KOERS KORT. Roompot-Charles verdwijnt uit het peloton - Ventoso langer bij CCC

04 oktober 2019

CCC bindt wegkapitein Francisco Ventoso seizoen langer aan team

De Spanjaard Francisco Ventoso zal ook in 2020 als wegkapitein bij CCC fungeren. De 37-jarige Spanjaard verlengde zijn overeenkomst met een seizoen, zo maakte het Poolse WorldTourteam vrijdag bekend.

Ventoso stapte eind 2018 van BMC over naar CCC, de ploeg rond kopman Greg Van Avermaet. Met zijn ervaring speelt hij er een belangrijke rol als mentor voor de jongeren en als wegkapitein.

“We zijn heel blij dat we het contract van Francisco kunnen verlengen”, zegt algemeen manager Jim Ochowicz. “Hij heeft er al een profcarrière van zestien jaar opzitten en is daarmee een van de meest ervaren renners in het peloton. Dit seizoen heeft hij opnieuw bewezen dat hij tegelijk een uitstekende wegkapitein en een mentor voor de jongere renners in onze ploeg kan zijn. Zijn professionalisme en zijn positieve houding maken van hem de perfecte ploegmaat op en naast de fiets. Volgend jaar zal hij een belangrijke rol blijven spelen in onze kern voor de klassiekers en de grote rondes.”

Roompot-Charles verdwijnt uit peloton

Roompot-Charles Cycling Team keert in 2020 niet terug in het wielerpeloton. De Nederlandse procontinentale formatie, met Nick Nuyens als een van de teammanagers, legt op het einde van het seizoen de boeken neer.

“Na het aangekondigde afscheid van hoofdsponsor Roompot Vakanties eind juli werd de voorbije maanden getracht om een opvolger te vinden, maar het teammanagement kon geen nieuwe hoofdsponsor(s) aantrekken met voldoende financiële garanties”, luidt het vrijdag in een persbericht.

“In de voorbije jaren hebben heel wat renners zich kunnen tonen in onze kleuren. Wij zijn er trots op dat velen van hen de stap hebben kunnen zetten naar de WorldTour of andere profteams”, zegt Nuyens. “Ook nu hebben meerdere renners en personeelsleden al een plekje gevonden voor volgend jaar. Wij hopen dat iedereen goed terecht komt en zullen hen waar wij kunnen zo goed mogelijk begeleiden in hun zoektocht naar een nieuwe werkgever.”

“We hebben zo lang mogelijk gewacht om dit bericht uit te sturen”, verduidelijkt Michael Zijlaard, ook teammanager. “Je blijft immers hopen dat er toch nog ergens een oplossing gevonden wordt, ook al werd de kans met de dag kleiner. Nu is het jammer genoeg definitief en nemen we met ons team na vijf mooie jaren afscheid van het profwielrennen.”

In de komende weken staan nog enkele eendagswedstrijden op het programma van Roompot-Charles, waaronder de Tacx Pro Classic en Parijs-Tours. Na de Sluitingsprijs Putte-Kapellen zit het erop voor de wegploeg. Vervolgens rijden Lars Boom en Sean De Bie nog enkele veldritten in het tenues van Charles.

Movistar geeft Hollmann en Jorgenson kans als neoprof

Het Spaanse Movistar heeft de Duitser Juri Hollmann en de Amerikaan Matteo Jorgenson, allebei 20, een contract voor twee seizoenen gegeven. Het duo debuteert volgend jaar in de WorldTour.

Hollmann komt over van het Duitse continentale Heizomat Rad-Net. Sinds deze zomer is hij stagiair bij Katusha. Jorgenson verlaat het opleidingsteam van het Franse AG2R.

Jorgenson veroverde in augustus de puntentrui in de Tour de l'Avenir en toonde er ook zijn klimmerskwaliteiten.

Hollmann was op het Duitse kampioenschap goed voor brons in de tijdrit bij de U23. Hij wordt aangetrokken voor het vlakke werk.

