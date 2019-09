Koers kort. Rolf Aldag verlaat straks Team Dimension Data



02 september 2019

Team Dimension Data heeft deze ochtend het vertrek van Rolf Aldag, Head of Performance van het team, aangekondigd. De 41-jarige Duitser was de voorbije vier jaar aan de slag bij het Zuid-Afrikaanse WorldTour-team. Teambaas Doug Ryder loofde in een persbericht de ‘skills’ van Aldag. “Hij heeft al zijn kennis en engagement de voorbije vier jaar met ons gedeeld. We zien een gewaardeerd teamlid vertrekken, maar wensen hem alle succes in de toekomst.”

Aldag zelf keek tevreden terug op de samenwerking. “Het mooiste en meest emotionele moment was het overhandigen van onze fietsen aan Zuid-Afrikaanse kinderen tijdens trainingskampen in Kaapstad. Ik hoop dat het team op en naast de fiets ook in de toekomst haar doelen weet te behalen.” Aldag was als renners een trouwe luitenant van Telekom en T-Mobile. In de twee jaren voor zijn komst naar Dimension Data was hij Sport & Development Manager bij Omega Pharma-Quick Step.