KOERS KORT. Sagan wint in Herentals en kruipt achter de draaitafels - Teuns voor twee jaar naar Bahrain-Merida - Froome voor tweede keer vader Wielerredactie

02 augustus 2018

10u27

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 2

Sagan wint criterium in Herentals

Peter Sagan heeft zijn zegetocht in de Belgische criteriums verdergezet. De Slovaakse wereldkampioen won na Aalst, Roeselare nu ook in Herentals. Sagan was op de meet de betere van Greg Van Avermaet. Nederlands kampioen op de weg, in het veld en in het mountainbiken Mathieu van der Poel reed naar de derde plaats.

Achteraf was het nog niet voorij voor Sagan. De wereldkampioen - met opvallende snor - kroop voor de gelegenheid nog even achter de draaitafels om het volk op een extra feestje te trakteren.

Bart De Clercq wordt peter van Grote Prijs Stad Zottegem

Profrenner Bart De Clercq heeft aanvaard peter te worden van de Grote Prijs Stad Zottegem. "Toen de organisatoren me vroegen of ik peter wou worden van hun koers, heb ik geen moment getwijfeld. Ik ben afkomstig van Zottegem en het is een hele eer dat ik die titel mag dragen."

"Ik hoop zo mijn steentje bij te dragen aan de uitbouw van deze wedstrijd. Als jonge renner was het mijn droom deze koers ooit eens te rijden. Uiteindelijk ben ik daar als prof in geslaagd. Maar dan moest ik zes jaar naar de Vuelta en kon ik weer niet koersen in mijn eigen streek."

De 31-jarige Bart De Clercq is nog steeds aan het revalideren van de heupbreuk die hij op 2 januari opliep. Hij werd ondertussen een tweede keer geopereerd en lijkt stilaan op weg om weer de oude te worden. Dit seizoen zit koersen er echter niet meer in. De Clercq legt noodgedwongen de focus op het jaar 2019.

"Ik maakte in de winter de overstap van Lotto Soudal naar Wanty-Groupe Gobert en zou dus wellicht opnieuw in Zottegem mogen rondtoeren, ware het niet dat ik die heupbreuk opliep. Het was de start van een calvarietocht, waarvan nu hopelijk het einde in zicht is."

Toen alles de goede weg leek op te gaan, herviel De Clercq en drong een tweede operatie zich op. "Zes weken geleden werd ik een tweede keer geopereerd. De breuk was perfect genezen, maar het kraakbeen op mijn heupkop zorgde voor problemen. Alles werd opgekuist, ik kreeg stamcellen ingespoten, kortom alles wat vandaag de dag mogelijk is werd op mij toegepast. Sinds woensdag loop ik zonder krukken. Eerder ging ik wel al wat fietsen. Op het gemakje, heel voorzichtig. Mijn seizoen zit erop zonder dat het ooit begon. Ik hoop in 2019 weer opnieuw topfit te zijn."

Officieel: Dylan Teuns trekt naar Bahrain-Merida

Het zat er een beetje aan te komen, maar het is nu ook officeel bevestigd. Dylan Teuns rijdt de komende twee jaar voor Bahrain-Merida. Onze 26-jarige landgenoot verlaat BMC en wordt zo een ploegmaat van Vincenzo Nibali. Teuns start volgende week als titelverdediger in de Ronde van Polen, het terrein waarop ook Bahrain-Merida hem maar al te graag wil inzetten.

"Het is geweldig om een getalenteerde renner als Dylan aan boord te halen", vertelt manager Copeland. "We geloven dat hij een enorm potentieel heeft, onder meer als klassementsrenner. Dylan is zeer toegewijd en een echte professional. Hij barst van de ambitie en wil constant hogere doelen bereiken. We kijken ernaar uit om een goede toekomst met elkaar op te bouwen."

One word top transfer https://t.co/63O3iXYZCp Rik Verbrugghe(@ RikVerbrugghe) link

Degrendele showt haar zangtalent

Nicky Degrendele is klaar voor het EK. Onze medaillehoop in het baanwielrennen is na een voorjaar in Japan neergestreken in Glasgow en dat hebben de Schotten geweten. De 21-jarige West-Vlaamse beschikt naast een stel sterke benen namelijk ook over een meer dan aardige stem, zo blijkt uit een filmpje die Belgian Cycling de wereld in stuurde. Daarin neemt Degrendele met overtuiging de microfoon over van een straatmuzikant. Luister en oordeel zelf!

