KOERS KORT. Ronde van Californië verdwijnt in 2020 van kalender Redactie

30 oktober 2019

13u55

Bron: Belga 1 Koers kort Er komt volgend jaar geen vijftiende editie van de Ronde van Californië. De organisatie van de rittenkoers uit de UCI World Tour maakte gisteravond bekend dat de wedstrijd in 2020 niet op de kalender zal staan.

"Bedankt supporters. Het zijn veertien prachtige jaren geweest. AEG, 's werelds grootste bedrijf in de sport en live entertainment, kondigde vandaag aan dat de Amgen Ronde van Californië in 2020 wordt geschrapt", luidde het in een tweet.

De Ronde van Californië werd voor het eerst georganiseerd in 2006. Toen won Floyd Landis, waarna hij ook de Tour op zijn naam zou schrijven. Die Tourzege speelde de Amerikaan nadien weer kwijt vanwege dopinggebruik. Een jaar later pakte Levi Leipheimer zijn eerste van drie eindzeges, waarmee hij recordhouder is. Dit jaar ging de overwinning half mei naar de Sloveen Tadej Pogacar. Er staan geen Belgen op de erelijst.

Zesdaagse van Kopenhagen is afgelast

Er zal begin februari 2020 geen 57e editie van de Zesdaagse van Kopenhagen worden georganiseerd. Michael Sandstod, verantwoordelijke van de wedstrijd in de Deense hoofdstad, maakte het nieuws bekend. “Ik kan de zesdaagse om persoonlijke redenen niet organiseren”, schreef Sandstod in een kort bericht op Facebook.

Begin dit jaar wonnen Kenny De Ketele en Moreno De Pauw de titel in de Ballerup Arena. In 2018 was De Ketele de beste aan de zijde van de Deen Michael Morkov.

Van 12 tot 17 november vindt in het Gentse Kuipke de 79e Zesdaagse Vlaanderen-Gent plaats.

Duitser Pfingsten vervolledigt selectie van Jumbo-Visma

De Duitser Christoph Pfingsten rijdt volgend seizoen voor Team Jumbo-Visma. De 31-jarige allrounder komt over van Bora-hansgrohe. Het Nederlandse WorldTourteam bevestigt dat daarmee de ploeg voor 2020 compleet is. “Dit is een van de mooiste ploegen ter wereld. De laatste jaren is het team steeds groter en professioneler geworden. Ik ben heel blij dat de ploeg mij wil hebben en dat ik deze kans krijg”, reageerde Pfingsten, die begin juni tweede werd in Rund um Köln na Baptiste Planckaert.

De ex-crosser treft bij zijn nieuwe ploeg enkele bekenden. “Naast de renners die ik uit het peloton ken, ken ik mijn landgenoten Tony Martin en Paul Martens goed. Daarnaast heb ik enkele jaren geleden met Dylan Groenewegen bij Cyclingteam De Rijke gereden.”

Pfingsten wordt bij Jumbo-Visma ook ploegmaat van drie Belgen, Laurens De Plus, Wout van Aert en Maarten Wynants.

