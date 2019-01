KOERS KORT. Remco Evenepoel traint eerste keer op hete Argentijnse wegen: “Morgen meer zonnecrème smeren” De wielerredactie

24 januari 2019

11u29 0

Komende zondag start de Ronde van San Juan. Deceuninck - Quick.Step, het team van Patrick Lefevere, bevindt zich al op Argentijnse bodem, met ook Remco Evenepoel in de rangen. Voor het bijna 19-jarige toptalent - Evenepoel verjaart morgen vrijdag - wordt het zijn eerste profkoers. Evenepoel en zijn ploegmaats hebben er in Argentinië intussen een eerste trainingrit opzitten. Een tocht in hete omstandigheden: de temperatuur op de Argentijnse wegen liep op tot 40 graden. “Ik heb wat zonnecrème op mijn armen gesmeerd, maar dat bleek niet genoeg”, aldus Evenepoel op sociale media. “Dus morgen wordt het meer smeren, of nóg meer bakken.”

The Argentinean Diary of a Young Wolf: Welcome to San Juan! pic.twitter.com/jTIIlrwplv Deceuninck-QuickStep(@ deceuninck_qst) link