, maar zonder succes. Cant is niet fit genoeg en zal in de Koppenbergcross niet aan de start staan. Ook de deelname van de drievoudige wereldkampioene aan de Superprestige-manche van Ruddervoorde op zondag is nog onzeker.

Total Direct Energie beloont trouwe knechten met nieuwe contracten

Total Direct Energie heeft donderdag de contracten van zes renners verlengd. De Fransen Jérôme Cousin, Romain Sicard, Fabien Grellier en Paul Ourselin mochten allen voor twee seizoenen bijtekenen. De Est Rein Taaramäe en de Fransman Simon Sellier kregen een nieuwe overeenkomst tot eind 2020.

Taaramäe kon als enige van het zestal dit seizoen een overwinning boeken. Hij was in eigen land de beste op het nationaal kampioenschap tijdrijden. Sportdirecteur Jean-René Bernaudeau lijkt vooral de loyaliteit van zijn renners te belonen. De dertigjarige Cousin, vorig jaar nog ritwinnaar in Parijs-Nice, rijdt al sinds 2011 voor zijn team. De 31-jarige Sicard kwam in 2014 bij het team, de 25-jarige Grellier in 2016 en de 25-jarige Ourselin in 2017. De 24-jarige Sellier vervoegde Direct Energie vorig jaar, net als de 32-jarige Taaramäe.

Katusha stapt in vrouwenwielrennen

Het mannenteam van Katusha wordt volgend seizoen opgeslorpt door Israël Cycling Academy, maar dat wil niet zeggen dat de naam Katusha helemaal verdwijnt uit de wielersport. Het Zwitserse kledingmerk kondigde vandaag aan volgend seizoen co-sponsor en kledingleverancier te worden van de Deense vrouwenploeg Bigla.

“Het is geweldig dat Katusha besloten heeft om aan te sluiten bij ons team”, zegt teammanager Thomas Campana. “Dit is duidelijk een teken dat de sport en onze ploeg zich blijven ontwikkelen op het juiste pad. We zijn blij dat Katusha ons niet alleen kleding levert, maar ook de tweede naamgever wordt. Daarmee laten zij hun vertrouwen in de markt van het vrouwenwielrennen blijken.”

Ook Alexis Schoeb, CEO van Katusha Sports, was in zijn nopjes. “We hebben drie erg succesvolle jaren gehad met het mannenteam. Nu willen we ons bereik vergroten en we geloven dat vrouwenwielrennen daarvoor de ideale stap is. We kijken er naar uit dit project te starten.”

Adam Blythe zet punt achter carrière

Adam Blythe heeft op Instagram aangekondigd te stoppen met wielrennen. De 30-jarige Brit kwam het voorbije seizoen uit voor Lotto Soudal. "Ik heb veel verhalen meegemaakt en heel veel mooie herinneringen", zegt Blythe. "Maar ik heb de sport ook zien veranderen de laatste jaren. De offers werden voor een prof steeds groter om te blijven meedoen op topniveau. Met dat in gedachten is het nu de hoogste tijd om een stap opzij te doen. Ik wil meer tijd doorbrengen met mijn vrouw en drie kinderen, terwijl ik mij focus op andere dingen die ik voor de sport kan doen. Ik hou van wielrennen en kan mij niet voorstellen om niet deel uit te maken van de sport, op welke manier dan ook. Ik kijk uit naar het zoeken van nieuwe kansen die op mijn pad komen."

Blythe won in zijn carrière onder meer de RideLondon Classic (2014), het Brits kampioenschap op de weg (2016), de Elfstedenronde (2018), de Memorial Frank Vandenbroucke (2012), de Nationale Sluitingsprijs Putte-Kapellen (2010) en twee etappes en het eindklassement in het Circuit Franco-Belge (2010). Hij begon zijn profcarrière in de zomer van 2009 als stagiair bij Silence-Lotto. Nadien bleef hij twee jaar bij opvolger Omega Pharma-Lotto (2010-2011). Vervolgens volgden passages bij BMC (2012-2013), NFTO (2014), Orica-GreenEdge (2015), Tinkoff (2016), Aqua Blue Sport (2017-2018) en opnieuw Lotto Soudal (2019). Zijn laatste wedstrijd was vorige maand Parijs-Tours, waarin hij opgaf.

Ook Michael Albasini kapt er straks mee

De Zwitserse veteraan Michael Albasini heeft op de website van zijn team Mitchelton-Scott laten weten na de Ronde van Zwitserland in 2020 te stoppen als profrenner. Albasini is prof sinds 2003. “Het is geweldig om je carrière af te sluiten in een wedstrijd die bij je past als renner”, zegt Albasini, die in december 39 wordt. “Het is een koers waar ik altijd een goede band mee heb gehad, een thuiswedstrijd. Voor elke renner is het mooi om dicht bij huis te kunnen stoppen. Zelfs in de organisatie van de Ronde van Zwitserland zitten oud-ploeggenoten, dus het is alsof ik stop met school. Het is ook veel makkelijker voor familie om te komen en dat is één van de belangrijkste dingen. Afgelopen seizoen werd het voor mij steeds moeilijker om gemotiveerd te blijven. Het kostte veel tijd en energie. Ik wil voor mezelf volgend jaar mijn carrière op de best mogelijke manier afsluiten.”

Albasini had oorspronkelijk maar een contract tot eind 2019 bij Mitchelton-Scott, maar dat verlengde zijn overeenkomst nog tot half juni volgend jaar. De Zwitser, een notoir rittenkaper, won in zijn carrière etappes in onder meer de Ronde van Zwitserland (3), Vuelta (1), Ronde van Romandië (7), Ronde van Catalonië (2), Ronde van het Baskenland (2) en Parijs-Nice (1). Zijn laatste overwinning was een rit in de Ronde van de Fjorden in het voorjaar van 2018. Albasini rijdt sinds 2012 voor Mitchelton-Scott en voorganger Orica. Voordien verdedigde hij de kleuren van Phonak (2003-2004), Liquigas (2005-2008) en Team HTC (2009-2011).