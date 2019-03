KOERS KORT. Roglic zet kers op de taart na sterk labeur De Plus - Philipsen haspelt laatste training af met Tom Boonen Redactie

01 maart 2019

Roglic zet de kers op de taart in UAE Tour

Primoz Roglic heeft de puntjes op de “i” gezet in de UAE Tour. De Sloveen van Jumbo-Visma won de koninginnenrit met aankomst op Jebel Jais. Hij was na een klim van meer dan tien kilometer in een spurtje de betere van Tom Dumoulin en David Gaudu. Roglic verstevigt met de overwinning zijn leiderstrui. Hij wordt morgen na de vlakke afsluitende slotrit zo goed als zeker de eerste eindwinnaar in de Verenigde Arabische Emiraten.

Roglic mocht zich in de handen wrijven met een ijzersterke Laurens De Plus in deze vijfde rit. Onze landgenoot zette het tempo op weg naar Jebel Jais en dat lag zo hoog dat geen enkele concurrent zin had om iets te ondernemen. De Plus zette meer dan vijf kilometer in zijn eentje de toon op de slotklim. Hij was er ook verantwoordelijk voor dat Joey Rosskopf als laatste vroege vluchter werd opgeraapt. De Plus kwam zelf op een handvol seconden van zijn winnende ploegmaat binnen en staat nu 9de in de tussenstand. Verder was er in deze rit nog een valpartij van Valverde en Moscon. Beide renners konden hun tocht wel zonder problemen verderzetten.

Boonen geeft Philipsen nog laatste advies

Geen verkenning met de ploeg voor Jasper Philipsen gisteren, wel een opmerkelijke foto op Instagram. De 20-jarige ritwinnaar in de Tour Down Under maalde zijn laatste trainingskilometers voor de Omloop af met niemand minder dan Tom Boonen. Renner en ex-renner postten beiden dezelfde foto op hun sociale media-kanalen. “Het voorjaar komt eraan”, laat Philipsen fietsend langs het Albertkanaal weten. “Geen betere man om nog advies bij te winnen.” Boonen zelf houdt zijn jonge streekgenoot van Team UAE in de gaten de komende weken. “Hou hem dit weekend maar in het oog.”

“Team Sky komt voor Giro-start met nieuwe sponsor”

De geruchtenmolen rond de toekomst van Team Sky blijft maar doordraaien. Nu publiceert de Spaanse krant ‘Marca’ dat de ploeg van manager Dave Brailsford voor de start van de Ronde van Italië naar buiten komt met een nieuwe hoofdsponsor. Sky zet de samenwerking na dit seizoen stop met de wielerploeg en dus wordt uitgekeken naar een nieuwe geldschieter. Volgens ploegleider en ex-renner Matteo Tosatto komt dat nog voor 11 mei in orde. “Als alles volgens plan verloopt, hebben we voor de ‘Grande Partenza’ in de Giro een akkoord met een nieuwe sponsor. Het gaat om een Europese sponsor. Een geldschieter a casa”, vertelde Tosatto vanuit de UAE Tour aan Marca. Tosatto verwijst daarmee de eerdere nieuwsberichten dat Dave Brailsford in zee zou gaan met het Colombiaanse oliebedrijf Ecopetrol naar de prullenmand.

Vrouwenwedstrijd gaat op zoek naar opvolgster voor Deense Christina Siggaard

Morgen zijn ook de vrouwen elite toe aan hun Belgische seizoensopener. Het startsein van de Omloop voor vrouwen weerklinkt op de Emile Clauslaan in Gent, acht minuten na het vertrek van de mannenkoers. De eindmeet ligt ook voor de vrouwen getrokken op de Onderwijslaan in Ninove. Die bereikt men na vijf kasseizones, 10 hellingen en 123 kilometer koers.

De Omloop Het Nieuwsblad voor vrouwen werd dit jaar een stuk pittiger gemaakt. De organisatoren namen twee hellingen en twee kasseistroken meer op in vergelijking met vorige editie. De startplaats blijft behouden in Gent, de finish ligt in Ninove op de Onderwijslaan. Niet meer op de Halsesteenweg in Meerbeke dus. Via Tenbosse en de Eikenmolen rijden de vrouwen naar exact dezelfde finale als de mannen, met het duo de beklimmingen van de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg in de hoofdrol. Na die laatste bult resteren nog 12,8 kilometer tot de finish.

