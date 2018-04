Koers kort: Roompot blijft twee jaar langer in het wielerpeloton De wielerredactie

15 april 2018

11u05

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0

Roompot blijft twee jaar langer in het wielerpeloton

Sponsor Roompot Vakanties zal ook de komende twee jaar optreden als hoofdsponsor van de gelijknamige procontinentale wielerploeg. Dat maakte het Nederlandse team bekend op haar website. Er is een overeenkomst tot 1 januari 2021, met een optie voor nog eens twee jaar extra.

Ook de afgelopen vier jaar trad Roompot Vakanties al op als hoofdsponsor van de Nederlandse wielerploeg. Het team, dat enkel uit Nederlanders bestaat, gaf aan verheugd te zijn met de verlenging van het sponsorcontract.

Michael Zijlaard, in 2014 nog een van de initiatiefnemers en van de start de teammanager van de ploeg, was duidelijk. "Wij zijn natuurlijk bijzonder verheugd met het vertrouwen dat Roompot Vakanties heeft gegeven in de toekomst van onze wielerploeg. We kunnen als organisatie nu de volgende stap zetten in onze groeiplannen en ambities."

Eenzelfde geluid viel te horen bij Jurgen van Cutsem, CEO van Roompot Vakanties. "Met deze verlenging willen wij het signaal afgeven dat wij erg blij zijn met deze samenwerking, die wij dan ook graag in ieder geval nog de komende 2,5 jaar voortzetten. We zijn een ambitieus bedrijf en zijn blij met deze verlenging van samenwerking de ambities van het team verder uit te kunnen rollen."

Roompot kon dit seizoen nog geen enkele overwinning bijschrijven. De voorbije jaren liepen zeges van Pieter Weening (eindklassement Ronde van Noorwegen en een rit in de Ronde van Zwitserland), Maurits Lammertink (eindklassement Ronde van Luxemburg) en Taco van der Hoorn (Schaal Sels) in de kijker.

NIEUWS | Roompot Vakanties blijft hoofdsponsor wielerploeg: https://t.co/dzl5ore41y pic.twitter.com/kWyQz754st Team Roompot - NL Loterij(@ TeamRoompot) link