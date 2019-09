KOERS KORT. Rohan Dennis wil wereldtitel tijdrijden verdedigen De wielerredactie

15 september 2019

11u42

Bron: Belga

Rohan Dennis heeft in Australische media bevestigd dat hij op het WK wielrennen in het Engelse Yorkshire zijn wereldtitel in het tijdrijden zal verdedigen. De 29-jarige Australiër beleeft enkele woelige maanden en ligt overhoop met zijn team Bahrain-Merida.

Het botert al een hele poos niet meer tussen Dennis en Bahrain-Merida. De Australiër stapte verrassend uit de Tour in de twaalfde rit en verscheen nadien niet aan de start van de Vuelta, hoewel die koers op zijn agenda stond. "Fysiek voel ik me goed, zoals vorig jaar", vertelde Dennis. "Ik legde twee weken geleden testen af en die waren beter dan ooit. Ik denk dat ik mijn titel kan behouden. De Vuelta was een goede voorbereiding geweest, maar heb ik niet gereden. Hoe ik terugkijk op mijn opgave in de Tour? Ik ben gewoon uit de koers gestapt, meer niet. Dat heeft nadien enorme proporties aangenomen.”

Vorig jaar bleef Dennis in de WK-tijdrit de Nederlander Tom Dumoulin en Victor Campenaerts voor.