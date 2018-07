KOERS KORT. Sagan ook in Roeselare primus - Thomas wint, Ten Dam valt in Surhuisterveen - Dubbelslag voor veldrijder Hermans in Wallonië



De wielerredactie

31 juli 2018

22u10

Bron: Belga 5

Peter Sagan wint na Aalst ook het natourcriterium van Roeselare

Wereldkampioen Peter Sagan (BORA - hansgrohe) heeft vanavond, daags na het natroucriterium van Aalst, ook het negende natourcriterium van Roeselare naar zijn hand gezet. In de groene trui hield de 28-jarige Slovaak in een sprint met drie de Nederlander Niki Terpstra en Belgisch kampioen Yves Lampaert achter zich.

De Nederlander Wout Poels legde afgescheiden beslag op de vierde plaats. Timothy Dupont won de sprint van een zeskoppige achtervolgende groep, voor Oliver Naesen en de Italiaan Sonny Colbrelli.

- 34 deelnemers

1. Peter Sagan (Slk/BORA - hansgrohe) de 100 km in 2u15:02

2. Niki Terpstra (Ned)

3. Yves Lampaert

4. Wout Poels (Ned) op 0:22; 5. Timothy Dupont 0:44; 6. Oliver Naesen; 7. Sonny Colbrelli (Ita); 8. Jasper De Buyst; 9. Guillaume Van Keirsbulck; 10. Dimitri Claeys; 11. Tim Declercq 1:02; 12. Daniel Oss (Ita); 13. Laurens De Vreese; 14. Maxime Farazijn; 15. Ceriel Desal; 16. Dieter Bouvry; 17. Loran Cassaert; 18. Fabrizio Dekoning; 19. David Boucher; 20. Lander Seynaeve; 21. Jens Vandenbogaerde; 22. Gianni Marchand; 23. Cedric Baekeland; 24. Sven Claerhout; 25. Thomas Joseph; 26. Damion Windels; 27. Nills Pauwels; 28. Stijn Minne; 29. Matthias Vandewalle; 30. Tiebo Devoogdt; 31. Bruce Deboot; 32. Dieter Vanthourenhout; 33. Alexander Maes; 34. Reinier Honig (Ned)

Veldrijder Quinten Hermans slaat dubbelslag in Ronde van Wallonië

Quinten Hermans (Telenet Fidea Lions) heeft de vierde etappe in de Ronde van Wallonië op zijn naam geschreven. Na 161,4 kilometer tussen Malmedy en Herstal was Hermans de snelste van een omvangrijke kopgroep. De Limburger haalde het voor de Fransen Romain Cardis (Direct Energie) en Lorrenzo Manzin (Vital Concept). Hermans neemt door zijn sprintzege tien bonificatieseconden. Dat volstaat om de leiderstrui over te nemen van zijn gouwgenoot Tim Wellens (Lotto Soudal), die ook in de kopgroep zat.

De vlucht van de dag werd gevormd door negen renners. Onze landgenoten Dries De Bondt (Veranda's Willems), Kenneth Vanbilsen (Cofidis) en Edward Planckaert (Sport Vlaanderen) kregen het gezelschap van de Nederlanders Lars van der Haar (Telenet Fidea), Sjoerd van Ginneken en Etienne van Empel (beiden Roompot) en de Fransen Simon Sellier (Direct Energie) en Arnaud Courteille (Vital Concept). Hun voorsprong liep maximaal op tot 2:50, maar het peloton hield de vluchters binnen schot. Kevin Van Melsen (Wanty-Groupe Gobert) en Baptiste Planckaert (Katusha) maakten samen met de Luxemburger Tom Wirtgen (AGO-Aqua Service) en de Zwitser Lukas Spengler (WB Veranclassic) nog de sprong naar voren, maar het peloton bleef attent en greep de vluchters terug op 15 km van de aankomst.

In de laatste tien kilometer lagen nog twee klimmetjes en daarin volgden de aanvallen elkaar snel op. Leider Tim Wellens toonde zich echter alert. Een grote groep ging sprinten voor de zege in Herstal en daarin was Quinten Hermans verrassend de sterkste. Door de tien bonificatieseconden neemt hij de gele leiderstrui over van Wellens.

Morgen wacht de renners een relatief vlakke slotetappe van 187,5 km tussen Hoei en Borgworm.

