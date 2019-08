KOERS KORT. Renners leggen Schaal Sels stil wegens gebrek aan veiligheid Redactie

De 94ste Schaal Sels, met start en aankomst op de Bredabaan van Merksem, werd geneutraliseerd in de eerste ronde. Reden was dat in de beginkilometers zich diverse valpartijen voordeden. De renners hielden voet aan grond bij de eerste passage aan de aankomstlijn en wilden een onderhoud met de koersdirectie en UCI.

“In de aanloopronde naar de eigenlijke plaatselijke omlopen waren er al verschillende valpartijen. De renners wilden niet meer verder rijden en kwamen hun ongenoegen uiten”, stelde Staf Scheirlinckx, voorzitter van de rennersvereniging. “Ik kan natuurlijk niet in hun plaats een beslissing nemen, maar ik ga wel meegaan in de onderhandeling met de organisator. Zo zijn ondertussen al enkele passages geschrapt. De organisatoren hebben zowat 140 vaste seingevers op het parcours gezet. Enkele daarvan werden zelfs gerekruteerd uit Nederland. Naast die vaste signaalgevers rijden nog eens 17 mobiele seingevers mee in de karavaan wat toch wel de goede wil toont van de organisatoren”, aldus Scheirlinckx. Nadien werd de wedstrijd hervat.

Op en rond de Bredabaan werkt het peloton nog acht ronden van elk zestien kilometer af, op een aangepast parcours. Enkele gevaarlijke passages werden geschrapt, waarop de renners akkoord gingen om de koers opnieuw te starten.

“Ik kon de renners wel volgen in hun actie. Zij maken hiermee een statement. Niet alleen naar de organisatoren van de Schaal Sels toe, maar ook naar andere organisatoren van wielerwedstrijden. Het parcours was inderdaad te gevaarlijk. Er waren ook al enkele valpartijen geweest waardoor er voet aan grond werd gezet”, stelt sportdirecteur Hans De Clercq van Sport Vlaanderen-Baloise.

“Ook in de BinckBank Tour was er al wat gemor. Nu werd er echt actie ondernomen. En met resultaat. Er werd terdege ingegrepen, bepaalde stukken werden geschrapt. Ik vind het vernieuwde parcours echt wel te doen. De organisatoren hebben hun goede wil dus echt wel getoond. Maar het oude parcours was goedgekeurd door de KBWB. Misschien moet men daar iets meer alerter worden en is het misschien tijd om iemand aan te stellen die echt met rennersogen een omloop keurt. Veiligheid primeert, hoor ik her en der. Pas door de actie van de renners werd er ingegrepen. Nu kunnen we weer doen waarvoor we naar Merksem gekomen zijn, namelijk koersen.”

De Buyst wint in Denemarken

Jasper De Buyst heeft de vierde rit in de Ronde van Denemarken gewonnen. De 25-jarige renner bezorgde Lotto Soudal een tweede etappezege deze week. Eerder won Benoot al de openingsetappe. De Buyst haalde het na een sprint op een hellende strook. Amaury Capiot werd tweede, Huub Duijn derde. Niklas Larsen blijft leider in de ronde van zijn eigen land. De Buyst gooide bij het overschrijden van de meet de armen in de lucht. Hét eerbetoon aan zijn overleden ploegmakker Bjorg Lambrecht.

“Tijdens de eerste passage aan de finish besefte ik dat dergelijke aankomst op mijn lijf is geschreven”, zei De Buyst. “Ik moest gokken op een scenario waarin een compacte groep zou sprinten om de zege, en zo is het uiteindelijk ook uitgedraaid. Het is jammer dat Tiesj Benoot lek reed in volle finale, maar ik ben uiteraard blij dat ik het zelf kon afmaken. We hebben allebei onze sterke punten en dat voordeel hebben we kunnen uitspelen. Iedereen die de Tour heeft gereden en niet volledig stikkapot heeft beëindigd, ondervindt er voordeel van. De moeilijkheid is om na de Tour bezig te blijven en de conditie te onderhouden. Zoals iedereen weet hebben we met de ploeg een moeilijke periode achter de rug. Ik vertrouwde mijn dichte entourage toe dat ik graag zo snel mogelijk wilde winnen. Enerzijds als eerbetoon voor Bjorg, maar ook om er zelf kracht uit te halen en ik ben blij dat het me is gelukt.”

Cosnefroy geeft eindzege niet meer uit handen in Ronde van de Limousin, dagzege voor Gavazzi

Francesco Gavazzi heeft de slotetappe in de Tour du Limousin (cat. 2.1) op zijn naam geschreven. De 35-jarige Italiaan van Androni Giocattoli-Sidermec snelde na 177,4 kilometer van Confolens naar Limoges naar de zege, voor de Fransen Guillaume Martin en Benoit Cosnefroy.

De 23-jarige Cosnefroy (AG2R La Mondiale) is de eindwinnaar. Hij heeft 15 seconden voor op zijn landgenoot Lilian Calmejane. Martin is derde op 0:17. Op de erelijst volgt Cosnefroy Nicoles Edet op. Het is zijn eerste eindzege in een rittenkoers. Eerste Belg in de eindstand is Thomas Degand, dertiende op 0:59.

