KOERS KORT. Ronde van Wallonië heeft nieuwe datum in augustus



29 mei 2020

De Ronde van Wallonië (2.Pro) zal doorgaan van 16 tot 19 augustus, zo bevestigt de UCI op zijn website. Op 19 mei publiceerde de UCI een hertekende kalender waarop de rittenkoers nog geen datum had gekregen. De lokale organisatie liet wel weten dat er tussen 19 en 23 augustus zou worden gekoerst, maar het wordt dus enkele dagen eerder.

De UCI had de Ronde van Wallonië nog geen groen licht voor een definitieve datum gegeven, aangezien ook meerdere nationale kampioenschappen in het weekend van 22 en 23 augustus op de planning staan. De Belgische wielerbond verplaatste het BK op de weg in Anzegem intussen naar 22 september. In 2019 won Loïc Vliegen de Ronde van Wallonië.