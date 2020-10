KOERS KORT. Roglic gaat voor eerherstel in Ronde van Spanje - Pidcock wereldkampioen mountainbike bij beloften Redactie

09 oktober 2020

16u40 0

Roglic gaat voor eerherstel in Ronde van Spanje

Helemaal officieel is het nog niet. Maar Tom Dumoulin bevestigde aan de regionale omroep L1 dat hij straks samen met Primoz Roglic de kopman wordt van Jumbo-Visma in de Vuelta. Voor Roglic een kans op eerherstel, nadat hij in de Tour de France pas in de afsluitende tijdrit de gele trui verloor aan zijn landgenoot Tadej Pogacar. De Sloveen lijkt alleszins goed hersteld. Vorige week won Roglic nog Luik-Bastenaken-Luik. (NVK)

Dominante Pidcock verovert ook U23-wereldtitel op WK mountainbike

De Brit Tom Pidcock heeft vrijdag in het Oostenrijkse Leogang met brio de wereldtitel mountainbike crosscountry veroverd bij de renners onder de 23 jaar. Eerder deze week was het 21-jarige multitalent ook al goed voor goud in de e-mountainbike.

Pidcock, die eind september nog het prof-WK op de weg afwerkte in Imola, domineerde de beloftewedstrijd in Leogang: hij reed ondanks een mindere startpositie bijna zijn hele WK aan de leiding en had op de streep net geen twee minuten voorsprong op de Amerikaan Christopher Blevins. Brons ging naar de Zwitser Joel Roth.

Lukas Malezsewski, vorig jaar Europees junioreskampioen, was de enige Belg aan de start van het belofte-WK. Hij moest een ronde voor afloop zijn wedstrijd beëindigen en werd 34ste. Eerder op de dag kwam de Belgische juniore Siel Van der Velden in actie in de kwalificaties van de downhill. Daarin klokte ze knap de tweede tijd.

Zaterdag worden in Leogang de crosscountrywedstrijden afgewerkt voor mannen- en vrouwen-elite, en voor vrouwen-beloften.

WHAT A PERFORMANCE BY @Tompid 🇬🇧



UCI U23 XCO World Champion 🌈 #Leogang2020 pic.twitter.com/pOM3Lh1Zr1 UCI MTB(@ UCI_MTB) link

Lees ook: Wout van Aert is terug na een minirustpauze voor wat eigenlijk zijn drie koersen zijn: “Dacht even dat ik over mijn top was”