La victoire de @Quintenhermans au sprint de la 4e étape #TRW2018 à Herstal devant Laurenzo Manzin et le Français @romaincardis pic.twitter.com/gcEL3DWvrK TourdeWallonie(@ TourdeWallonie) link

Hermans: "Dit had ik helemaal niet verwacht"

"Deze zege komt helemaal onverwacht voor mij", opende Hermans na afloop. "Ik ben de eerste om verrast te zijn. Ik voelde de laatste dagen dat ik snel was in de sprints. Woensdag ga ik alles geven om die gele trui te behouden. Dat zal zeker niet makkelijk worden. De Ronde van Wallonië is mijn laatste wegwedstrijd voorlopig. Ik trek vervolgens op stage naar Mallorca om daar het veldritseizoen voor te bereiden. Dat blijft toch mijn favoriete discipline."

Ten Dam valt en vreest voor schouderblessure, Thomas wint criterium in Surhuisterveen

Laurens ten Dam moet door een val in de Profronde van Surhuisterveen waarschijnlijk een streep zetten door de Clásica San Sebastián van zaterdag. Ten Dam zou Sunweb-kopman Michael Matthews bijstaan in Baskenland.

Ten Dam knalde na ruim veertig minuten fietsen in de laatste bocht voor de finish de hekken in, meldt de Leeuwarder Courant. Omdat meerdere renners bij de valpartij betrokken waren, legde de organisatie de ronde tijdelijk stil. Tourwinnaar Geraint Thomas klopte Tom Dumoulin - ook in de Tour tweede - in de sprint. Bauke Mollema werd derde.

Ten Dam stapte met een pijnlijke schouder uit de wedstrijd. De vrees voor een sleutelbeenbreuk is reëel.

UCI-voorzitter Lappartient: "Om effect te zien, moeten we ploegen verder inkrimpen"

Heeft UCI-voorzitter David Lappartient lessen getrokken uit de afgelopen Tour de France? Toch wel, zo blijkt uit een gesprek dat het Zwitserse Le Temps met de 46-jarige Fransman had. Nog kleinere ploegen zijn volgens Lappartient niet uitgesloten voor de toekomst - dit jaar werd de Tour voor het eerst met ploegen van acht in plaats van negen renners gereden.

"Om écht effect te zien bij een dergelijke maatregel, moet je verder gaan met de inkrimping van de ploegen. Tot zes renners", aldus de UCI-voorzitter in het Zwitserse Le Temps. "Sky zal de koers blijven controleren als de ploegen met zeven renners starten. Met zes wordt het iets anders. Dan heeft de kopman maar vijf helpers over, waardoor die knechten ook sneller moe zullen worden. Op die manier zouden we ook meer teams kunnen uitnodigen."

Armstrong: "Dumoulin gaat ooit de Tour winnen"

Lance Armstrong ziet in Tom Dumoulin een toekomstig Tourwinnaar. "Dumoulin wint ooit de Tour", is de verguisde oud-wielrenner van mening in zijn podcast The Move. "Ik weet niet of het volgend jaar is, maar hij zal winnen."

Dumoulin eindigde in de afgelopen Tour de France als tweede, achter Geraint Thomas. Armstrong ziet weinig minpunten bij de Nederlander, die dit seizoen ook al tweede werd in de Giro, de grote ronde die hij vorig jaar won. "Hij is heel compleet, en is bovendien heel erg slim. Hij weet zijn krachten goed te doseren en blaast zichzelf nooit op. Daarom zal hij ooit de Tour winnen." Armstrong ziet nog een groot voordeel, zeker met het oog op de toekomst: "Hij is de jongste van alle Tourfavorieten."

Teuns krijgt sterk BMC rond zich in Polen

De Ronde van Polen schiet zaterdag uit de startblok, met een Belg als titelverdediger. Dylan Teuns mikt samen met BMC volgende week opnieuw op het eindpodium. De Zwitserse fromatie brengt naast Teuns nog wel een pak sterke renners in stelling. Zo gaan ook Roelandts, Dennis, Bettiol, De Marchi, Roche en Wyss mee naar het voormalige Oostblokland.

"De Ronde van Polen ziet er min of meer hetzelfde uit als vorig jaar", blikt Teuns vooruit. "Het wordt moeilijk om opnieuw op één te eindigen, maar na een harde trainingsmaand ben ik wel gerust in mijn vormpeil. Ik ben er klaar voor én de rit waarin ik vorig jaar de leiderstrui veroverde, zit er opnieuw in.

