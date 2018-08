KOERS KORT. Roompot en Crelan willen zo snel mogelijk naar een fusie - Italiaan vervoegt Terpstra bij Direct-Energie - Roglic laat WK tijdrijden schieten Redactie

29 augustus 2018

Roglic laat tijdrit in Innsbruck schieten en gaat vol voor wereldtitel

Primoz Roglic neemt niet deel aan de tijdrit op het WK in Innsbruck. De vierde van de afgelopen Ronde van Frankrijk wil zich naar eigen zeggen richten op de wegrit. "Na de Tour sukkelde ik met een blessure aan mijn elleboog. Er zat nog een steentje in na een valpartij en die moest ik laten verwijderen. Echt veel trainen op de tijdritfiets heb ik dus niet gedaan," vertelt Roglic in een interview aan de wedstrijdorganisatie.

De 28-jarige Sloveen gaf daarin ook te kennen uitsluitend te mikken op de wegwedstrijd. "Het is een uitdagend parcours, ik ben momenteel op trainingskamp in Kuhtai, dichtbij de omloop in Innsbruck. Ik reed de beslissende klim vandaag drie keer op en het is echt wel lastig. Ik hoop dat het me ligt."

Kittel moet forfait geven met gezondheidsproblemen

Naast Mark Cavendish zit ook Marcel Kittel (Katusha-Alpecin) in de knoei met zijn gezondheid. De Duitser komt zondag niet aan de start van de Ronde van Groot-Brittannië (2-9 september). "Jammer genoeg kan ik uit voorzorg niet starten in de Ronde van Groot-Brittannië", legde Kittel uit. "In mijn huidige situatie heeft het geen zin om te koersen. Ik moet de resultaten van de verdere onderzoeken afwachten. Het risico zou te groot zijn.

"Ik vind het heel spijtig niet te kunnen starten. Ik heb goed herinneringen aan Groot-Brittannië en won er zowel twee ritten in de Tour als twee etappes in de Ronde van Groot-Brittannië." De 30-jarige Duitser moest vorige week opgeven in de ronde van zijn land. Voordien was zijn eerste seizoen in dienst van Katusha ook al geen overrompelend succes. Hij bleef tot dusver steken op twee zeges in 2018, twee etappes in Tirreno-Adriatico.

Roompot en Crelan willen fusioneren voor 3 september

Bij Roompot noemen ze Wout van Aert "een wereldtopper". Bij Sniper Cycling vinden ze een samengaan met Roompot het best mogelijke scenario. De liefde tussen de twee ploegen is groot. Zo snel als mogelijk willen ze een nieuwe Roompot-Crelan-ploeg op poten zetten. Nog voor het einde van de week als het kan. Het gaat hard voor Sniper Cycling, het team rond Wout van Aert. Eerder van de week raakte bekend dat fusiegesprekken met Aqua Blue waren afgeblazen. Die werden gevoerd omdat sponsor Veranda's Willems, de huidige hoofdsponsor van de ploeg van Nick Nuyens en Chris Compagnie, er op het einde van 2018 mee ophoudt. Er moet dus vers geld worden gevonden.

Meteen daarna gingen Nuyens en Compagnie rond de tafel zitten met Michael Zijlaard, manager van de Nederlandse Roompot-ploeg. De gesprekken begonnen drie dagen geleden en ze gaan hard, bevestigt Compagnie. Die steekt zijn enthousiasme over een fusie van beide teams niet onder stoelen of banken. "We kunnen een mooi verhaal schrijven, voor alle partijen. Het is goed voor beide ploegen en het is goed voor de renners, in de eerste plaats voor Wout van Aert."

Concreet ligt het volgende scenario op tafel: de constructie van een Roompot-Crelan-ploeg voor de weg, voor het veldrijden blijft alles bij het oude en blijft het team gewoon Crelan-Charles heten. Op die manier heeft ook Roompot een vervanger gevonden voor de Nederlandse Loterij: ook die zet namelijk de sponsoring stop. Crelan, dat zijn lot verbonden heeft aan Wout van Aert, neemt dan de plaats in van de Loterij.

De tijd dringt. Op 3 september wil de internationale wielerunie UCI namelijk alle aanvragen binnen hebben voor een nieuwe licentie. Chris Compagnie maakt zich sterk dat daar nog wel een beetje rek op zit. Maar steekt niet weg dat hij en Nuyens de gesprekken met Zijlaard van Roompot zo snel mogelijk tot een goed einde willen brengen. (MG)

Bonifazio naar Direct-Energie

Opnieuw een buitenlandse naam voor Direct-Energie. Het Franse team dat voor volgend jaar Niki Terpstra wist vast te leggen, rekent straks in 2019 op de diensten van Niccolo Bonifazio. De Italiaanse sprinter komt over van Bahrein-Merida en won dit jaar de openingsrit in de Ronde van Kroatië. In 2015 werd hij vijfde in Milaan-Sanremo.

#Mercato - Benvenuto a Niccolò Bonifazio ! 🇮🇹



➡️ @Bonifazio_993, de la formation Bahrain-Merida, rejoint le #TeamDirectEnergie en 2019 ! 👊🏻



Le sprinteur italien montrera désormais l'étendue de son talent, en jaune et noir 💛🖤#AllezDirectEnergie pic.twitter.com/1TCm0dp1Tw Team Direct Energie(@ TeamDEN_fr) link

Brändle wordt ploegmaat van Ben Hermans

Een uitgaande transfer bij Trek-Segafredo. De Oostenrijker Matthias Brändle verlaat het schip en gaat volgend jaar aan de slag bij Israel Cycling Academy. De tijdrijder wordt bij het procontinentale team ploegmaat van onze landgenoot Ben Hermans.

Cavendish krijgt platte rust voor onbepaalde tijd

Mark Cavendish (Dimension Data) moet niet meteen terug op de fiets verwacht worden. Dat bevestigde zijn team in een persbericht. Bij onderzoek werd de aanwezigheid van het virus van Epstein-Barr geconstateerd. "Dit is de reden waarom ik mezelf fysiek al een tijdje niet goed voel", legde 'Cav' zelf uit. "Ik voelde al een hele tijd dat er iets niet klopte."

Het onderzoek bracht naar voren dat Cavendish al enkele maanden met het virus sukkelde en er diverse wedstrijden mee reed. Hij krijgt nu volledige rust voorgeschreven, vooraleer de trainingen te hervatten. De Brit liet weten opgelucht te zijn de reden van zijn dip te kennen. "Ik ben blij dat het eindelijk duidelijk is waarom mijn prestaties al een tijd niet optimaal waren."

De laatste wedstrijd van Cavendish dateert van de Prudential Ride Londen eind juli. Voordien eindigde hij in de elfde etappe van de Tour buiten tijd. De sprinter had van het EK in Glasgow begin augustus een groot doel gemaakt, maar moest enkele dagen voor de start forfait geven op advies van het Britse medische team.