KOERS KORT. Roelandts niet naar de Tour - Martin verlengt bij Jumbo-Visma

26 augustus 2020

12u26 0

Martin twee jaar langer bij Jumbo-Visma

De Duitser Tony Martin heeft zijn contract bij de Nederlandse WorldTour-formatie Jumbo-Visma met twee jaar verlengd, zo maakte het team woensdag bekend. Martin ligt zo tot eind 2022 onder contract bij de Nederlanders.

De 35-jarige Duitser is aan zijn tweede seizoen bij Jumbo-Visma bezig. Voordien kende hij een magere passage bij Katusha. “In dit team voel ik me goed en heb ik veel vertrouwen”, zo klinkt het bij de Duitser. “Ik hou van mijn rol en de kopmannen geven veel terug, dus wil ik hier graag langer deel van uitmaken.”

Voor zijn periode bij Katusha reed ‘der Panzerwagen’ jaren voor de Belgische Quick-Step-formatie (2012-2016). Het was ook tijdens die periode in zijn carrière dat de Oost-Duitser zijn grootste successen boekte. Zo werd hij onder meer vier keer wereldkampioen tijdrijden. Komend weekend verschijnt hij met zijn team aan de start van de Ronde van Frankrijk.

Roelandts niet naar Tour met Movistar

Movistar heeft onze landgenoot Jürgen Roelandts niet opgenomen in de selectie voor de Ronde van Frankrijk, die komend weekend in het Zuid-Franse Nice van start gaat, zo maakte de Spaanse wielerformatie woensdag bekend.

Roelandts stond op een longlist van tien renners die de voorbije dagen in een bubbel in de Franse Alpen trainden, maar haalde de uiteindelijke selectie van acht niet. Ploegleider Eusebio Unzue koos uiteindelijk voor zijn drie Spaanse kopmannen: ex-wereldkampioen Alejandro Valverde, aanwinst Enric Mas en Marc Soler. Die laatste, in 2018 winnaar van Parijs-Nice, was eerst voorzien voor de Giro. “Voor zekerheid heb ik tot de laatste minuut moeten wachten, al had ik dit doel altijd al in mijn hoofd”, verzekerde de 26-jarige Soler.