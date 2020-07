KOERS KORT. Remco Evenepoel rijdt enkel tijdrit op EK - Brändle langer bij Israel Start-Up Nation JDK/BA

08 juli 2020

Remco Evenepoel (20) zal op maandag 24 augustus in het Franse Plouay zijn Europese titel tijdrijden verdedigen. Voor de wegrit, twee dagen later, past hij evenwel. “De tijdrit en de wegrit volgen elkaar iets te snel op”, vindt hij. “Niet dat de combinatie totaal onmogelijk is, maar ik moet ook aan de ­toekomst denken.”

De korte termijn, bedoelt Evenepoel. Het vervolg van zijn zo al druk beladen post-coronacampagne, met in september Tirreno-Adriatico en het dubbele WK (tijd­rijden en weg) in Aigle/Martigny. En in oktober zijn grote­rondedebuut in de Giro. Wel warm voor het ‘EK voor aanvallers’ in Bretagne lopen onder meer Van Avermaet, Lampaert, Stuyven, Naesen en Meurisse.

Matthias Brändle verlengt contract bij Israel Start-Up Nation

De Oostenrijkse tijdritspecialist Matthias Brändle heeft zijn contract bij WorldTour-ploeg Israel Start-Up Nation met twee seizoenen verlengd. De dertigjarige voormalige werelduurrecordhouder blijft zo tot eind 2022 bij het team. “Daarmee voel ik het vertrouwen van het team”, zo bekende Brändle in een mededeling van de ploeg. “Ik ben zo gelukkig, meer kan ik niet vragen. Zoveel vertrouwen wil ik graag terugbetalen.”

Bij het bescheiden Israel Start-Up Nation is de Oostenrijker ploegmaat van Jenthe Biermans. Vorige week verlengde onze 24-jarige landgenoot er eveneens zijn contract voor twee jaar. Israel Cycling nam begin dit jaar de WorldTour-licentie over van Katusha. Biermans maakte de overstap van het Russische team.