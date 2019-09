KOERS KORT. Roche vier tot zes weken out door breuk in knieschijf - Houle drie jaar langer bij Astana De wielerredactie

04 september 2019

Wiebes sprint naar veertiende seizoenszege in Boels Ladies Tour

Nederlands kampioene Lorena Wiebes (Parkhotel Valkenburg) heeft in eigen land de eerste etappe in lijn van de Boels Ladies Tour (WorldTour) gewonnen. Haar landgenote Annemiek van Vleuten (Mitchelton-Scott) blijft aan de leiding in het klassement.

In de aanloop van zo’n honderd kilometer tussen startplaats Stramproy richting de aankomst in Weert werd de wedstrijd opgeschrikt door enkele valpartijen, waarbij ook proloogwinnares Van Vleuten betrokken was. Animo kwam er pas in de drie lokale ronden van 8,4 kilometer aan het eind. Daarin trok Ashleigh Moolman ten aanval, opgejaagd door een counter van Lizzie Deignan.

In de slotronde liep alles weer samen en werd het ondanks een late uitvalpoging van Moniek Tenniglo sprinten geblazen. En in die spurt maakte Wiebes haar favorietenrol waar, door landgenote Kirsten Wild en de Italiaanse Letizia Paternoster met gemak voor te blijven. Wiebes is amper 20 jaar, maar zit dit seizoen al aan veertien UCI-zeges, waarvan een groot deel op WorldTour-niveau.

In het klassement heeft Van Vleuten nog een voorsprong van drie seconden op Wiebes, die nu haar eerste achtervolgster wordt.

Nicholas Roche breekt knieschijf

De Ier Nicholas Roche heeft vorige week donderdag bij de massale valpartij in de zesde etappe van de Vuelta een breuk in de linkerknieschijf opgelopen, zo maakte zijn team Sunweb bekend. Volgens de teamarts staat de 35-jarige Roche vier tot zes weken aan de kant. In het begin van deze Vuelta droeg Roche drie dagen de rode leiderstrui.

De Canadees Hugo Houle heeft zijn contract bij Astana met drie jaar verlengd. De 28-jarige Houle kwam in 2018 naar het Kazachse wielerteam, nadat hij vijf seizoenen voor het Franse AG2R-La Mondiale reed. Houle wordt vooral gebruikt als helper in de grote rondes en de belangrijkste klassiekers. Zo reed hij al zeven keer de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. In de Giro kwam hij twee keer aan de start, in de Tour en Vuelta telkens één keer.