KOERS KORT. Sagan over het WK: "Aan alle mooie liedjes komt een eind" - Van Avermaet rijdt ploegentijdrit Redactie

06 september 2018

09u31 0

Peter Sagan: "Geen grote ambities voor het WK"

Een rit heeft Peter Sagan nog niet gewonnen in de Vuelta. Zijn groene trui als leider in de puntenklassering speelde hij gisteren, na één dag, ook weer kwijt aan Alejandro Valverde. Maar het gaat steeds beter, zegt de drievoudige wereldkampioen, die dan toch van plan lijkt om zo lang mogelijk in de Ronde van Spanje te blijven.

Plan A was dat hij na afloop van de twaalfde etappe, vandaag van Mondoñedo naar Mañon in Galicië, uit de Ronde van Spanje zou stappen. Om vervolgens zijn WK-vorm aan te scherpen met een hoogtestage op Isola 2000, een skigebied niet ver van Monaco, waar hij woont. Maar inmiddels is Sagan op Plan B overgegaan: "Mijn idee is om de Vuelta uit te rijden. Het is goed dat ik hier ben. In de eerste week heb ik afgezien van de hitte. En betaalde ik nog de prijs van mijn valpartij in de zeventiende rit van de Tour. Nu ben ik hersteld en denk ik aan winnen." Sagan eindigde al drie keer tweede. Gallopin, Valverde en Viviani waren sneller. "Ik wil op zijn minst één etappe winnen."

Zijn kansen op een vierde wereldtitel schat hij niet erg hoog in. "Ik ga niet met grote ambities. Ik heb de regenboogtrui drie keer op rij gedragen, maar aan alle mooie liedjes moet vroeg of laat een eind komen. Er zijn klimmers die op een parcours als in Innsbruck beter zijn dan ik. Wat mij betreft is Nibali een grote favoriet." (MG)

Van Avermaet traint op dijk Dendermonde voor 1ste WK-ploegentijdrit

Het is nu ook officieel: "Ik rijd de WK-ploegentijdrit", zegt Greg Van Avermaet (33). Voor de Oost-Vlaming wordt het zijn eerste deelname. "BMC heeft het de voorbije jaren wel vaker gevraagd, maar toen heb ik altijd neen gezegd. Omdat het nu de laatste keer is dat het WK ploegentijdrijden georganiseerd wordt, én omdat dit het laatste jaar van BMC is, wil ik meedoen. Ik zeg niet dat ik me verplicht voel, maar ik wil er wel deel van uitmaken. Het is ook prestige, hé."

"Mijn palmares verder opvullen? Graag, ik wil er vol voor gaan, maar misschien zijn Quick.Step, Sunweb en Mitchelton-Scott op dit parcours iets sterker dan wij. Het wordt afzien, maar ik doe dat wel graag. Wat soms wel tegensteekt, is de voorbereiding en de training. Drieduizend keer hetzelfde herhalen - hoe we moeten ronddraaien, hoe we de bochten nemen enzovoort - dat is niet echt iets voor mij. Gelukkig zijn we dit jaar niet speciaal op stage moeten gaan naar Italië zoals de ploeg vroeger deed. Ik heb vooral op de dijk van Dendermonde getraind met mijn tijdritfiets." (BA)