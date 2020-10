KOERS KORT. Revelatie Hirschi zet een punt achter zijn seizoen Redactie

05 oktober 2020

11u00 0

Marc Hirschi, de revelatie van het wielerseizoen na de coronabreak, zal dit seizoen niet meer in actie komen. De 22-jarige Zwitser kende een fenomenale periode met een etappezege in de Tour de France, een bronzen medaille op het WK, winst in de Waalse Pijl en zondag nog een tweede plaats na een tumultueuze sprint in Luik-Bastenaken-Luik. "Ik ga nu van mijn 'offseason' genieten", schreef hij op Instagram.

De beloftenwereldkampioen van 2018 in Innsbruck, voor de betreurde Bjorg Lambrecht, ontbolsterde helemaal tijdens de voorbije Tour de France, waar hij naast zijn etappezege in Sarran ook een keer tweede werd (in Nice na Alaphilippe) en derde (in Laruns na een eenzame vlucht van 90 kilometer na Pogacar en Roglic).

Op het WK in Imola trok hij zijn goede vorm door met een bronzen plak, na de ongenaakbare Julian Alaphilippe en Wout van Aert. In de Waalse klassiekers zette hij de afgelopen week de kroon op het werk met woensdag winst op de Muur van Hoei en zondag een tweede plaats in Luik-Bastenaken-Luik. Daarin leek Hirschi in de sprint op weg naar een mogelijke overwinning, tot Alaphilippe hem met een manoeuvre uit zijn klikpedaal liet schieten. Na de diskwalificatie van de Fransman werd Hirschi alsnog tweede, na winnaar Primoz Roglic.

Cofidis start met vier Belgen

Het Franse Cofidis heeft vier Belgen opgenomen in zijn selectie voor de Brabantse Pijl (1.Pro) van woensdag (7 oktober). Het zijn Piet Allegaert, Dimitri Claeys, Kenneth Vanbilsen en Julien Vermote. Het zevental wordt vervolledigd met de Fransen Victor Lafay en Cyril Lemoine en de Eritreeër Natnael Berhane. De 60e Brabantse Pijl start woensdag in Leuven en eindigt na 197 km in Overijse.

Nos 7 guerriers pour la Flèche Brabançonne @DeBrabantsePijl 👊



🇧🇪 @pietallegaert

🇧🇪 @dimitriclaeys

🇧🇪 @KVanbilsen

🇧🇪 @julienvermote

🇫🇷 @victorlafay

🇫🇷 @CyriLemoine

🇪🇷 @Natnaelb2



Here are our 7 warriors for #BP20 👊 #CofidisMyTeam pic.twitter.com/fFdvxCRCCk Team Cofidis(@ TeamCOFIDIS) link