KOERS KORT. Rijdt Sagan dan toch de Vuelta uit? - Wit-Rus van Bahrain-Merida betrapt op afwijkende epowaarden

05 september 2018

Rijdt Sagan Vuelta uit?

Het plan was oorspronkelijk om af te stappen voor de twaalfde rit, maar nu zou Peter Sagan toch met het idee spelen om de Vuelta uit te rijden. De Slovaak wil zich klaarstomen voor het WK in Innsbruck en wou dat in laatste instantie doen met een hoogtestage in Isola. Change of plans dus volgens sommige media. Sagan wil de Ronde van Spanje nu toch uitrijden. De Slovaak fietst op dit moment in de groene trui en zou een volledige Vuelta alsnog als een goede voorbereiding op het WK zien. De geplande hoogtestage in Isola zou dan verkort kunnen worden.

"Giro start volgend jaar in Bologna"

Volgens het Italiaanse Tuttobiciweb start de volgende Giro ook daadwerkelijk in Italië. Na een uitstapje dit jaar naar Israël en Jeruzalem zou organisator RCS nu een 'grande partenza' plannen in Bologna. Het peloton zou in Noord-Italië ook de Muro di Sormano aandoen. Dat is de beklimming uit de Ronde van Lombardije met de afzink waarin Jan Bakelants en Laurens De Plus vorig jaar een akelige tuimelperte maakten. Ook de Tre Cime di Lavaredo zou in het parcours terug te vinden zijn, net als de steden Ravenna en Modena. De omloop wordt voor eind oktober ook officieel voorgesteld.

Siutsou geschorst na afwijkende waarden

Bahrain-Merida heeft Kanstantsin Siutsou geschorst. De 36-jarige Wit-Rus is door een controle van één van de dopingorganen bij de UCI op 31 juli betrapt op afwijkende waarden. In een controle buiten competitie zouden bij Siutsou sporen van epogebruik zijn aangetroffen. Bahrain-Merdia hanteert een nultolerantie voor dopinggevallen en zag zich dus genoodzaakt om Siutsou onmiddellijk te schorsen.

De Wit-Rus mag een B-staal aanvragen, maar het is nog niet duidelijk of hij dat ook zal doen. De UCI bracht Bahrain-Merida onlangs op de hoogte van de zogenaamde AAF. “Dit nieuws is zeer teleurstellend. We zijn erg streng bij elk afwijkend gedrag – in lijn met onze interne gezondheidscode”, zegt manager Brent Copeland. “Dit gedrag wordt niet geaccepteerd door onze ploeg en er zullen verdere stappen worden ondernomen tegen de renner.”

Siutsou reed in het verleden tweemaal top tien in de Ronde van Italië en won daarbij ook één rit. In zijn carrière kwam hij uit voor meerdere topteams. Zo passeerde hij de revue bij HTC-High Road, Team Sky en Dimension Data. Bij Bahrain-Merida was hij einde contract, mogelijk wacht hem nu een stevige schorsing.

Steylaerts-777 wil zich meer tonen komende winter

Wietse Bosmans, Adam Toupalik en Gianni Vermeersch zijn de kopmannen van Steylaerts-777 in het seizoen 2018-2019. Het trio droomt ervan om zich komende winter in enkele crossen te tonen en mee te doen voor het podium. Een overwinning in de niet-klassementscrossen wordt niet uitgesloten.

De broers Roodhooft telden de voorbije jaren vier ploegen in hun rangen: Corendon-Circus met als grote kopman Mathieu van der Poel, Era-Circus met Laurens Sweeck als uithangbord, Steylaerts-Betfirst met Gianni Vermeersch en IKO-Beobank met Sanne Cant als leidster van het team. In het nieuwe veldritseizoen resten er nog drie teams: de ploeg van Mathieu van der Poel, de ploeg van Sanne Cant en Steylaerts-777, dat vanochtend zijn renners voorstelde aan pers en publiek in de nieuwe toonzaal van Steylaerts in Lier.

Na het vertrek van de broers Sweeck naar Pauwels Sauzen-Vastgoedservice en vooral de uitbouw van het team rond Mathieu van der Poel werd behoorlijk wat geschoven in de teams van de broers Roodhooft. Steylaerts-777 is nu een grotere ploeg dan de voorbije twee seizoenen en telt drie heren elite (Adam Toupalik, Wietse Bosmans en Gianni Vermeersch), twee dames elite (Alicia Maria Arzuffi en Annemarie Worst) en drie beloften (Timo Kielich, Pieter-Jan Vliegen en Gert Smets). Bart Wellens is nog altijd sportief manager, hij krijgt het gezelschap van Marc Janssens als trainer.