Chris Froome is opnieuw papa geworden

Chris Froome is woensdag voor de tweede keer vader geworden. Zijn echtgenote Michelle Cound schonk het leven aan een meisje, Katie.

De viervoudige Tourwinnaar, dit jaar derde in La Grande Boucle na ploegmaat Thomas en Dumoulin, maakte het nieuws vandaag bekend in een tweet. "Ik mocht gisteren mijn kleine meisje Katie welkom heten in de wereld", schrijft de 33-jarige Froome bij een foto waarop hij de baby op de borst heeft.

In december 2015 werd Froome voor het eerst papa. Hij kreeg toen een zoon die Kellan werd gedoopt.

Welcomed my little girl Katie to the world yesterday đź’ť pic.twitter.com/il9e1WFLkj Chris Froome(@ chrisfroome) link

David van der Poel wint in de Elzas

De eerste rit in lijn van de Tour Alsace is gewonnen door David van der Poel. De broer van Mathieu van der Poel won in SĂ©lestat in de sprint van de Ier Matthew Teggart. Van der Poel wordt meteen leider in de Elzas.

Het is voor de 26-jarige Van der Poel zijn eerste wegzege van het seizoen. Eerder eindigde hij als elfde in de door Adan Blythe gewonnen Elfstedenronde. Hij betwistte ook het NK wielrennen in Hoogerheide. Waar zijn broer Mathieu naar de titel wist te sprinten, eindigde David als 59ste.

Bettiol keert terug naar de heimat

Alberto Bettiol keert na Ă©Ă©n jaar BMC terug naar de stal waar het voor hem allemaal begon. De intussen 24-jarige Italiaan werd in 2014 prof bij het toenmalige Cannondale en gaat volgend jaar dus opnieuw aan de slag bij opvolger EF-Drapac. Bettiol, een renner met een sterk eindschot, verlaat het aflopend project van BMC en wordt zo een nieuwe ploegmaat voor Sep Vanmarcke.

Kazachs kampioen Lutsenko verlengt voor twee seizoenen bij Astana

De Kazachse nationaal kampioen Alexey Lutsenko heeft zijn contract bij Astana met twee jaar verlengd. Hij ligt daardoor vast tot eind 2020, zo maakte de Kazachse WorldTourploeg vandaag bekend.

De 25-jarige Lutsenko is bezig aan zijn zesde profseizoen in dienst van Astana. Naast het nationaal wegkampioenschap won hij dit jaar de Ronde van Oman en een etappe in de Ronde van Oostenrijk. Ook ritzeges in de Vuelta (2017), Parijs-Nice (2016) en de Ronde van Zwitserland (2015) staan op zijn erelijst, net als een wereldtitel op de weg bij de beloften (2012).

"Hoewel Alexey al een indrukwekkende reeks overwinningen en belangrijke podiumplaatsen heeft behaald, is hij nog steeds heel jong en toont hij nog maar pas zijn volledige potentieel. Ik ben blij dat hij de volgende twee jaar kan verder groeien bij Astana", aldus teammanager Alexander Vinokourov.

Natourcriterium Putte verwelkomt vijf Tourrijders

Morgenavond organiseert de gemeente Putte het derde natourcriterium. Vijf Tourrenners hebben hun deelname bevestigd: Sonny Colbrelli, Yves Lampaert, Timothy Dupont, Guillaume Van Keirsbulck en Jasper De Buyst. Ook veldrijders Laurens Sweeck en Toon Aerts zijn van de partij.

Belgisch kampioen Yves Lampaert (Quick-Step Floors), die maar enkele criteriums rijdt, is wellicht de grootste vedette van het vijftal. Vorig jaar won hij al veel sympathie van het publiek door Dwars door Vlaanderen en het BK tijdrijden te winnen, dit jaar is zijn populariteit er dankzij het BK op de weg niet minder op geworden.