Julien El Farès en Kristian Sbaragli kozen voor een vroege vlucht, Morné van Niekerk en Sergio Martin maakten de oversteek. Na de eerste tussensprint liet Sbaragli zich uitzakken. Het resterende trio nam maximaal zeven minuten voorsprong.

Een aantrekkelijke finale barstte al vroeg los. Bij de eerste aanval, op 80 kilometer van de finish, waagde Guillaume Martin, vierde in de stand op 19 seconden, zijn kans. Ook Liliane Calmejane, tweede in de stand, zat niet stil, maar AG2R verzette bergen werken voor leider Cosnefroy. De strijd om de eindzege betekende wel de doodsteek voor de ontsnapping. De laatste vluchters werden op tien kilometer opgeraapt.

Cosnefroy kreeg het nog hard te verduren, maar kraakte niet. In de laatste 2 kilometer muisden Quentin Pacher en Rui Vinhas er vanonder, maar ook zij werden gegrepen. Er volgde een sprint, waarin Gavazzi zich de snelste toonde, goed voor zijn eerste zege van het seizoen.

UCI legt gestopte Petacchi schorsing van 2 jaar op

De Internationale Wielerunie UCI heeft de voormalige Italiaanse sprinter Alessandro Petacchi wegens dopingmisbruik een schorsing van twee jaar opgelegd. Dat heeft de instantie zaterdag laten weten. De ondertussen 45-jarige Petacchi is betrokken bij Operatie Aderlass en krijgt de sanctie voor feiten uit 2012 en 2013. De UCI sprak de straf uit op basis van info die het kreeg van Oostenrijkse speurders.

Petacchi zou bloeddoping toegediend hebben gekregen van de Duitse dokter Mark Schmidt, spilfiguur in Operatie Aderlass. Schmidt werd op 27 februari aangehouden in zijn kabinet in het Duitse Erfurt. Hij zou een bloeddopingnetwerk hebben opgezet waarbij minstens 21 atleten uit acht landen en vijf sporten betrokken zijn. Petacchi, die al eens één jaar geschorst werd voor het gebruik van salbutamol in 2007, zou een van zijn klanten geweest zijn. In 2015 stopte Petacchi met koersen. Hij telt in zijn loopbaan 152 zeges, waarbij 48 in grote rondes.

Hongaar Valter wint negende rit

Attila Valter heeft de voorlaatste etappe in de Ronde van de Toekomst gewonnen. De Hongaar soleerde na 67,2 km van Villaroger naar Tignes naar de zege. Hij haalde het voor de Noorse geletruidrager Tobias Foss en de Duitser Georg Zimmerman. Onze landgenoot Ilan Van Wilder finishte als vijfde en schuift op naar plek drie in het klassement, op 2:33 van de Noorse leider.

Na de tijdrit van vrijdag (23,1 km) stond opnieuw een vrij korte etappe door de Alpen op het programma, van 67,2 km, met onderweg drie beklimmingen van tweede categorie en de slotklim naar Tignes, 8,3 km aan 6,5%. Al op de tweede klim van de dag, de Montvalezan, 7,9 km aan 5,8%, moesten enkele tenoren de rol lossen, zoals de Luxemburger Michael Ries, vrijdag nog tweede. Op de derde klim, kort en steil, de Côte de Montalbert, 3,2 km aan 10%, plaatste Clément Champoussin, vierde in de stand, een aanval waardoor de groep met de gele trui verder uitdunde. Matteo Jorgensen, tweede in het klassement, viel terug, net zoals Mauri Vansevenant. Enkel onze landgenoot Ilan van Wilder kon het strakke tempo volgen.

Champoussin zou weer bijgehaald worden, met Attila Valter en Jon Agirre bleven de twee laatste vluchters over op de slotklim. Valter klom het sterkst en nam afstand van zijn kompaan. In de groep met de gele trui viel Champoussin terug, uiteindelijk bleven er nog vier renners over: leider Foss, de Duitser Zimmerman, de Italiaan Aleotti en onze landgenoot Van Wilder.

Die raakte door een domme val -hij tikte het achterwiel van de renner voor zich aan- even achterop op 3,6 km van het einde, maar zonder erg en hij sloot weer aan. Toen Foss wat later versnelde uit die groep, had de eerstejaarsbelofte geen antwoord in de benen. Foss kwam net tekort om Valter op te rapen, hoewel die nog een politieman aanreed in de laatste 250 meter, maar verstevigde wel zijn leidersplaats in het klassement met nog één bergrit te gaan. Hij telt nu 1:10 bonus op Giovanni Aleotti.

Van Wilder eindigde op 1:10 van de Hongaar in de daguitslag en schuift daarmee op naar plek drie in het klassement, op 2:33. Mauri Vansevenant, drager van de gele trui op vrijdag, eindigde niet in de top tien, maar behoudt wel zijn zevende plaats in het klassement, al telt hij nu wel al 6:29 achterstand.

