KOERS KORT. Roeselare blijft startplaats, Alaphilippe topt straffe deelnemerslijst Dwars door Vlaanderen

16 januari 2020

Dwars door Vlaanderen editie 2020 is voorgesteld. En dat wordt er een om in te kaderen. Lees gerust even mee: Julian Alaphilippe, Mathieu van der Poel, Alejandro Valverde, André Greipel, Alexander Kristoff, Elia Viviani, Fernando Gaviria en wereldkampioen Mads Pedersen doen mee. Het is een deelnemerslijst om u tegen te zeggen. Vooral de deelname van Alaphilippe springt in het oog. De springveer van Deceuninck-Quick.Step rijdt dit jaar de Ronde van Vlaanderen en gebruikt Dwars door Vlaanderen als opwarmer. Het zijn zonder ongelukken zijn enige twee koersen bij ons in het klassieke voorjaar.

Verder maakte de organisatie ook bekend dat Roeselare de komende vijf jaar als startplaats behouden blijft. De West-Vlaamse gemeente heeft een verbintenis met Dwars door Vlaanderen tot en met 2025. Waregem blijft nog zeker vier jaar aan als aankomstplaats. De 75ste editie van Dwars door Vlaanderen wordt op 1 aprel verreden. Vorig jaar won Mathieu van der Poel.