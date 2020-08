Koers Kort. Ronde van Lombardije 12 kilometer ingekort - AG2R kondigt nog twee nieuwkomers aan Redactie

11 augustus 2020

11u38 0

Ronde van Lombardije 12 km ingekort

De organisatie van de Ronde van Lombardije heeft vandaag aangekondigd dat de rit komende zaterdag 12 kilometer korter zal zijn dan oorspronkelijk gepland. Er blijft nog 231 kilometer over, beginnend in Bergamo en met aankomst aan het Comomeer.

Na de Colle Brianza gaan de renners nu meteen afdalen naar Oggiono. De oorspronkelijke lus via Lecco/Valmadrera, met daarna de terugkeer naar Oggiono, laten ze dus links liggen. De inkorting heeft geen impact op de moeilijkheidsgraad van het parcours. Vorig jaar won de Nederlander Bauke Mollema.

AG2R haalt na Van Avermaet ook Marc Sarreau en Damien Touzé

Een dag nadat AG2R-La Mondiale de komst van Greg Van Avermaet bevestigde, kondigde het Franse team vandaag opnieuw twee versterkingen aan. Het gaat om de Fransen Marc Sarreau (Groupama FDJ) en Damien Touzé (Team Cofidis). Ze ondertekenden allebei een contract voor twee seizoenen.

De 27-jarige Sarreau is een sprinter met twaalf profzeges op zijn naam, allemaal behaald op Franse wegen. In de voorbije Ronde van Polen was hij een van de renners betrokken bij de zware valpartij in de openingsetappe, met Fabio Jakobsen als belangrijkste slachtoffer. Sarreau raakte gewond aan de schouder en startte niet meer in de tweede etappe.

“Het niveau zal heel hoog zijn met fantastische kopmannen in de klassiekers als Oliver Naesen en Greg Van Avermaet. Het wordt een enorme motivatie om met hen samen te rijden in de grootste wedstrijden op de kalender”, zegt Sarreau. “Zelf hoop ik een zege te behalen in de UCI WorldTour. Hopelijk lukt het met het AG2R-Citroën Team.”

Damien Touzé (24) was ook een slachtoffer van de val in Polen. Hij brak een vinger. “Het project rond de klassiekers met Olivier Naesen overtuigde mij”, zegt de Fransman. “Ik wil op dit vlak vooruitgang boeken en het team aan een zege in een Monument helpen. Ik hou van zo’n wedstrijden en ik denk dat ze mij liggen. Persoonlijk hoop ik een overwinning te behalen. Vorig jaar was ik er op het nationaal kampioenschap (waar hij derde werd, red) al dichtbij. Nu is het aan mij om het waar te maken.”