KOERS KORT. Roompot-Charles stelt nieuw team voor - Stybar rijdt deze winter vier crossen - Wielerbond vervangt leeftijdsgrens in volgwagen door invoering rijtest

29 november 2018

Wielerploeg Burgos-BH legt zichzelf drie weken schorsing op

De Spaanse wielerformatie Burgos-BH schorst zichzelf gedurende januari en februari 2019. In plaats van deel te nemen aan de Challenge Mallorca en de Tropicale Amissa Bongo, gaat het procontinentale wielerteam drie weken op sensibiliseringskamp. Dat maakte Burgos-BH bekend.

Burgos-BH kwam de voorbije weken in opspraak, nadat drie van zijn renners betrapt waren op doping. Iban Salas (afwijkend biologisch paspoort), David Belda (epo) en Igor Merino (groeihormonen) legden positieve testen af. Het drietal werd bestraft met een schorsing van vier jaar. De Internationale Wielerunie UCI liet onlangs verstaan dat de ploeg mogelijk 15 tot 45 dagen zal worden geschorst.

Maar Burgos-BH wacht dat vonnis niet af en neemt zelf al maatregelen. In de eerste twee maanden van het nieuwe seizoen zullen de renners niet in actie komen. “We hebben die beslissing volledig autonoom genomen, zodat we ons volledig kunnen toeleggen op dopingpreventie”, zegt ploegleider Julio Andrés Izquierdo in een persbericht. “Onze stage zal drie weken duren. Er zullen trainingen, seminaries en ontmoetingen met antidopingkenners plaatsvinden.”

De Spaanse formatie zal ook een intern controlesysteem op poten zetten. “Het systeem van whereabouts en biologisch paspoort kennen we al, maar in 2019 willen we verdergaan. We zullen interne controles uitvoeren, zodat we exact weten wat er gebeurt met onze renners. Burgos-BH heeft de strijd tegen doping altijd heel serieus genomen. Het is essentieel dat alle renners en medewerkers begrijpen dat het belang van een schone sport moet overheersen en dat er geen plaats is voor bedriegers.”

Belgische Wielerbond vervangt leeftijdsgrens in volgwagen door invoering rijtest

Hilaire Van Der Schueren (Wanty-Groupe Gobert) en Walter Planckaert (Sport Vlaanderen-Baloise) mogen volgend seizoen dan toch nog achter het stuur van hun ploegwagen zitten. Beide ploeg­leiders vierden dit jaar hun 70ste verjaardag en volgens de oorspronkelijke regels van de Belgische wielerbond betekende dat het einde van hun carrière. Een 70-plusser mocht geen volgwagen besturen. Dat werd vandaag evenwel veranderd.

“De leeftijdsgrens van 70 jaar wordt vervangen door de invoering van een attest van rijgeschiktheid”, aldus Belgian Cycling. “Zo worden opnieuw bijkomende maatregelen genomen om het gemotoriseerde verkeer in de wielerkaravaan verder in goede en veilige banen te leiden.” De maatregel gaat vanaf 1 januari in en geldt “voor alle sportdirecteurs en ploegleiders uit UCI-teams en clubploegen, ook voor hen die voor het eerst een vergunning aanvragen”, klonk het.

Ploegleiders Hilaire Van Der Schueren en Walter Planckaert trokken vorige week aan de alarmbel. Het duo zei nog perfect in staat te zijn een volgwagen te besturen. De bond erkende het probleem en diende een voorstel tot reglementswijziging in, die donderdag werd goedgekeurd door een meerderheid binnen de Raad van Bestuur.

Roompot-Charles stelt nieuw team voor: “Willen voortgaan op ingeslagen weg”

Het nieuwe Belgisch-Nederlandse procontinentale team Roompot-Charles is vanmiddag officieel gepresenteerd. De renners, waaronder zes Belgen, werden voorgesteld, net als het nieuwe shirt voor 2019. Het team wil op sportief vlak voortbouwen op de fundamenten die voorgangers Roompot en Veranda’s Willems legden.

“We zijn een jonge organisatie met een groep zeer enthousiaste en gemotiveerde renners en medewerkers”, opende de Nederlandse algemeen manager Michael Zijlaard, die samen met Nick Nuyens de dagelijkse leiding van het team in handen zal nemen. “We willen ons op een positieve manier tonen aan de wereld: open, oprecht, no-nonsense. We zetten ons in om de lat steeds hoger te leggen, willen een progressieve speler zijn in de wielerwereld en steeds onze grenzen verleggen.”

Nick Nuyens ging verder op de woorden van Zijlaard. “Wat het team ook uniek maakt is de combinatie veld en weg. We zijn Roompot-Charles op de weg, maar veldritteam ‘Charles’ is gehuisvest onder hetzelfde dak. De kracht van dit project ligt ook in de samenvoeging van de beste elementen van beide teams.”

Ploegleiders Michael Boogerd, Erik Breukink en Jean-Paul van Poppel bevestigden op sportief vlak te willen voortbouwen op de fundamenten die al werden neergezet bij beide voorlopers: opvallend, aanvallend en attractief koersen. Het team focust vooral op resultaten in de Europe Tour en wil qua resultaten aanhaken bij de kleinere WorldTour-teams.

Roompot-Charles telt in 2019 zes landgenoten in haar rangen: Sean De Bie, Mathias De Witte, Senne Leysen, Arjen Livyns, Stijn Steels en Michael Van Staeyen. Ook Lars Boom verdedigt komend seizoen de kleuren van de nieuwe ploeg.

Wereldkampioen veldrijden Wout van Aert zou in eerste instantie ook deel uitmaken van het project, maar Van Aert hekelde het gebrek aan communicatie en verbrak half september zijn contract.

Stybar rijdt deze winter vier crossen

Drievoudig wereldkampioen veldrijden Zdenek Stybar duikt deze winter opnieuw het veld in. De 32-jarige Tsjech heeft vier crossen op zijn programma gezet. Op 26 december staat Stybar aan de start van de Wereldbekermanche in Zolder. De Superprestigeveldrit in Diegem (30/12) mag hem eveneens verwelkomen. Ook de DVV-manches in Loenhout (28/12) en Baal (1/1) staan op zijn programma. Stybar zal de crossen rijden ter voorbereiding van zijn wegseizoen, vooraleer hij in januari met zijn ploegmaats van Quick.Step-Floors op stage gaat in het Spaanse Calpe. "Ik kijk heel erg uit naar mijn terugkeer in het veldrijden, een prachtige discipline", stelt Stybar, die in 2010, 2011 en 2014 de wereldtitel veroverde. "Er zal hard gecrost worden. Hopelijk zal ik goed in vorm zijn en er plezier aan kunnen beleven. Het is ook een fantastische kans om in contact te komen met mijn Tsjechische ploegmaats en enkele jongeren te helpen.”