Koers Kort. Rennersvakbond schiet in actie na dopingcontrole van Pieter Serry op wielergala

Rennersvakbond CPA schiet in actie na controle Serry op Gala van de Flandrien

De rennersvakbond CPA is niet te spreken over het niet respecteren van de privacy van de wielrenners door de antidopingcontroleurs. Gisteren werd Pieter Serry tijdens het Gala van de Flandrien in het Casino-Kursaal van Oostende uit de zaal geplukt om een dopingcontrole af te leggen. De CPA wil nagaan welke instantie hiervoor verantwoordelijk was en vraagt een gedragscode voor de controleurs, om zo het respect voor het privéleven te verzekeren.

De dopingcontroleurs waren gisterenavond aan het thuisadres van Serry verschenen, maar troffen de renner van Quick.Step Floors daar niet aan. Serry was immers op het Gala in Oostende. Omdat de coureur niet naar zijn woonplaats kon en wilde afzakken, gaf hij het adres van het Casino-Kursaal door. Hierop trokken de controleurs naar de Belgische kust, en plukten hem uit de zaal. Dat was niet naar de zin van Serry, die achteraf zijn beklag deed. “Ik voel mij als een gedetineerde met een enkelband”, sprak hij nogal misnoegd.

De CPA heeft het na dit nieuwe incident wel gehad, zo klinkt het in een persbericht. De rennersvakbond deed al zijn beklag bij de Internationale Wielerunie (UCI) en de Cycling Anti-Doping Foundation (CADF) over de soms erg ongelukkige timing van de antidopingcontroles.

“Er zijn gevallen bekend waarbij renners gecontroleerd werden op hun huwelijksdag, tijdens een begrafenis of op de eerste schooldag van hun kind. Nu is er het geval Pieter Serry”, verklaart CPA-voorzitter Gianni Bugno. “We kunnen niet langer deze manier van werken aanzien die geen rekening houdt met de privacy van de renners. Zij staan twee procent van hun prijzengeld af om deze controles mogelijk te maken. Ze zijn de enige sporters ter wereld die het antidopingsysteem zelf financieren. De renners respecteren de maatregelen in de strijd tegen doping, maar ze vragen wel dat hun privéleven wordt gerespecteerd.”

Davide Cimolai trekt naar Israel Cycling Academy

De Italiaan Davide Cimolai komt komend seizoen uit voor Israel Cycling Academy. Dat maakte de Israëlische procontinentale formatie bekend. De 29-jarige snelle man komt over van Groupama-FDJ, waar hij de voorbije twee seizoenen reed en vaak de lead-outfunctie vervulde voor sprinter Arnaud Démare.

Voordien kwam Cimolai uit voor de Italiaanse WorldTour-teams Liquigas (2010-2011) en Lampre (2012-2016). Op zijn palmares staan etappes in Parijs-Nice (2015) en de Ronde van Catalonië (2016 en 2017) en winst in de Trofeo Laiguelia (2015).

Israël Cycling Academy telt met Ben Hermans één landgenoot in de rangen. Hij vervoegde het team dit seizoen en zal ook volgend jaar de Israëlische kleuren verdedigen.

Cofidis haalt Natnael Berhane aan boord

Cofidis heeft de komst van de Eritreeër Natnael Berhane bekendgemaakt. De 27-jarige Berhane komt over van Dimension Data en tekende voor één seizoen bij de Franse procontinentale formatie. Het contract van Daniel Teklehaimanot werd dan weer niet verlengd. De Eritreeër streek pas in februari neer bij Cofidis.

De Eritreeër reed de voorbije vier seizoenen voor MTN-Qhubeka en haar opvolger Dimension Data. Voordien reed hij al twee seizoenen in Frankrijk, bij Europcar. Op het palmares van Berhane staan onder meer eindzeges in de Ronde van Turkije (2013), La Tropicale Amissa Bongo (2014), Ronde van Algerije (2014) en Ronde van Eritrea (2010).

Cofidis telt in 2019 ook vier Belgen in haar rangen: Dimitri Claeys, Bert Van Lerberghe, Kenneth Vanbilsen en Zico Waeytens.

Zeits verlengt contract bij Astana

Andrey Zeits zal ook in 2019 voor Astana rijden. De 31-jarige Kazach verlengde zijn contract bij de wielerformatie met een jaar en begint straks aan zijn twaalfde jaar bij Astana.

