KOERS KORT. Richeze, die Deceuninck verlaat, sprint naar zege op Pan-Amerikaanse Spelen De wielerredactie

11 augustus 2019

13u05 0

Richeze sprint naar goud op Pan-Amerikaanse Spelen

De Argentijn Maximiliano Richeze heeft goud veroverd in de wegwedstrijd op de Pan-Amerikaanse Spelen in Lima. De 36-jarige snelle man van Deceuninck-Quick.Step haalde het in de straten van de Peruaanse hoofdstad na 177 km in een sprint voor de Mexicaan Ignacio de Jesus Prado en de Colombiaan Bryan Gomez.

"Ik ben blij met deze overwinning en de medaille voor Argentinië", reageerde Richeze, die volgend seizoen voor UAE Emirates uitkomt. "Het was zwaar na een lastige Tour maar ik was heel gemotiveerd. De ploeg leverde uitstekend werk en ik kon het afmaken.”

Richeze treedt met zijn gouden medaille in de voetsporen van landgenoten Oscar Muleiro (1951) en Ricardo Senn (1959). De Pan-Amerikaanse Spelen zijn een vierjaarlijks evenement waaraan atleten deelnemen uit Noord-, Midden- en Zuid-Amerikaanse landen. De achttiende editie eindigt vandaag in Lima.

Richeze vervolgt zijn wielerloopbaan overigens bij UAE Emirates. Richeze ondertekende een contract voor twee seizoenen. Bij Emirates komt Richeze Fernando Gaviria weer tegen. De Colombiaan maakte een jaar eerder de overstap van Deceuninck - Quick.Step naar UAE Emirates. Richeze won in zijn loopbaan etappes in onder meer de Ronde van Italië, Ronde van Turkije en Ronde van Zwitserland.

Team Jumbo-Visma rekent op Maarten Wynants en Laurens De Plus

Team Jumbo-Visma verschijnt morgen met Maarten Wynants en Laurens De Plus aan de start van de BinckBank Tour (WorldTour). Laurens De Plus komt voor het eerst in actie sinds hij vorige week zaterdag opgaf in de Clasica San Sebastian. Hij was toen nog niet volledig hersteld van de Ronde van Frankrijk.

Met topsprinter Dylan Groenewegen, Timo Roosen, Mike Teunissen en Jos van Emden is Nederland goed vertegenwoordigd in de selectie. De Duitser Paul Martens vervolledigt het team.

De vijftiende BinckBank Tour start morgen met een rit tussen Beveren en Hulst (167,7 km).