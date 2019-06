KOERS KORT. Sagan mikt op zevende groene trui, Tour-debuut Schachmann Redactie

29 juni 2019

Sagan mikt op zevende groene trui, Schachmann debuteert

De Slowaak Peter Sagan mikt op een zevende groene trui. Hij leidt het team BORA-Hansgrohe in de komende Ronde van Frankrijk. De Duitser Maximilian Schachmann is voor het eerst van de partij in La Grande Boucle.

De 29-jarige Sagan won het puntenklassement al zes keer sinds zijn Tour-debuut in 2012. Daarmee deelt hij het record met de Duitser Erik Zabel (tussen 1996 en 2001). De drievoudige wereldkampioen (2015 tot 2017) won in zijn carrière al elf ritten in de Ronde van Frankrijk. Zijn laatste etappezege dateert van 3 juli 2017, toen hij triomfeerde in Longwy, daags voor zijn uitsluiting.

De andere sprinters in het team (Pascal Ackermann, Sam Bennett) haalden de Tour-selectie niet. Maximilian Schachmann is wel voor het eerst van de partij in de Tour. De 25-jarige Duitser won vorig jaar een etappe in de Giro. Dit jaar was hij goed voor drie ritzeges in de Ronde van het Baskenland, een ritzege in de Ronde van Catalonië, een derde plaats in Luik-Bastenaken-Luik en een vijfde plaats in de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl.

In het gebergte rekent Bora-Hansgrohe op de Duitser Emanuel Buchmann, derde in de voorbije Dauphiné, en de Oostenrijker Patrick Konrad, die ook het podium (3de) haalde in de Ronde van Zwitserland. Verder behoren de Italiaan Daniel Oss, de Duitser Marcus Burghardt, en de Oostenrijkers Gregor Mühlberger en Lukas Pöstlberger tot de selectie. De Tour start op 6 juli in Brussel.