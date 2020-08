KOERS KORT. Roelandts niet naar de Tour - Martin verlengt bij Jumbo-Visma - McLaren stopt sponsoring wielerploeg Redactie

26 augustus 2020

17u11 0

Martin twee jaar langer bij Jumbo-Visma

De Duitser Tony Martin heeft zijn contract bij de Nederlandse WorldTour-formatie Jumbo-Visma met twee jaar verlengd, zo maakte het team woensdag bekend. Martin ligt zo tot eind 2022 onder contract bij de Nederlanders.

De 35-jarige Duitser is aan zijn tweede seizoen bij Jumbo-Visma bezig. Voordien kende hij een magere passage bij Katusha. “In dit team voel ik me goed en heb ik veel vertrouwen”, zo klinkt het bij de Duitser. “Ik hou van mijn rol en de kopmannen geven veel terug, dus wil ik hier graag langer deel van uitmaken.”

Voor zijn periode bij Katusha reed ‘der Panzerwagen’ jaren voor de Belgische Quick-Step-formatie (2012-2016). Het was ook tijdens die periode in zijn carrière dat de Oost-Duitser zijn grootste successen boekte. Zo werd hij onder meer vier keer wereldkampioen tijdrijden. Komend weekend verschijnt hij met zijn team aan de start van de Ronde van Frankrijk.

McLaren stopt sponsoring Bahrain

McLaren zet eind dit seizoen een punt achter de samenwerking met WorldTour-ploeg Bahrain-McLaren. Dat maakte het team zelf bekend in een persbericht. “We bedanken McLaren voor de toewijding aan onze samenwerking. We wensen hen veel succes in het racen op vier wielen”, aldus Bahrain-McLaren. Bij het team rijden onder meer onze landgenoot Dylan Teuns, Mikel Landa en Mark Cavendish.

Roelandts niet naar Tour met Movistar

Movistar heeft onze landgenoot Jürgen Roelandts niet opgenomen in de selectie voor de Ronde van Frankrijk, die komend weekend in het Zuid-Franse Nice van start gaat, zo maakte de Spaanse wielerformatie woensdag bekend.

Roelandts stond op een longlist van tien renners die de voorbije dagen in een bubbel in de Franse Alpen trainden, maar haalde de uiteindelijke selectie van acht niet. Ploegleider Eusebio Unzue koos uiteindelijk voor zijn drie Spaanse kopmannen: ex-wereldkampioen Alejandro Valverde, aanwinst Enric Mas en Marc Soler. Die laatste, in 2018 winnaar van Parijs-Nice, was eerst voorzien voor de Giro. “Voor zekerheid heb ik tot de laatste minuut moeten wachten, al had ik dit doel altijd al in mijn hoofd”, verzekerde de 26-jarige Soler.

Alle ballen op Pinot bij FDJ

Thibaut Pinot kan bij Groupama-FDJ rekenen op zijn vaste garde in de Tour de France. Het Franse team is vrijwel identiek aan dat van vorig jaar. Alleen Anthony Roux is er niet meer bij. In zijn plaats debuteert Valentin Madouas. De 30-jarige Fransman krijgt ook nog de steun van zijn landgenoten William Bonnet, Matthieu Ladagnous, Rudy Molard, David Gaudu en van twee Zwitsers: Sébastien Reichenbach en kersvers Europees tijdritkampioen Stefan Küng.

In 2014 stond Pinot als derde en als beste jongere op het podium in Parijs, maar nadien liep het telkens mis. In 2015 werd hij zestiende, in 2016, 2017 en 2019 gaf hij op. Vorig jaar boekte hij wel eerst nog ritwinst, iets wat hij in 2012 en 2015 ook al deed.

Selectie Groupama-FDJ: Thibaut Pinot (Fra), William Bonnet (Fra), David Gaudu (Fra), Stefan Küng (Zwi), Matthieu Ladagnous (Fra), Valentin Madouas (Fra), Rudy Molard (Fra), Sébastien Reichenbach (Zwi).

Vijf Belgische ploegen aan de start van tachtigste editie Ronde van Luxemburg

Op dinsdag 15 september verschijnen er met Lotto Soudal, Alpecin-Fenix, Bingoal-Wallonie Bruxelles, Circus-Wanty Gobert en Sport Vlaanderen-Baloise vijf Belgische teams aan de start van de tachtigste editie van de Ronde van Luxemburg (2.Pro), zo werd woensdag bekendgemaakt bij de voorstelling van het parcours.

Er komt dit jaar geen proloog in de straten van Luxemburg aangezien er van start wordt gegaan met een etappe met start en finish in de hoofdstad van het Groothertogdom. De Ronde van Luxemburg wordt traditioneel afgesloten met een etappe tussen Mersch en Luxemburg.

Nog voor de uitbraak van het coronavirus hielden de organisatoren van de Ronde van Luxemburg eraan hun wedstrijd te verschuiven van begin juni naar medio september. De tanende interesse van de wielerploegen was een van de redenen. Die verhuis zorgt ervoor dat de organisatoren nu niet minder dan acht WorldTour-teams (Ag2r-La Mondiale, Astana, Bahrain-McLaren, Groupama-FDJ, Lotto Soudal, NTT Pro Cycling, Trek-Segafredo en UAE-Team Emirates) mogen begroeten.

Vorig jaar ging de eindzege in de Ronde van Luxemburg naar de Spanjaard Jesus Herrada die het haalde voor de Nederlander Maurits Lammertink en de Italiaan Andrea Pasqualon. De laatste Belgische eindzege dateert van 2017 toen Greg Van Avermaet huiswaarts mocht keren met de gele trui.