KOERS KORT. Sam Oomen houdt heupbreuk over aan val in Giro Redactie

26 mei 2019

De Nederlander Sam Oomen heeft gisteren bij zijn valpartij in de veertiende Giro-rit een breuk in de rechterheup opgelopen. Dat bevestigt Team Sunweb op zijn website. De 23-jarige Oomen zal een zestal weken moeten revalideren. De Nederlander stond na dertien ritten op de 32ste plaats, op ruim 25 minuten van roze trui Polanc. Vorig jaar werd hij negende in de Giro.