Twee stagiairs voor Trek-Segafredo

Ook Trek-Segafredo heeft vanaf augustus twee stagiairs beet. De ploeg van John Degenkolb en Jasper Stuyven kan tot eind dit jaar rekenen op de diensten van Michel Ries en Matteo Moschetti. Ries, een 20-jarige Luxemburger, eindigde als negende in de Baby-Giro. Moschetti is dan weer een 21-jarige Italiaan die voor 2019 en 2020 al een contract heeft bij Trek-Segafredo. Beide renners komen over van Polartec-Kometa.

Brico Cross laat beloften apart rijden

Goed nieuws voor de U23-veldrijders. In vijf Brico Crossen moeten de beloften niet langer van start bij de profs, maar krijgen ze hun eigen race. Dat zal zowel in Geraardsbergen, Ronse, Lokeren, Essen en Hulst het geval zijn.

Er bestaat een U23-categorie in het veldrijden, maar in tegenstelling tot in het wegwielrennen, zijn er maar weinig wedstrijden waarin die beloften elkaar kunnen bekampen. Vzw SportIDee, overkoepelend organisator van de Brico Crossen, wil zijn steentje bijdragen om de jongere renners wat meer mogelijkheden te bieden om met elkaar in de clinch te gaan.

"De voorbije maanden klopten een aantal jonge beloften bij ons aan", vertelt Chis Mannaerts in naam van vzw SportIdee. "Door de Amerikaanse wereldbekermanches duurt het straks wel heel lang, vooraleer die jongens (18 tot 21-jarigen) zich in rechtstreeks duel kunnen meten met hun leeftijdsgenoten. Bovendien geen evidentie voor de allerjongsten onder hen -die zijn amper 18- om punten te sprokkelen voor de o zo belangrijke UCI-ranking."

Gewezen Omloop-winnaar sterft na insectenbeet

Andreas Kappes (52) is niet meer. De voormalige profwielrenner overleed deze nacht na een allergische reactie op een insectenbeet. De Duitser stierf uiteindelijk na hartfalen.

Kappes maakte vooral furore als baanwielrenner. Zo won hij 24 zesdaagses, waaronder die van Gent (in 1995 aan de zijde van Etienne De Wilde). Daarnaast schreef hij in 1998 een etappe in de Giro op zijn naam en zette Kappes de Omloop van 1991 naar zijn hand.

I’m shocked and saddened reading the tragic news that Andreas Kappes has passed away. Only 52 years old, always a classy guy. I’ve known Andreas since the amateur ranks when we were 18-19 years old. He was a tough rival on the six days velodrome circuit. R.I.P. brother. #NotFair pic.twitter.com/V7UdMhVGAl Johan Bruyneel(@ JohanBruyneel) link

Greipel moet EK laten schieten door Lotto-Soudal, Frankrijk mikt op spurters Coquard en Laporte

André Greipel zal op 12 augustus niet deelnemen aan de wegrit van het EK wielrennen in de Schotse hoofdstad Glasgow. Zijn team Lotto-Soudal eist hem op om deel te nemen aan andere wedstrijden. Dat maakte de Duitse wielerbond BDR bekend. Zo zal Greipel onder meer starten in de Ronde van Polen (4-10 augustus). Ook de Franse selectie voor het EK is inmiddels bekend. Bondscoach Cyrille Guimard rekent op de snelle benen van sprinters Bryan Coquard (Vital Concept) en Christophe Laporte (Cofidis).

Door het afzeggen van Greipel blijft John Degenkolb (Trek-Segafredo) over als enige Duitse kopman. Naast Greipel haakt ook zijn ploegmaat Marcel Sieberg af. De Duitse selectie, die nog ingekrompen moest worden van tien naar acht, is zo compleet. Degenkolb krijgt het gezelschap van Nico Denz (Ag2R La Mondiale), Joshua Huppertz (Lotto-Kern Haus), Jonas Koch (CCC Sprandi Polkowice), Roger Kluge (Mitchelton-Scott), Alexander Krieger (Leopard Pro Cycling), Marcel Meisen (Corendon-Circus) en Rick Zabel (Katusha-Alpecin). De keuze voor veldrijder Marcel Meisen is opvallend te noemen. De tijdrit zal gereden worden door Maximilian Schachmann (Quick-Step Floors) en Marco Mathis (Katusha). Tony Martin (Katusha) viel tijdens de Tour uit met een breuk in de wervelkolom en is niet beschikbaar.

