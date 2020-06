KOERS KORT. Rohan Dennis laat iedereen achter zich in Zwiftrace - Olympisch langlaufkampioen Klæbo tekent bij wielerploeg Wielerredactie

07 juni 2020

Olympisch langlaufkampioen Johannes Klæbo tekent bij wielerploeg

Johannes Høsflot Klæbo, drievoudig olympisch kampioen in het langlaufen, gaat voor een nieuwe sportieve uitdaging. De 23-jarige Noor heeft een contract voor vijf jaar ondertekend bij de Noorse procontinentale wielerformatie Uno-X. Dat heeft Klæbo laten weten via Instagram.

Klæbo benadrukte in zijn boodschap op Instagram dat hij niet van plan is te stoppen als langlaufer. “Ik kan jullie eindelijk laten weten dat ik deel zal uitmaken van de ploeg Uno-X”, schreef de Noor. “Ik ben enorm vereerd en fier deze kans te krijgen. Ik ben heel ongeduldig om de volgende vijf jaar met het team door te brengen. Hopelijk kunnen we onze ervaringen delen om betere atleten te worden.”

De Noor won in 2018 op de Winterspelen in Pyeongchang drie gouden medailles: in de sprint (klassieke stijl), teamsprint (vrije stijl) en 4x10 km estafette. Hij telt ook drie wereldtitels, die hij veroverde in 2019. In 2018 en 2019 pakte hij ook de eindzege in de wereldbeker langlaufen. De Sloveen Primoz Roglic, die de laatste Vuelta op zijn naam schreef, begon zijn sportloopbaan als schansspringer en legde zich vanaf 2012 toe op het wielrennen.

Rohan Dennis beste in E-race

Het wegwielrennen ligt omwille van de wereldwijde coronacrisis nog stil tot 1 augustus en dus houden de toprenners overal ter wereld zich voorlopig nog bezig met online racen. Rohan Dennis toonde zich de voorbije maanden een specialist in die discipline en won zaterdag ook de door zijn team georganiseerde Team Ineos ERace Classic.

De dertigjarige Australiër, regerend wereldkampioen tijdrijden, trok vroeg in de race in de aanval en wist uiteindelijk net uit de greep van de achtervolgende groep te blijven. De Brit Ben Swift werd tweede, de Nederlander Dylan van Baarle derde. Geraint Thomas moest vrede nemen met een tiende stek. Chris Froome eindigde buiten de top-10.

Dennis won de voorbije weken ook al twee etappes in de virtuele Ronde van Zwitserland en een eerste eRace tegen zijn ploegmaats bij Ineos.

Ronde van Noorwegen voor vrouwen gaat niet door

De Ronde van Noorwegen voor vrouwen (WorldTour), die dit jaar tussen 13 en 16 augustus zou doorgaan, wordt uitgesteld tot volgend jaar omwille van de coronacrisis. Dat meldden de organisatoren op hun website.

“De afstandsregel van één meter en de reisrestricties op Noors grondgebied maakten deze editie onmogelijk”, legde koersdirecteur Roy Moberg uit.

De Ronde van Noorwegen is een belangrijke wedstrijd op de wielerkalender bij de vrouwen. De Nederlandse Marianne Vos won de laatste drie edities.

BK BMX gaat door in Ravels

De Belgische kampioenschappen BMX gaan op zondag 13 september door in het Kempische Ravels. Dat maakte Belgian Cycling zondag bekend.

Oorspronkelijk had Massenhoven op 5 juli de Belgische kampioenschappen moeten organiseren. Die werden omwille van de uitbraak van het coronavirus echter uitgesteld. De nieuwe datum, 13 september, paste niet voor Massenhoven dat op die datum al andere activiteiten had gepland. Ter compensatie werd het BK BMX van 2021 wel toegewezen aan Massenhoven.