Eén van de favorieten is opnieuw Christina Siggaard, de laureate van vorig jaar. De Deense topt het Virtu-team waar ook Anouska Koster en Marta Bastianelli deel van uitmaken. Ze is niet de enige oud-winnares van de Omloop aan de start. Lucinda Brand (2017) is kopvrouw binnen Team Sunweb, waar ook nog Floortjke Mackaij deel van uitmaakt. Anna van der Breggen (winnares in 2015) krijgt bij Boels-Dolmans als steun Chantal Blaak mee. Met Tiffany Cromwell (Canyon-SRAM) maakt ook de laureate van 2013 haar opwachting. Trek-Segafredo komt met Lotta Lepistö, Elisa Longo Borghini en Ellen van Dijk aan de start. Van Belgische zijde is het uitkijken naar Alana Castrique (Lotto-Soudal), Nathalie Bex (Rogelli), en het duo bij Parkhotel-Valkenburg: Ann-Sophie Duyck met Sofie De Vuyst.

In 2018 haalde Siggard het voor de Amerikaanse Alexis Ryan en de Italiaanse Maria Giulia Confalonieri. Beste Belgische vorig jaar was Jolien D’hoore met een achtste plaats. Nog nooit slaagde een Belgische renster erin de openingsklassieker in eigen land te winnen.

Motards en bestuurders volgwagens moeten testen ondergaan

Aan de vooravond van de opening van het Belgische wielerseizoen kondigen Vias institute en Belgian Cycling een samenwerking aan om de verkeersveiligheid tijdens wielerwedstrijden nog te verhogen. Motards en bestuurders in dienst van de Koninklijke Belgische Wielerbond worden voortaan getest op hun rijgeschiktheid vooraleer te mogen rijden tijdens wielerwedstrijden. Dat maakt het verkeersveiligheidsinstituut vandaag bekend.

Tijdens wielerwedstrijden gelden enkele aparte verkeersregels. Bovendien is het rijden er moeilijker omdat de situaties onvoorspelbaar en drukker zijn. Een gekend slachtoffer is Jesse Sergent. De Nieuw-Zeelander moest zijn wielercarrière in juli 2016 beëindigen vanwege aanhoudende complicaties na een aanrijding door een neutrale materiaalwagen in de Ronde van Vlaanderen 2015.

Via een multidisciplinair onderzoek gaat Vias institute na of motards en bestuurders in dienst van de wielerbond geschikt zijn op medisch, psychologisch en praktisch vlak om in wielerwedstrijden te rijden. Onder meer coaches, chauffeurs en piloten van wedstrijdcommissarissen en tijdopnemers zullen getest worden.

Artsen gaan eerst de medische paraatheid na. Daarvoor worden strenge normen gehanteerd, vergelijkbaar met bijvoorbeeld professionele bestuurders. Daarnaast stelden de psychologen van het Vias institute een testbatterij op die verschillende functies meet die eigen zijn aan ‘rijden in de koers’. Zo worden onder andere reactietijden gemeten, onder eenvoudige omstandigheden, maar ook onder stress. Andere tests gaan over de mogelijkheid om de aandacht te verdelen, zich voldoende lang kunnen concentreren, risicoperceptie en het kunnen inschatten van onverwachte manoeuvres.

Tenslotte volgt een praktische rijtest die bestaat uit een rit in reële omstandigheden, zowel op een druk als een technisch traject. Na deze testen volgt overleg tussen de experts over de drie onderdelen en kan al dan niet een attest (‘Fit to pilot’) afgeleverd worden. Voor de bestuurders en motards in dienst van de KBWB geldt dat wie geen attest kan voorleggen, ook geen licentie krijgt. Zo’n licentie is verplicht om in internationale en nationale wedstrijden een voertuig te mogen besturen.

Een screening is nodig om de veiligheid in en rond de koers te garanderen, voor zowel de renners, het publiek als alle andere betrokkenen in de koers, aldus Vias institute.

