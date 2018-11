KOERS KORT. Reglement UCI doet wenkbrauwen fronsen: sokken renners worden gecontroleerd De wielerredactie

16 november 2018

Reglement UCI doet wenkbrauwen fronsen: sokken renners worden gecontroleerd

De Internationale Wielerunie (UCI) heeft wat reacties losgeweekt door de herintroductie van een reglement. Zo komt er vanaf 2019 een regel in verband met de hoogte van de wielersokken. Dat schrijft Cycling Weekly.

In competitie mogen de sokken maximaal tot halverwege het onderbeen komen (zie afbeelding hieronder). De UCI maakte wel nog niet duidelijk welke straffen er bij een overtreding worden opgelegd. Teammanager Jonathan Vaughters reageerde ironisch op het nieuws: “Gelukkig houdt de UCI zich met de belangrijke zaken bezig.”

That socks! Iljo Keisse(@ IljoKeisse) link

Sagan en Kittel poseren in Chinese klederdracht

Heel wat renners zijn naar China afgezakt om morgen het Tour de France Skoda Criterium in Shanghai te rijden. Onder meer Tour-winnaar Geraint Thomas, Luis Leon Sanchez, Sonny Colbrelli, Jakob Fuglsang, Matteo Trentin, Marcel Kittel en Peter Sagan prijken op de deelnemerslijst. Het sein voor de Slovaakse ex-wereldkampioen om er met Kittel te poseren in Chinese klederdracht. “Zouden we in deze outfit even snel sprinten?”

Do you think we will be fast if @marcelkittel and I sprint in our traditional Chinese dresses? @ride100percent #ShanghaiCriterium @LeTour pic.twitter.com/uok8qkNGF0 Peter Sagan(@ petosagan) link

Hersenschudding houdt Nicky Degrendele aan de kant in Zesdaagse van Gent

Nicky Degrendele komt niet in actie tijdens de Zesdaagse van Gent. De wereldkampioene in de keirin heeft nog te veel last van haar valpartij vorige maand tijdens de wereldbekermanche in het Franse Saint-Quentin-En-Yvelines. Ze liep toen een hersenschudding op.

De West-Vlaamse zou zondag in Gent een recordpoging in de vliegende baanronde wagen, maar voelt zich onvoldoende hersteld. “Ik voelde mij de afgelopen weken al niet top na de val in Parijs. Ik merkte dat ik na een aantal dagen trainen niet in staat was om volledig te recupereren en dat ik mij telkens slechter begon te voelen. Op maandagochtend heb ik bij de fysio in Zwitserland testen gedaan. Zij stelde een hersenschudding vast”, legt Degrendele uit op de website van haar ploeg Beat Cycling Club.

De baanrenster zegt ook af voor de wereldbekerproef in Berlijn (30/11-2/12). Tijdens de manche in Londen (14-16/12) wil ze haar comeback maken.

“Meteen na mijn crash in Parijs zei ik tegen Tim Veldt (haar coach) dat ik er in Berlijn weer zou staan. Deze diagnose komt daardoor toch wel als een verrassing voor mij, omdat ik reeds twee rustige weken moest inlassen direct na de val en net weer op goede weg was richting het aankomende seizoen met dit weekend de Zesdaagse Gent, daarna de wereldbekers en het wereldkampioenschap”, gaat Degrendele verder. “Ik zal nu minstens een week weg moeten blijven van fysieke inspanning om hopelijk snel weer op de fiets te zitten. Het doel is om tijdens de wereldbeker Londen, van 14 tot en met 16 december, mijn rentree te maken.”

Degrendele zal in het Kuipke wel present zijn om er te worden gehuldigd voor haar wereldtitel.

Aerts voor Tabor: “Wil goed scoren in Tsjechië”

Na drie wereldbekermanches, twee in Amerika en één in het Zwitserse Bern, trekken de veldrijders morgen naar Tabor. Toon Aerts leidt momenteel het klassement met 225 punten, Wout van Aert volgt als tweede met 210 punten. De vorige manche in de wereldbeker, in Bern, kwam op naam van Mathieu van der Poel, die het haalde voor Wout van Aert en Toon Aerts. Zoals bekend paste de Nederlander voor de wereldbekers in de Verenigde Staten en speelt hij dus dus geen rol meer in het klassement. Een zege levert weliswaar 80 punten op, de kans dat hij deze achterstand nog inhaalt lijkt onbestaande.

Dus leidt Toon Aerts de dans na zijn zeges in Iowa en Waterloo en zijn derde plaats in Bern. "Dit is een klassement dat ik wil verdedigen", aldus de Telenet Fidea Lion die ook in de DVV Verzekeringen Trofee aan de leiding staat. "Vooral in Tabor wil ik goed scoren, in Koksijde wordt het zaak om de schade te beperken", vertelde hij zondag na de Superprestige in Gavere waar hij tweede werd.

Van der Poel reist met het vliegtuig van Tabor naar Hamme

Zondag is de Flandriencross in Hamme dan weer de plaats van afspraak voor de derde manche van de DVV Verzekeringen Trofee. De zege op de Koppenberg kwam op naam van Toon Aerts, vorige week wist Mathieu van der Poel te juichen in Niel. Aan het parcours aan de sporthal van Hamme werd weinig veranderd. Traditioneel zullen de schuine kanten van de Durmedijk hun rol spelen en ligt er ook een vernieuwde heuvel met de Toyo Tires bandentrappenhindernis.

Extra hindernis: na de wereldbekerwedstrijd in Tabor wacht de renners nog een lange verplaatsing richting België. Van der Poel keert pas zondagochtend terug met het vliegtuig vanuit München. “Geen ideale voorbereiding”, geeft hij toe bij organisator Golazo in een persbericht. “Door de staking van Ryanair zijn er veel vluchten geschrapt. Anders hadden we kunnen terugvliegen vanuit Praag. Dat had het voor ons veel makkelijker gemaakt. Nu moeten we zaterdag eerst nog 400 kilometer naar München rijden, om dan zondagochtend terug te vliegen. In zo’n omstandigheden zal je een paar uur later nooit helemaal uitgerust en fris aan de start staan, maar die omstandigheden zijn voor iedereen hetzelfde. Met de camper of de wagen is het zeker niet beter.”