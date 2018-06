KOERS KORT: Roglic eindwinnaar in eigen land - Boom niet naar de Tour - Valverde baas in Frankrijk DMM

17 juni 2018

Roglic eindwinnaar in Slovenië

Primoz Roglic is weinig verrassend de eindwinnaar in de Ronde van Slovenië geworden. De Sloveen van LottoNL-Jumbo veroverde gisteren al de leiderstrui na een stevige uithaal in de koninginnenrit en wist vandaag zijn eindzege te verzilveren met een nieuwe overwinning in de afsluitende tijdrit.

Roglic deed daarin beter dan Uran en Mohoric, zijn concurrenten voor de eindzege, en wist ondertussen ook ruim een halve minuut onder Jan Tratnik te finishen. Voor Roglic is het een nieuwe overwinning in een meerdaagse rittenkoers na de eindzege in de Ronde van het Baskenland en de Ronde van Romandië. De Sloveen is één van de kopmannen in de Tour voor LottoNL-Jumbo.

🇸🇮 #TourOfSlovenia



Primož Roglič takes out today's time trial, and the 25th edition of the @TourOfSlovenia, while @majkaformal finished in 23rd place, and @davideformolo completed the course in 22nd position. Our report to follow.



Stage results below 👇🏼 pic.twitter.com/y2RszcME3Y BORA – hansgrohe(@ BORAhansgrohe) link

Valverde is tweede in slotrit, maar wel eindwinnaar Route d'Occitanie

Alejandro Valverde heeft zijn huiswerk af voor de Ronde van Frankrijk. De 38-jarige Spanjaard van Movistar won de Route d'Occitanie, een vierdaagse rittenkoers in het zuiden van Frankrijk. Valverde hees zich gisteren na een raid bergop in de blauwe leiderstrui en was ook vandaag goed op weg om de slotrit te winnen. De Murciaan koos samen met landgenoot Luis Leon Sanchez het hazenpad, maar werd in het slot nog gegrepen door een select groepje. Uiteindelijk was het Anthony Roux die naar de zege zou wippen, al kwam Valverde met zijn jump wel nog héél dichtbij.

Valverde ha sido superado por Roux a unos 25 metros de Meta #RDO2018 pic.twitter.com/UUCcoq2exk Alpe d'Huez B&T(@ Alpe__dHuez) link

Geen Tour voor Lars Boom

De selectie van LottoNL-Jumbo voor de Tour is overigens zo goed als rond. De Nederlandse WorldTour-ploeg loste de voorbij dagen al 7 van zijn 8 geselecteerde renners. Opvallend, daarbij geen Lars Boom. De voormalige wereldkampioen veldrijder maakte op Twitter zelf bekend niet deel te zullen nemen aan de Tour. Zijn er wel bij: Gesink, Kruijswijk, Groenewegen, Roglic, Martens, Grondahl Jansen en Tolhoek. De laatste stek in de Tour-selectie is naar alle verwachting weggelegd voor Timo Roosen.

Just finished @TourOfSlovenia legs are empty after a busy period. With dauphine en Slovenië in a short time it’s been a good few weeks of racing. Now recover and then nationals. No tour for me this year. But I can say the level is really good for July! I’m first reserve Lars Boom(@ lars_boom) link

Porte duikt top vijf binnen, Sagan blijft leider in WorldTour

Richie Porte (BMC) komt door zijn eindzege in de Ronde van Zwitserland de top vijf binnen op de WorldTour-ranking. De Slovaakse wereldkampioen Peter Sagan (BORA-hansgrohe) behoudt de koppositie. Tiesj Benoot (Lotto Soudal) is op de dertiende plaats de beste Belg.

In de top drie van de WorldTour-ranking verandert er zo goed als niets. Peter Sagan verstevigt zijn leidersplaats wel door zijn ritzege in de Ronde van Zwitserland. De Spanjaard Alejandro Valverde (Movistar) blijft tweede, de Brit Simon Yates (Mitchelton-Scott) is derde. De Italiaan Elia Viviani (Quick-Step Floors) blijft vierde.

Verder maakt Porte een grote sprong. De Australiër wipt van de 24e naar de vijfde plaats. De Deen Jakob Fuglsang (Astana), die tweede werd in het eindklassement van de Ronde van Zwitserland, gaat van de 40e naar de veertiende plaats en duikt zo de top twintig binnen.

Tiesj Benoot zakt een plaats en wordt dertiende, maar blijft wel de eerste Belg op ranglijst. In de top twintig vinden we nog twee landgenoten terug. Greg Van Avermaet (BMC) is zestiende, Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) negentiende. Philippe Gilbert (Quick-Step Floors) valt net buiten de top twintig en wordt 21e.

In het ploegenklassement verandert er niets aan de top. Quick-Step Floors blijft oppermachtig aan de leiding staan, voor Mitchelton-Scott en Team Sky. Lotto Soudal staat twaalfde. In het landenklassement behoudt België zijn tweede plaats achter Italië, Frankrijk blijft derde.

Lepisto wint slotrit, Rivera pakt eindzege

De Finse Lotta Lepisto (Cervelo-Bigla) heeft de slotrit van de Britse Women's Tour (WorldTour) gewonnen. De Amerikaanse Coryn Rivera (Team Sunweb) gaf de eindzege niet meer uit handen.

De Women's Tour, een hoog in te schatten rittenkoers voor vrouwen, kreeg een hectisch slot. Lagere temperaturen, regen en hellingen zorgden voor veel veranderende koerssituaties, opgaves en kopzorgen bij enkele van de grote namen. Er waren heel wat valpartijen en verschillende rensters werden getroffen door materiaalpech. Belgisch kampioene Jolien D'hoore, winnares van de eerste etappe, gaf onderweg op.

Ondanks het vele aanvalswerk diende door toedoen van Team Sunweb van leidster Rivera een groep van een 50-tal rensters zich na 122 kilometer aan voor een massaspurt in de straten van aankomstplaats Colwyn Bay. Daarin haalde de 28-jarige Lepisto het van de Italiaanse Giorgia Bronzini en de Nederlandse Marianne Vos. Voor de Finse, vorig jaar primus in Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen, is het de eerste UCI-zege van het seizoen.

Rivera werd pas achtste, maar haar eindzege kwam niet meer in gevaar. Na vier podiumplaatsen op rij sluit Vos af als tweede in het eindklassement. De Britse Dani Rowe stond als derde op het podium.