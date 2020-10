KOERS KORT. Roglic gaat voor eerherstel in Ronde van Spanje Redactie

09 oktober 2020

06u51 0

Roglic gaat voor eerherstel in Ronde van Spanje

Helemaal officieel is het nog niet. Maar Tom Dumoulin bevestigde aan de regionale omroep L1 dat hij straks samen met Primoz Roglic de kopman wordt van Jumbo-Visma in de Vuelta. Voor Roglic een kans op eerherstel, nadat hij in de Tour de France pas in de afsluitende tijdrit de gele trui verloor aan zijn landgenoot Tadej Pogacar. De Sloveen lijkt alleszins goed hersteld. Vorige week won Roglic nog Luik-Bastenaken-Luik. (NVK)

