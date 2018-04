Koers kort: Renners van Quick.Step krijgen elk een fonkelnieuwe horloge na glorietocht van Terpstra MDB

06 april 2018

Alle renners van Quick.Step Floors die Niki Terpstra mee aan de zege hebben geholpen in de Ronde van Vlaanderen hebben nog een speciaal cadeau gekregen. Elk lid van de wielerformatie kreeg een fonkelnieuwe horloge.

Een gebaar dat Iljo Keisse wel wist te appreciëren. "Een miljoen keer bedankt Niki Terpstra voor deze schoonheid", schreef Keisse op Instagram. "Je maakte je droom zondag waar en nu komt ook de mijne in vervulling. Het is een plezier om voor jouw te werken."

Nibali geeft er de brui aan in Ronde van het Baskenland

Vincenzo Nibali stapt uit de Ronde van het Baskenland (WorldTour). De Italiaan start vandaag niet meer in de vijfde etappe uit voorzorg omdat hij last heeft van een zitvlakblessure, zo laat Bahrain Merida weten.

Met het oog op de Ardense klassiekers besliste de 33-jarige Nibali na overleg met zijn team op te geven in het Baskenland. De 'Haai van Messina' stond in het klassement 45e op bijna zeven minuten van leider Primoz Roglic.

Nibali won dit seizoen Milaan-Sanremo maar kon nog nooit zegevieren in de Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik of de Amstel Gold Race. Een tweede plaats in La Doyenne in 2012 (na Maksim Iglinski) is zijn beste uitslag in de Ardennenklassiekers. Bij zijn debuut in de Ronde van Vlaanderen werd Nibali afgelopen zondag 24e.

Youngster Lennard Kämna verlengt bij Team Sunweb

De Duitse wielerbelofte Lennard Kämna heeft zijn contract bij Team Sunweb met een jaar verlengd. Hij ligt nu vast tot eind 2019, zo maakte de WorldTourploeg vandaag bekend.

Kämna, 21, is bezig aan zijn tweede profseizoen in dienst van Sunweb. Vorig jaar werd hij met het Duitse team wereldkampioen ploegentijdrijden in het Noorse Bergen, waar hij ook zilver haalde in de wegrit voor beloften.

De jonge Duitser werd ook al wereldkampioen tijdrijden bij de junioren (2014) en Europees kampioen tijdrijden bij de beloften (2016).

"Lennard is een van de grote Duitse talenten en we kijken ernaar uit verder samen te werken aan zijn ontwikkeling", aldus teamcoach Sebastian Deckert.

Bij Sunweb is Kämna teamgenoot van Edward Theuns en Louis Vervaeke.