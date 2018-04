Koers kort: Revelatie Ronde wordt beloond - Naesen en AG2R gaan voor dubbele verkenning Parijs-Roubaix De wielerredactie

02 april 2018

14u36

Bron: Belga, Cyclingnews en eigen berichtgeving 2

Daniel Martin wordt vader van tweeling

Daniel Martin reed zich dit seizoen nog niet in de kijker, maar heeft nu wel heuglijk nieuws te melden. Op Twitter kondigde de 31-jarige Brit van UAE Team Emirates aan dat zijn vrouw Jessica in blijde verwachting is van een tweeling. De foto laat niets aan de verbeelding over. “Moeilijk te beschrijven hoe blij we zijn”, aldus Martin. Proficiat, Dan.

Hard to put into words how happy and excited we are right now. #Twins @JessMartin_7 pic.twitter.com/uiUErBKngo Dan Martin(@ DanMartin86) link

Pedersen verlengt contract bij Trek-Segafredo tot 2020

Mads Pedersen (22) ziet zijn contract bij Trek-Segafredo verlengd tot 2020. De Deense kampioen werd vijfde in Dwars door Vlaanderen en afgelopen zondag tot ieders verbazing knap tweede in de Ronde. Met de verlenging is de Amerikaanse wielerformatie alvast eventuele kapers op de kust te slim af.

"Ik ben verheugd om mijn contract bij Trek te verlengen", aldus Pedersen. "Ik voel me thuis in dit team. Het vertrouwen dat ik hier krijg, heeft me enorm doen groeien. Ik ben er van overtuigd dat dit de beste plek is om me verder te ontwikkelen en ervaring op te doen, vooral in de klassiekers. Nu kijk ik uit naar mijn favoriete wedstrijd: Parijs-Roubaix."

Ook Luca Guercilena, algemeen manager van Trek, is tevreden: "Toen we Mads vorig jaar aantrokken, wisten we al dat hij veel potentieel had. Waar we over een paar jaar op gehoopt hadden, verwezenlijkt hij nu al. Hij wacht een zeer mooie toekomst, eentje die we graag met hem delen."

Geen Ronde van Baskenland voor Wellens

Tim Wellens ontbreekt in de selectie van Lotto Soudal voor de Ronde van het Baskenland (WorldTour), die vandaag start. De ploeg trekt zonder klassementsambities naar de Spaanse rittenkoers en wil aanvallend koersen.

Tim Wellens reed de voorbije vier jaar altijd al de Ronde van het Baskenland in functie van de Ardense klassiekers, zoals heel wat andere renners in het peloton die top willen zijn van de Brabantse Pijl tot en met Luik-Bastenaken-Luik. Dat doet hij deze keer niet. Wellens werd ziek na Parijs-Nice, waar hij als vijfde eindigde, en paste voor de Ronde van Catalonië.

Nu is de Limburger er evenmin bij in het Baskenland. Hij zal zich voorbereiden op het Ardense werk in Monaco via specifieke trainingen en hervat pas de competitie in de Brabantse Pijl op 11 april, na een maand zonder wedstrijd.

Lotto Soudal mikt in de Ronde van het Baskenland niet op een klassement, maar wil aanvallend koersen. "Dat is onze enige kans op succes. Onze selectie bestaat uitsluitend uit Belgen", aldus ploegleider Mario Aerts. "De Ronde van Catalonië was succesvol voor ons, met de ritzege van Thomas De Gendt. Hij is ook in het Baskenland van de partij. Neoprof Bjorg Lambrecht heeft de Ronde van Catalonië goed doorstaan, hij werd nog zeventiende op de slotdag in Barcelona. Dat bewijst dat hij zeker niet stuk zat. Het was voor Bjorg een heel goede kennismaking op het hoogste niveau. Ook nu zal hij weer veel kunnen opsteken. Maxime Monfort trok een dag in de aanval in de Ronde van Catalonië, zijn conditie gaat in stijgende lijn. Jelle Vanendert was al goed vorige week, hij is bezig aan de laatste finetuning voor de Waalse klassiekers."

De selectie: Sander Armée, Thomas De Gendt, Bjorg Lambrecht, Rémy Mertz, Maxime Monfort, Tosh Van der Sande en Jelle Vanendert.

AG2R verkent twee keer de Hel van het Noorden

Heel wat ploegen verkennen Parijs-Roubaix komende week. De meeste teams doen dat op donderdag en vrijdag. AG2R verkent zelfs twee keer de Hel van het Noorden.

AG2R verkent net zoals vorig jaar de kasseien van Parijs-Roubaix twee keer. Donderdag start de verkenning in Troisvilles, de eerste van 29 kasseistroken. "We doen een verkenning van zo'n drie uur", klink het bij de ploeg van Belgisch kampioen Oliver Naesen. "Vrijdag wordt dan een tweede verkenning ingelast met het team."

Het wordt die donderdag trouwens druk op de kasseistroken, al verkennen de meeste teams niet de eerste stroken zoals AG2R en starten ze pas iets voor het Bos van Wallers. "Trek-Segafredo verkent vanaf Haveluy en vertrekt omstreeks 11u", zegt persverantwoordelijke Elke Weylandt. "Daarna gaat het tot en met Carrefour de l'Arbre (de vierde laatste kasseistrook). "

Ook EF Education First met Sep Vanmarcke verkent op donderdag. "Dat is de meest logische dag om te verkennen", aldus ploegleider Ken Vanmarcke. "Daags na de Scheldeprijs waar Sep (zoals gepland) niet zal starten. Wij vertrekken omstreeks 11u vanaf Denain."

Peter Sagan met zijn Bora-hansgroheploegmaten en Lotto Soudal verkennen eveneens op donderdag. Quick-Step Floors en het BMC van Greg Van Avermaet maken de kasseien dan weer onveilig op vrijdag wanneer AG2R dan ook zijn tweede verkenning afwerkt.

Ronde van Azerbeidzjan geschrapt

De Ronde van Azerbeidzjan gaat dit jaar niet door. De organisatie heeft via Twitter bekendgemaakt dat de voorbereidingen op het WK BMX in hoofdstad Baku primeren en er bovendien onvoldoende sponsors te vinden zijn. De rittenkoers stond gepland voor 9 tot en met 13 mei en was toe aan haar zevende editie.