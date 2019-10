KOERS KORT. Roglic wint ook in Varese na chaotische finale - Van Asbroeck klopt Naesen in Memorial Frank Vandenbroucke Redactie

Roglic triomfeert ook in Varese na chaotische finale

Primoz Roglic heeft na de Giro dell’Emilia van afgelopen zaterdag nu ook de Tre Valli Varesine (Ita/1.BC) op zijn naam gebracht. De Sloveen sprong in de slotkilometer weg uit een groepje met favorieten en haalde het voor de Italiaan Giovanni Visconti en de Let Toms Skujins, de winnaar van vorig jaar. Tiesj Benoot was de eerste Belg op de zesde plaats, Tim Wellens werd tiende.

In een chaotische finale waagde Tim Wellens zijn kans, maar onze landgenoot raakte niet weg. Een groep met onder meer Dylan Teuns en Alejandro Valverde had meer succes. In die groep zag Luis Leon Sanchez zijn kans schoon en hij sprong weg. Achter de Spanjaard stokte het en bovendien werd de groep achtervolgers ook nog eens verkeerd gestuurd, waardoor ze meer dan een minuut verloren. Ze kwamen terecht achter een tweede groep achtervolgers met daarin Wellens, Fugslang en Roglic. Sanchez kreeg het in de finale steeds lastiger en werd op 700 meter van de finish gegrepen. Meteen daarna stoof Roglic weg en de Sloveen keek niet meer om. Voor Jumbo-Visma was het de 50ste zege dit seizoen.

Van Asbroeck wint Memorial Frank Vandenbroucke

Tom Van Asbroeck (Israel Cycling Academy) heeft de semiklassieker Binche-Chimay-Binche (1.1) op zijn naam geschreven. De 29-jarige Van Asbroeck haalde het na 198,6 km in een sprint heel erg nipt voor Oliver Naesen (AG2R La Mondiale). De Nederlander Jos van Emden (Team Jumbo-Visma) werd derde. De top vijf werd vervolledigd door de Nederlander Timo Roosen en Jens Keukeleire. Werelduurrecordhouder Victor Campenaerts zette in het slot een solo op, maar werd op ruim 5 km van de meet ingerekend door de achtervolgers. Van Asbroeck volgt op de erelijst van de Memorial Frank Vandenbroucke de Nederlander Danny van Poppel op.

Frederik Backaert twee jaar naar Vital Concept-B&B Hotels

De Franse procontinentale wielerploeg Vital Concept-B&B Hotels heeft Frederik Backaert vastgelegd voor de komende twee seizoenen. De 29-jarige Backaert maakt de overstap van Wanty-Groupe Gobert, waarvoor hij zes jaar reed. “Ik had de ploeg vorig jaar al gecontacteerd, maar toen was het al een beetje te laat”, aldus Backaert. “Deze keer had manager Jérôme Pineau me begin juli gecontacteerd en toen ging het snel. Ik heb veel vrienden in Bretagne en ik houd van de lokale mentaliteit. Het is mijn droom om de Tro Bro Léon te kunnen winnen en te kunnen terugkeren met het fameuze varken.” In 2017 werd Backaert nog tweede in de Tro Bro Léon.

Seizoen Alaphilippe zit erop

Julian Alaphilippe (27) zet een punt achter zijn seizoen, zo maakte de Fransman van Deceuninck-Quick.Step zopas bekend. “Het is met pijn in het hart dat ik Milaan-Turijn en de Ronde van Lombardije aan mij laat voorbij gaan en dat een ongelofelijk 2019 zo op zijn einde komt. Jullie weten dat ik altijd alles geef, al sinds de start van mijn seizoen in Argentinië. Ik heb, na de klassiekers en de Tour, hard gewerkt naar een derde piek dit seizoen, maar op het WK merkte ik dat ik niet over de goede vorm beschik. Ik wilde erg graag nog eens alles geven voor mijn ploeg in Italië, maar gezien de omstandigheden lijkt het me beter om er nu al een punt achter te zetten. Zo kan ik in de best mogelijke vorm aan het volgende seizoen beginnen.”

Alaphilippe stapelde de voorbije maanden de zeges op. Hij won onder meer de Strade Bianche, Milaan-Sanremo en de Waalse Pijl. In de Tour had hij maar liefst veertien dagen de gele trui aan, tot hij die drie etappes voor het einde pas moest overlaten aan winnaar Egan Bernal.

Degand en De Winter blijven Wanty-Gobert trouw

Ludwig De Winter en Thomas Degand hebben hun verbintenis met Wanty-Gobert verlengd voor respectievelijk een en twee jaar. Dat heeft de wielerploeg vandaag laten weten. De 33-jarige Degand is al renner bij Wanty-Gobert sinds de opstart van het team, met uitzondering van een passage bij IAM Cycling in 2015. Dit seizoen klasseerde hij zich in de top 20 in de eindstand van de Ronde van de Limousin (13e) en het Circuit van de Sarthe (17e). De Winter, die eind dit jaar zijn 27e verjaardag viert, heeft bij Wanty-Gobert een rol als superknecht. De baroudeur toonde zich in het voorjaar onder meer in de vroege ontsnapping in Kuurne-Brussel-Kuurne en in de E3 BinckBank Classic.

"Thomas is sinds jaren een lid van de Wanty-Gobert-familie", reageert sportdirecteur Hilaire Van der Schueren. "Net als Ludwig werkt hij zijn taken als knecht met verve af. Zijn opdrachten zullen het komende jaar nog een belangrijkere amplitude krijgen, omdat we verwachten dat hij meer verantwoordelijkheid op zijn vork zal nemen om de rol van wegkapitein te vertolken. De lat zal iets hoger liggen. Op Ludwig kun je huizen bouwen. Ongeacht de opdracht die hij toegewezen krijgt, is hij altijd bereid om, in de mate van het mogelijke, zijn werk te doen."