De Franse EK-selectie werd intussen ook bekendgemaakt. Bondscoach Cyrille Guimard stelde snelle mannen Bryan Coquard en Christophe Laporte aan als kopmannen. Zij zullen worden bijgestaan door Samuel Dumoulin (AG2R La Mondiale), Hugo Hofstetter (Cofidis), Pierre-Luc Périchon (Fortuneo-Samsic), Damien Touzé (Saint-Michel-Auber 93), Angelo Tulik (Direct Energie) en Anthony Turgis (Cofidis). Nacer Bouhanni (Cofidis) hoopte ook op EK-deelname, maar bijt in het zand.

Alex Aranburu pakt de zege in Circuito de Getxo

Alex Aranburu (Caja Rural) heeft dinsdag de 73e editie van het Circuito de Getxo (Spa/1.1) op zijn naam geschreven.

Na 185 kilometer op Baskische wegen haalde de Spanjaard het van zijn landgenoten Carlos Barbero (Movistar) en Jon Aberasturi (Euskadi-Murias). Voor de 22-jarige Aranburu was het de eerste profzege. Op de erelijst volgt hij Barbero op.

Nibali met succes geopereerd

Vincenzo Nibali is in het Italiaanse Milaan met succes geopereerd aan zijn gebroken ruggenwervel, zo maakte zijn team Bahrain Merida bekend.

Morgen zou de 33-jarige Nibali het ziekenhuis in de Noord-Italiaanse modestad al mogen verlaten. Over enkele dagen mag hij geleidelijk aan opnieuw met de fiets beginnen trainen.

De Haai van Messina kwam tijdens de Ronde van Frankrijk in de etappe naar Alpe d'Huez ten val en brak daarbij een ruggenwervel. Aanvankelijk werd geopperd dat Nibali door een motor was aangereden. Uit camerabeelden bleek evenwel dat hij met zijn stuur was blijven hangen aan de draagriem van een camera van een onvoorzichtige supporter. Na de val kon Nibali de etappe nog uitrijden maar 's anderendaags besliste de Tourwinnaar van 2014 niet meer te starten.

📢 ANNOUNCEMENT 📢



🏥 @vincenzonibali has undergone a successful surgery today.



📝 Read more



👇🏻 https://t.co/CBw6WcXGQo



📸 @bettiniphoto pic.twitter.com/F8wC05nihH Team Bahrain Merida(@ Bahrain_Merida) link

Devriendt langer bij Wanty-Groupe Gobert

Wanty-Groupe Gobert heeft laten weten de overeenkomst van Tom Devriendt te verlengen tot eind 2020. Devriendt rijdt al sinds 2015 voor de Waalse procontinentale formatie.

De 26-jarige West-Vlaming telt één profzege in zijn carrière, de Omloop van het Houtland (1.1) in september vorig jaar. Hij werd toen ook derde in Binche-Chimay-Binche en de Eurometropool Tour.

"De ploeg maakte al redelijk snel kenbaar dat ze mijn contract wilden verlengen", aldus Devriendt. "Dat is een mooi teken van vertrouwen. In het voorjaar heb ik me laten zien en ik ben ook gegroeid als vaste pion in de trein voor Timothy Dupont. Volgend jaar wil ik me nog meer profileren in het voorjaar. Mijn prestatie in de Ronde van Vlaanderen (waar hij 30ste werd, red) smaakt naar meer. Ik ben niet gemaakt om kopman te zijn. Maar ik stel als doel in een vrije rol sterk te presteren in bepaalde klassiekers."

"De ploeg weet dat ze op mij kan rekenen. Ik ben misschien niet de meest constante renner, maar in de wedstrijden waar ze op mij rekenen sta ik ten dienste van de ploeg. Ik ben ook wel een sfeermaker en voel me supergoed hier. De contractverlenging van Xandro Meurisse was enorm belangrijk voor mij. We zijn al lang beste vrienden en ik haal echt energie uit gasten als hem."

"Ik sukkelde de afgelopen weken wat met mijn knie. Daardoor moest ik opgeven in de Ronde van Oostenrijk. Maar ik hoop dat die problemen nu van de baan zijn. Ik stel me nog als doel om te presteren in het najaar, zoals vorig jaar. Allereerst trek ik naar de Ronde van Denemarken, waar ik Xandro Meurisse mee zal ondersteunen", besloot Devriendt."