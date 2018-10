KOERS KORT. Richeze bezorgt Quick.Step 70ste seizoenszege in Turkije, kopman Gaviria komt zwaar ten val Redactie

09 oktober 2018

13u07

Bron: Belga 0

Richeze bezorgt Quick.Step 70ste seizoenszege in Turkije, kopman Gaviria komt zwaar ten val

Maximiliano Richeze heeft de eerste etappe van de Ronde van Turkije gewonnen. Kopman Fernando Gaviria kwam in de slotfase zwaar ten val, waarna de Argentijn de klus zelf klaarde. Sam Bennett werd tweede, Jempy Drucker derde. Voor Quick.Step Floors was het reeds de zeventigste zege van het seizoen.

Victory for @MaxRicheze on the opening #TUR2018 stage after a crazy finale in Konya!#WayToRide#No70in2018

Photo: @GettySport pic.twitter.com/Klv5Xwzc8j Quick-Step Cycling(@ quickstepteam) link

Taco van der Hoorn tekent voor twee jaar bij LottoNL-Jumbo

De Nederlander Taco van der Hoorn zet zijn wielercarrière verder bij LottoNL-Jumbo. Hij ondertekende bij de WorldTourploeg uit eigen land een contract voor twee jaar, zo is vandaag bekendgemaakt. De 24-jarige Van der Hoorn komt over van Team Roompot-Nederlandse Loterij.

"We zien in Taco een goede klassieke renner en we willen hem daarin verder gaan ontwikkelen", zegt sportief directeur Merijn Zeeman van Team LottoNL-Jumbo.

Van der Hoorn hoopt in de toekomst een rol van betekenis te spelen in de finale van grote voorjaarsklassiekers. "Ik vind het gaaf dat ik dat doel bij Team LottoNL-Jumbo na kan streven", zegt hij.

Door een hersenschudding stond de Nederlander zes maanden buitenspel. Daarna won hij de derde rit in de BinckBank Tour en de Primus Classic Impanis-Van Petegem. In 2017 was hij de beste in de Schaals Sels. "De manier waarop hij is teruggekeerd na die hersenschudding, bewijst dat hij uit het juiste hout is gesneden", aldus Zeeman.

.@TacovanderHoorn zet loopbaan voort bij Team LottoNL-Jumbo

🇳🇱📝 https://t.co/WBlayhs9p5@TacovanderHoorn continues career at Team LottoNL-Jumbo

🇬🇧📝 https://t.co/0GBJq8wlhi pic.twitter.com/KxrakMKhdN LottoNLJumbo Cycling(@ LottoJumbo_road) link

Ethiopische klimmer Tsgabu Grmay verhuist naar Mitchelton-Scott

De Ethiopiër Tsgabu Grmay zet zijn wielerloopbaan verder bij Mitchelton-Scott. Hij moet bij de Australische formatie kopmannen Simon en Adam Yates en Esteban Chaves bijstaan in de grote rondes.

Grmay, 27, zette zijn handtekening onder een contract voor twee seizoenen. De klimmer komt over van Trek-Segafredo.

Sportief directeur Matt White omschrijft de zesvoudig Ethiopisch kampioen, die al vijf grote rondes uitreed waaronder twee keer de Tour, als een "kleine vechter en een solide klimmer". "Hij is pas 27 maar heel veelzijdig. Hij kan tijdrijden, klimmen en we zullen we hem gebruiken om onze kopmannen te ondersteunen in de klimwedstrijden."

NEWS: "...having fun off the bike but keeping it serious business on the bike... I want to be part of that. I always try to push myself and smile as much as I can, so it will be perfect with the team."



🖋 Mitchelton-SCOTT add @TsgabuG to climbing roster: https://t.co/erUdTA3tIg pic.twitter.com/pd9bZDMhpG Mitchelton-SCOTT(@ MitcheltonSCOTT) link