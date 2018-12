KOERS KORT. Sagan rijdt Amstel en Luik-Bastenaken-Luik - Degrendele maakt comeback in Londen - Thijssen en Van Moer prof in 2019 Redactie

10 december 2018

17u46 0

Lotto-Soudal maakt Gerben Thijssen en Brent Van Moer profrenner in 2019

Op 1 juli volgend jaar maken Gerben Thijssen (20) en Brent Van Moer (20) de overstap van het U23-team van Lotto-Soudal naar de WorldTour-ploeg. Thijssen veroverde dit jaar de Belgische titel bij de beloften op de weg en Van Moer behaalde zilver op het WK tijdrijden voor beloften. Beide renners zijn momenteel met de WorldTour-ploeg mee op stage in Mallorca.

Kurt Van de Wouwer, sportief verantwoordelijke van de U23 bij Lotto-Soudal, is blij met de promotie van zijn jongelingen. “We hebben ervoor gekozen om Brent en Gerben te laten meegaan tijdens deze decemberstage om zo al nader kennis te kunnen maken met de ploegmaats en staf. Dat zal hun integratie volgend jaar zonder twijfel bevorderen. Zij krijgen in Mallorca uiteraard een trainingsprogramma op hun maat voorgeschreven. Hun seizoen start bovendien een zestal weken later dan dat van de profs, dus dat is nog veraf”, klinkt het bij Van de Wouwer.

Lotto-Soudal wilt Thijssen en Van Moer nog niet te veel druk opleggen, en laat hen daarom pas halfweg 2019 de overstap naar de profs maken. “In het voorjaar is er altijd meer druk van buitenaf, ook op jonge renners. We willen hen laten wennen aan de overstap. Zo hebben we in het verleden ook Tim Wellens en Louis Vervaeke met succes gelanceerd”, aldus Van de Wouwer.

Peter Sagan rijdt Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik

Pascal Ackermann (24) en Emanuel Buchmann (26) verlengen tot 2021 bij BORA–hansgrohe. Dat laat de wielerformatie weten vanuit Mallorca, waar de Duitse WorldTour-ploeg haar team voor 2019 voorstelde. “Samen met Maximilian Schachmann hebben we drie zeer getalenteerde Duitsers in onze rangen. We zijn dan ook blij dat we deze overeenstemming met Pascal en Emanuel snel hebben gevonden. Pascal zal in de Giro voor het eerst een gronde ronde afwerken, terwijl Emanuel zijn focus zal leggen op de Tour de France”, vertelt teammanager Ralph Denk.

Verder ging de meeste aandacht opnieuw naar Peter Sagan. De Slovaak, komend seizoen voor het eerst in drie jaar niet in de wereldkampioenentrui, zal zijn voorjaar in 2019 rekken tot Luik-Bastenaken-Luik. “Het is leuk om te zien hoe het team rond mij blijft groeien”, stak Sagan van wal. “Pascal en Emanuel zijn grote talenten en hebben zich goed ontwikkeld, maar ze zijn niet de enigen. Ook Lukas (Pöstlberger) en Patrick (Konrad) doen hun job enorm goed. Het is een plezier met de jongens samen te rijden. Voor het klassieke team kwamen ook Jempy (Drucker) en Oscar (Gatto) het team nog versterken. Zelf zal ik mijn seizoen openen in Australië en nadien in Argentinië. Mijn doelen in Europa blijven onveranderd: Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. De nieuwigheid volgend jaar is dat ik nadien ook de Amstel Gold Race én Luik-Bastenaken-Luik zal rijden. Daarna zal ik opbouwen naar een nieuwe Ronde van Frankrijk.”

Sagan won het voorbije seizoen zijn zesde groene trui in de Tour. In het voorjaar won hij Parijs-Roubaix en Gent-Wevelgem. Eerder triomfeerde hij ook al in de Ronde van Vlaanderen (2016). De Slovaak nam vier maal eerder deel aan de Amstel Gold Race, met als beste resultaat een derde plaats in 2013. Vorig jaar werd hij vierde in Nederlands-Limburg. Aan Luik-Bastenaken-Luik nam Sagan nooit eerder deel.

Degrendele maakt comeback in Londen

Nicky Degrendele neemt komend weekend deel aan de Wereldbekermanche keirin in Londen. De wereldkampioene maakt haar rentree op de baan nadat ze in Parijs hard tegen de grond ging. In de eerste instantie leek Nicky in orde te zijn, maar na verder onderzoek hield een hersenschudding haar een periode van de fiets af, waardoor ze afzegde voor de wereldbekerwedstrijd in Berlijn.

“Er is veel gebeurd voor haar de afgelopen weken, dus een topvorm kunnen we misschien nog niet verwachten. We gaan kijken hoe ze zich zal kunnen meten met de wereldtop. Het voordeel is dat zij de volledige komende week nog kan gebruiken om haar vorm aan te scherpen, omdat ze na de periode naast de fiets nu heel fris is. In de keirin kan ze altijd ver komen, omdat ze tactisch heel sterk is. Gezien de tactische aard van dit onderdeel, kan ze hier ook zonder piekvorm absoluut hoge ogen gooien”, klinkt het bij haar ploeg BEAT Cycling Club.

Katusha kiest voor BMW als autopartner

Katusha zal de komende drie jaar met BMW-wagens rondrijden in het peloton. Dat maakte de Russische wielerformatie bekend. “Onze mecaniciens zullen de ruimte appreciëren. Soms zitten we meer dan zeven tot acht uur aan een stuk in de auto. Na de wedstrijden kunnen we onze renners in comfort terug naar het hotel brengen, aangezien de recuperatie meteen begint wanneer de koers gedaan is”, vertelde General Manager José Azevedo.

Tom Boonen spant zich in voor het goede doel

Voor één keer was de rondetijd van ondergeschikt belang. Op Circuit Zolder drukten enkele racepiloten het gaspedaal in voor het goede doel. In ruil voor een gift mocht de gulle schenker op de passagierszetel plaatsnemen. Ook Tom Boonen, peter van het initiatief, kroop mee achter het stuur tijdens ‘Laps for Life’. En ondanks de felle regen deinsde hij er niet voor terug om de snelheidsmeter de hoogte in te jagen. Alle opbrengsten gaan integraal naar ‘De Warmste Week’ van Studio Brussel. (VDVJ)