Ook de Italiaan Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida) won zieltjes in ons land door vorig jaar de Brabantse Pijl te winnen. De rasspurter, die tijdens de voorbije Tour zowel in La Roche-sur-Yon als in Quimper de tweede plaats pakte, heeft zelfs een eigen fanclub in België.

Ook Timothy Dupont en Guillaume Van Keirsbulck (beiden Wanty-Groupe Gobert) hebben er een knappe Tour op zitten: Van Keirsbulck vanwege enkele lange ontsnappingen, Dupont vanwege zijn knappe spurtwerk in zijn allereerste Tour.

Sky laat Moscon aan de kant totdat UCI een oordeel velt

Gianni Moscon zal niet meteen weer in competitie treden. De Italiaanse renner van Team Sky werd nadat hij een slag uitdeelde, uit de Tour de France gezet. Volgens Cyclingnews zal Sky Moscon niet laten deelnemen aan wedstrijden totdat de UCI een beslissing heeft genomen over de zaak. De UCI kan oordelen dat de uitsluiting voldoende was, maar kan de Italiaan ook nog een extra schorsing geven.

Nu ook officieel: Greipel verlaat Lotto Soudal voor Fortuneo-Samsic

André Greipel verlaat na dit seizoen Lotto Soudal om bij het Franse Fortuneo-Samsic aan de slag te gaan, zo maakte zijn nieuwe werkgever niet geheel verrassend bekend. De 36-jarige Duitser ondertekende er "een overeenkomst voor minstens twee seizoenen".

In totaal staan er meer dan 150 zeges op Greipels palmares."Onze ploeg trekt hiermee dan ook een van de beste sprinters van zijn generatie aan", klinkt het in de mededeling. "Nu we een sprinter hebben, kunnen we op ons op alle domeinen meten met de top."

"Ik ben altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen", vertelde Greipel op de website van zijn nieuwe werkgever. "Ik kijk ernaar uit om mijn ervaring op deze jonge ploeg over te brengen."

🇬🇧 Welcome André Greipel !

The team signs one of the best sprinters of his generation: André Greipel. The German rider will fly the Fortuneo Samsic team’s flag for at least two seasons.#GiveLifeToOurDreams pic.twitter.com/SijE4rY8Of Team Fortuneo Samsic(@ Fortuneo_Samsic) link

Vanmarcke, De Gendt en Dupont toppen de affiche van Dernycriterium Lombardsijde

In het West-Vlaamse Lombardsijde trekken ze voor hun dernycriterium van aanstaande zondag vooral de Belgische kaart. Onder meer Sep Vanmarcke, Thomas De Gendt en Timothy Dupont toppen er de affiche. Ook Tim Declercq, die door ziekte zijn eerste Tour de France vroegtijdig moest verlaten, is van de partij.

Ook Frederik Backaert, Jelle Wallays, Laurens De Vreese, Roy Jans, Dries De Bondt, Gianni Vermeersch, Michael Vanthourenhout, Neal Van Vaerenbergh en Gianni Marchand bevestigden hun deelname. Daarnaast komt de snelle Nederlander Fabio Jakobsen naar Lombardsijde.

Ook bij de vrouwen elite wordt er een dernycriterium gereden. Bij de deelneemsters Cameron Vandenbroucke, de dochter van de betreurde Frank. De profs rijden twee reeksen, pas daarna volgt de finale.

Italiaan Stacchiotti wint eerste rit in Portugal

De Italiaan Riccardo Stacchiotti (MsTina-Focus) heeft de eerste rit in de Ronde van Portugal (2.1) op zijn naam geschreven.

De 26-jarige Stacchiotti bleef na 191,8 km tussen Alcacer do Sal en Albufeira in een groepssprint de Portugezen Luis Mendonça (Aviludo-Louletano) en Cesar Martingil (Liberty Seguros-Carglass) voor.

Olivier Pardini (Team Differdange) kwam als vijftiende en eerste Belg over de streep.

De Portugees Rafael Reis (Caja Rural), woensdag winnaar van de proloog in Setubal, blijft leider. Vrijdag leggen de renners 195,3 km af tussen Beja en Portalegre. De rittenkoers eindigt volgende week zondag (12 augustus) met een tijdrit. Vorig jaar kroonde de Spanjaard Raul Alarcon zich tot laureaat.