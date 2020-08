KOERS KORT. Sam Oomen naar Jumbo-Visma - “Ineos en Jumbo-Visma krijgen boete van 50.000 euro wegens ontbreken in Bretagne Classic” De wielerredactie

25 augustus 2020

Jumbo-Visma heeft zich voor de komende drie seizoenen verzekerd van één van de beste Nederlandse klimmers, Sam Oomen. De 25-jarige Oomen maakt de overstap van Team Sunweb, waar hij vijf jaar reed.

Het Nederlandse rondetalent gaf aan toe te zijn aan een volgende stap in zijn carrière. “Ik heb vijf goede en fijne jaren gehad bij Team Sunweb”, aldus Oomen. “Aan mijn toekomst denkend, voelt het echter als het juiste moment om te kiezen voor een nieuwe stap. Het is top dat ik deze nieuwe stap kan zetten bij Team Jumbo-Visma. De kennis, de filosofie, de liefde voor de sport en het vertrouwen dat ik voel bij deze ploeg, hebben me ervan overtuigd dat Team Jumbo-Visma de juiste ploeg voor me is. Ik verheug me er enorm op om aan de slag te gaan in een nieuwe omgeving, met veel nieuwe gezichten maar ook met een aantal oude bekenden. Ik ben daar hartstikke blij mee.”

“Die blijdschap is wederzijds”, bevestigde Merijn Zeeman, sportief directeur bij Jumbo-Visma. “Sam is het grootste jonge Nederlandse rondetalent. Wij volgden hem al enkele jaren met grote interesse. Wij zijn heel blij dat hij nu voor ons gekozen heeft. We zijn ervan overtuigd dat Sam met de juiste begeleiding nog veel beter kan worden. We willen hem geleidelijk begeleiden richting de wereldtop.”

Oomen won in 2016 in zijn eerste profjaar meteen de Tour de l’Ain. In 2018 werd hij negende in de Giro. Nadien sukkelde hij met een vernauwde slagader, waardoor grote prestaties uitbleven. In 2019 brak hij ook zijn heup.

Welcome to our team Sam💛 Together we will make the most out of your talents!



More➡️ https://t.co/AHijUzRmcH #samenwinnen pic.twitter.com/ZYIxzuiCwz Team Jumbo-Visma cycling(@ JumboVismaRoad) link

“Ineos en Jumbo-Visma krijgen boete van 50.000 euro wegens ontbreken in Bretagne Classic”

Ineos en Jumbo-Visma gaan vandaag niet van start in de WorldTour-wedstrijd Bretagne Classic. Beide topteams lieten, enkele dagen voor de start van de Tour (29 september-20 augustus), geen ploeg afreizen naar Plouay. De UCI legde hen daarvoor een boete van 50.000 euro op. Dat bracht L’Equipe naar buiten.

De Bretagne Classic, waar Sep Vanmarcke vorig jaar won, behoort tot de WorldTour en dus is er een verplichting om te starten voor de WorldTour-teams. Ineos en Jumbo-Visma waren op de hoogte van de boete die ze zouden krijgen, maar prefereerden de boete gewoon te aanvaarden in plaats van af te reizen naar Bretagne.