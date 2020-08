KOERS KORT. Sander Armée wint ochtendrit in Ronde van Poitou-Charentes - Aberasturi pakt de zege in openingsrit Ronde van Hongarije Redactie

29 augustus 2020

Sander Armée wint de ochtendrit in Ronde van Poitou-Charentes

Sander Armée (Lotto Soudal) heeft vanmorgen de ochtendetappe in de Ronde van Poitou-Charentes (2.1) op zijn naam geschreven. De 34-jarige Leuvenaar bleef tijdens de korte rit van 97,7 km tussen Chasseneuil-du-Poitou en Jaunay-Marigny nipt uit de greep van het peloton en haalde het zo voor de Italiaan Luca Mozzato (B&B Hotels-Vital Concept) en de Colombiaan Alvaro Hodeg (Deceuninck-Quick Step). De Franse kampioen Arnaud Démare (Groupama-FDJ) blijft leider.

“Ik win niet vaak, maar als ik win zijn het altijd wel mooie overwinningen”, reageerde de Leuvenaar na afloop. “Harm Vanhoucke en ik zijn er van bij de start ingevlogen”, begon Armée zijn relaas. “We kregen de Spanjaard Irisarri mee in de ontsnapping. Het was een korte etappe van 98 kilometer, dus het plan was om zo hard mogelijk te trappen en dan te kijken waar het schip strandt.”

“Onderweg sprokkelde Harm ook belangrijke punten voor het bergklassement. We kregen nooit veel voorsprong, maar konden die twee minuten wel verrassend goed behouden. Met nog 30 kilometer te gaan passeerden we een laatste keer aan de finish. Op dat momenten begonnen we echt in de ritzege te geloven.”

“Ik wist dat het peloton op het vlakke sneller dan ons reed, maar op de vele klimmetjes reden we een erg strak tempo. Ik voelde me best nog wel goed in de finale. Harm en ik besloten dan om de beurt te demarreren, maar de Spanjaard bleek sterker dan ik verwachtte. Onder de vod van de laatste kilometer had ik gelukkig nog een cartouche over. Ik sloeg een kloof op een lastig stuk en hield een paar seconden over op het sprintende peloton. Zo kon ik toch nog even genieten in de laatste hectometers.”

“Meestal rijd ik in dienst van de ploeg. Als ik dan eens de kans krijg om voor een overwinning te gaan, doet het enorm veel deugd om het te kunnen afmaken. Ik win niet vaak, maar als ik win zijn het altijd wel mooie overwinningen.”

Quinten Hermans blijft sukkelen met gevolgen van valpartij in Dauphiné

Ruim twee weken na zijn val in de openingsetappe van het Critérium du Dauphiné, ondervindt Quinten Hermans nog veel last van de armblessure die hij opliep. Zijn ploeg Circus-Wanty Gobert-Tormans bevestigt dat hij vrijdagnacht met spoed werd opgenomen in het ziekenhuis vanwege een infectie.

Hermans viel tijdens de Dauphiné in een afdaling en moest opgeven. “Slechts enkele dagen later werd een dubbele spierscheur in de onderarm ontdekt, waardoor Hermans voor onbepaalde duur buiten strijd is. Na een eerste operatie om de hematoom operatief te verwijderen, werd de veldrijder deze vrijdagnacht op spoed opgenomen met een infectie. Een nieuwe operatie staat hem deze zaterdag te wachten”, meldt zijn ploeg.

“Door de zwelling van mijn onderarm duurde het enkele dagen vooraleer de spierscheuren vastgesteld werden. De hematoom werd operatief verwijderd, nu moet ik geduld hebben tot de spieren weer aan elkaar groeien”, vult Quinten Hermans aan. “Helaas merk ik negen dagen na de operatie nog geen snel herstel, en de dokters weten ook niet hoe lang ik buiten strijd zal zijn. Het zal nog even duren vooraleer ik mijn arm weer kan strekken. Dit betekent dat ik mijn training moet beperken tot krachttraining bij de kinesist, loopsessies en rollentraining. Ik wacht ongeduldig op de dag dat ik weer buiten kan fietsen!”

Nippo Delko Provence houdt 2 renners aan de kant in Druivenkoers wegens ontbreken resultaat coronatest

De Roemeen Eduard-Michael Grosu en de Litouwer Evaldas Siskevicius staan zaterdag niet aan de start van de 60e Druivenkoers. De reden is dat zij nog in het ongewisse zijn na een coronatest die eerder werd uitgevoerd. De renners worden zo aan de kant gehouden door de ploegleiding die geen risico wil nemen. Het team kreeg wel startrecht van de wedstrijdjury ook al kan de ploeg maar over drie renners beschikken.

“Zowel Grosu als Siskevicius ondergingen een test op COVID-19 maar hebben het resultaat daarvan nog niet in hun bezit”, legde juryvoorzitter Jempi Jooren uit. “Vandaar dat de ploeg hen uit voorzorg niet laat starten. In principe moet een team met minstens 5 renners aan het vertrek staan. Bij Nippo Delko Provence blijven er nu slechts 3 renners over die geschikt zijn voor de dienst. We maken met het college, na beraadslaging met de UCI in Zwitserland, een uitzondering en laten de ploeg alsnog de start nemen van de 60e Druivenkoers.”

Aberasturi pakt de zege in openingsrit Ronde van Hongarije

Jon Aberasturi (Caja Rural-Seguros RGA) heeft de openingsetappe van de Ronde van Hongarije gewonnen. De Spanjaard haalde het na 117,5 kilometer in Esztergom in de sprint voor Kaden Groves en Adam Toupalik. Hij is meteen ook de eerste leider.

De etappe werd gekleurd door een vroege vlucht van acht, maar veel kans op de zege maakten ze niet, want de rit leende zich tot een sprint. Mitchelton-Scott en Trek-Segafredo namen de kop van het peloton en lieten de bonus nooit veel hoger komen dan vier minuten.

Vlak voor de laatste hindernis van de dag, een klein klimmetje, was hun verhaal voorbij. Attila Hatler en Tobias Foss probeerden het daarna en kregen nog zeven anderen met zich mee. Het was Antwan Tolhoek die op 6 km zijn metgezellen achter liet, maar tevergeefs, het uitgedunde peloton zou hem op zo’n 4 km van de streep bij de lurven vatten.

In de sprint om de zege zette Kaden Groves als eerste aan, maar hij werd geremonteerd door Aberasturi, goed voor zijn eerste zege van het seizoen. Hij is de eerste leider en telt dankzij de boni vier seconden voorsprong op Groves.