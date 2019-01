KOERS KORT. Richeze aangereden door auto op training - Wanty-Groupe Gobert trekt via wildcard naar Tour - Lotto-Soudal ontvouwt agenda van kopmannen De wielerredactie

10 januari 2019

14u01 0

Auto rijdt Richeze aan op training

De Argentijn Maximiliano Richeze (Deceuninck - Quick-Step) is tijdens een trainingsrit in eigen land aangereden. De 35-jarige sprinter liep meerdere schaafwonden op. Vooral een gezwollen knie baart hem zorgen. Richeze werd langs achter aangereden door een vrouw in een auto. Donderdag ondergaat hij een scan. Dan moet de schade aan zijn knie duidelijk worden. “Hij staat erg gezwollen”, zegt Richeze aan de Zuid-Amerikaanse website Ciclismo Internacional.

Max Richeze, atropellado durante un entrenamiento: https://t.co/MRylFCUFgb #ciclismo

📝 Por @FXavierVidela pic.twitter.com/K9nSUbnHeQ CiclismoInternacinal(@ CiclismoInter) link

Wanty naar Tour de France

Wanty-Groupe Gobert mag opnieuw naar de Ronde van Frankrijk. ASO kende, naast de 18 WorldTourteams die al langer zeker waren van deelname, al twee van de vier wildcards toe. Wanty is net als de Franse continentale wielerformatie Cofidis één van de gelukkige. Het wordt de derde opeenvolgende deelname voor het team van Hilaire Van der Schueren. De twee andere wildcards worden later uitgedeeld. Met Wanty en Cofidis zijn alvast de nummers 1 en 2 van de Europe Tour 2018 erbij. Bij Cofidis, al sinds 1997 een vaste waarde in de Tour, liggen de Belgen Kenneth Vanbilsen, Zico Waeytens, Bert Van Lerberghe en Dimitri Claeys onder contract. De Tour gaat dit jaar in Brussel van start.

Lotto Soudal ontvouwt programma van kopmannen

Een handvol dagen voor de start van de Tour Down Under (15-20 januari), de eerste wielerafspraak van het jaar, heeft Lotto-Soudal het programma voor 2019 bekendgemaakt van speerpunten als Tiesj Benoot, Thomas De Gendt en Tim Wellens.

Benoot mikt na zijn overwinning vorig jaar in Strade Bianchi opnieuw op een klassieke zege. Hij start het seizoen in de Argentijnse Vuelta a San Juan (27/1-3/2) om zich vervolgens tijdens een hoogtestage voor te bereiden op het Belgische openingsweekend Omloop Het Nieuwsblad (24 februari)/Kuurne-Brussel-Kuurne (25 februari).

De Oost-Vlaming start in tegenstelling tot vorig jaar in zowel de Ronde van Vlaanderen (waarin hij vijfde werd in 2015 en vorig jaar achtste) als Parijs-Roubaix, maar niet in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Ook dit jaar verschijnt Benoot aan het vertrek van de Ronde van Frankrijk, waarin hij vorig jaar opgaf. Tijdens het najaar hoopt Benoot in topvorm te verkeren voor het wereldkampioenschap in Yorkshire.

Thomas De Gendt, winnaar van de bergtrui tijdens de Ronde van Spanje van 2018, neemt dit jaar zowel de Giro, Tour als Vuelta op in zijn programma. De aanvaller pur sang jaagt andermaal op ritsucces. De Gendt won al een etappe in de drie grote rondes.

Tim Wellens rijdt net zoals in 2018, toen hij onder meer de Brabantse Pijl won, het Ardense vierluik, voorafgegaan door een voorbereiding in Mallorca en Bessèges, gevolgd door Parijs-Nice en de Ronde van Catalonië. Wellens last daarna een korte rustperiode in om zich vervolgens klaar te stomen voor de Ronde van Frankrijk. Het wordt zijn derde deelname aan La Grande Boucle (na 2015 en 2017). Net als Benoot wil de 27-jarige Limburger in het najaar top zijn tijdens het WK, waar hij een parcours op zijn maat vindt.

Tijdrijder Victor Campenaerts, tweevoudig Europees kampioen en goed voor WK-brons, heeft met de Giro en Vuelta twee grote rondes op zijn programma staan. De Antwerpenaar bereidt het seizoen voor met een lange stage in Namibië. Over een eventuele aanval op het werelduurrecord, heeft Lotto Soudal het niet in zijn persbericht.

De Australische nieuwkomer Caleb Ewan moet voor sprintsucces zorgen. Hij begint het seizoen in eigen land met de Tour Down Under. Daarna rijdt hij de UAE Tour, waarna hij zich tijdens Parijs-Nice zal klaarstomen voor het eerste monument van het seizoen, Milaan-Sanremo. Alleen Vincenzo Nibali kon hem in 2018 van winst houden op de Via Roma. In juli debuteert Ewan in de Tour. Waarschijnlijk neemt hij daarvoor ook deel aan de Giro (in mei) en de Ronde van België (in juni).

Lotto Soudal leaders ready for the start of the season!



Read more about the race schedule of @CalebEwan, @TiesjBenoot, @DeGendtThomas, @Tim_Wellens and @VCampenaerts.



📝https://t.co/mkCdjsr2kq pic.twitter.com/S5vKjbouYh Lotto Soudal(@ Lotto_Soudal) link