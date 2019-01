KOERS KORT. Sagan showt opvallende tattoo - Aru rijdt de Giro - Nibali bevestigt: lonen december niet betaald bij Bahrain-Merida De wielerredactie

17 januari 2019

18u21 0

Sagan in Slovaakse trui én met tattoo

Peter Sagan boekte in de Tour Down Under zijn eerste dagsucces van het nieuwe wielerseizoen. De Slovaak rijdt in 2019 voor het eerst in drie jaar rond zonder zijn regenboogtrui. In de plaats draagt Sagan de trui van Slovaaks kampioen. Nadat hij vandaag zijn bovenlichaam ontblootte, showde Sagan ook nog iets anders: een opvallende tattoo sierde zijn rug.

Aru rijdt de Giro

Tom Dumoulin heeft er weer een geduchte concurrent bij in de Ronde van Italië. Fabio Aru verschijnt op 11 mei ook aan de start in Bologna. De 28-jarige klimmer van UAE Team Emirates eindigde al twee keer op het podium in de Giro: derde in 2014 en tweede in 2015.

Na twee jaar afwezigheid keerde Aru vorig jaar weer terug in de Giro. Hij stapte toen tijdens de negentiende etappe vermoeid af en sloeg daarna de Tour de France over. “Ik ben werkelijk als een wrak uit de Giro gekomen”, zei Aru destijds. “Die ronde was een nachtmerrie.” De Italiaan deed wel mee aan de Vuelta, de Spaanse ronde die hij in 2015 won, maar hij kon daarin geen rol van betekenis spelen.

Aru aast in de komende editie van de Giro op revanche. “Ik wil de sponsoren, fans en organisatoren die toch in me bleven geloven graag terugbetalen”, aldus de Italiaan.

Dumoulin, de winnaar van 2017, heeft van de Giro zijn hoofddoel voor dit jaar gemaakt. De Nederlander krijgt concurrentie van onder anderen Simon Yates, Miguel Angel López en Egan Bernal.

Vincenzo Nibali bevestigt: lonen december niet betaald bij Bahrain-Merida

La Gazzetta dello Sport maakte gisteren melding van betalingsproblemen bij Bahrain-Merida. De renners en staf zagen hun loon van december niet uitbetaald. Vincenzo Nibali bevestigde dat. “En ik ben niet de enige”, zei de Italiaanse kopman.

Brent Copeland, manager van het team, stuurde zijn personeel een mail met uitleg - “doordat het budget van 2018 overschreden werd, kon het laatste maandloon niet betaald worden” - maar stelde zijn mensen meteen ook gerust: eind januari zullen alle achterstallen betaald worden. De prins zou persoonlijk de nodige bankgaranties hebben gegeven.

Bahrain-Merida staat bekend als een ‘rijke’ ploeg, maar vreemd genoeg blijkt het niet de eerste keer dat de betalingen niet op tijd gebeuren. Insiders zeggen dat het om een praktisch probleem gaat - “een gevolg van administratieve rompslomp” - en dat de ploeg geen echte financiële zorgen heeft. Om die reden kende de UCI ook gewoon weer de WorldTourlicentie voor 2019 toe. De komst van McLaren als nieuwe cosponsor moet de betalingen in de toekomst vlotter laten verlopen.

Ook al blijft iedereen voorlopig rustig, voor de werknemers is het geen fijne situatie. Vraag is in hoeverre Nibali hiermee rekening zal houden bij zijn contractonderhandelingen. Hij komt na dit seizoen vrij op de markt: Bahrain-Merida wil graag twee extra jaren met hem verder, maar de renner onderhandelt ook met andere teams. “Ik heb al gepraat met Trek-Segafredo”, bevestigde Nibali gisteren. (BA)