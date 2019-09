KOERS KORT. Roche vier tot zes weken out door breuk in knieschijf - Canadees Houle drie jaar langer bij Astana De wielerredactie

04 september 2019

Nicholas Roche breekt knieschijf

De Ier Nicholas Roche heeft vorige week donderdag bij de massale valpartij in de zesde etappe van de Vuelta een breuk in de linkerknieschijf opgelopen, zo maakte zijn team Sunweb bekend. Volgens de teamarts staat de 35-jarige Roche vier tot zes weken aan de kant. In het begin van deze Vuelta droeg Roche drie dagen de rode leiderstrui.

De Canadees Hugo Houle heeft zijn contract bij Astana met drie jaar verlengd. De 28-jarige Houle kwam in 2018 naar het Kazachse wielerteam, nadat hij vijf seizoenen voor het Franse AG2R-La Mondiale reed. Houle wordt vooral gebruikt als helper in de grote rondes en de belangrijkste klassiekers. Zo reed hij al zeven keer de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. In de Giro kwam hij twee keer aan de start, in de Tour en Vuelta telkens één keer.