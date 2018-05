Koers kort: Recordreeks veteraan Lotto-Soudal stopt na Giro - vijf Belgische ploegen kleuren Vierdaagse van Duinkerke Redactie

07 mei 2018

11u48

Bron: Belga 0

Recordreeks Hansen stopt na Ronde van Italië

Aan de recordreeks van de Australiër Adam Hansen komt na de Ronde van Italië een einde. De renner van Lotto-Soudal startte in de Giro voor de twintigste keer op rij in een grote ronde. Tegen Cyclingnews zei de 37-jarige Hansen dat de tijd is gekomen om te breken met zijn traditie. "Deze Giro wil ik nog uitrijden, maar dan is het tijd voor verandering."

Hansen neemt een zomerpauze om de batterij op te laden en ontbreekt daarom in de Tour de France. "Ik hoop met deze andere opbouw op eigen successen", verklaart Hansen, die in totaal 27 keer aan de start stond van een grote ronde.

Zijn indrukwekkende reeks begon in 2011 met de Ronde van Spanje. Sindsdien ontbrak Hansen geen enkele keer op de deelnemerslijsten van de drie grote ronden (Giro, Tour, Vuelta). Op zijn palmares staan ritzeges in zowel de Giro (2013) als de Vuelta (2014).

Vorig jaar leek al eens een einde te komen aan zijn recordreeks. Hansen werd in eerste instantie niet geselecteerd voor de Vuelta. Maar doordat ploeggenoot Rafael Valls tijdens een training zijn heup brak, maakte Hansen toch zijn opwachting.

UCI bevestigt: Gonzalo Najar wordt betrapt op CERA-gebruik

Het is nu ook officieel: Gonzalo Najar, de Argentijnse eindwinnaar van de Ronde van San Juan (2.1) eind januari, is betrapt op het gebruik van CERA, een derde generatie EPO. Dat maakte de Internationale Wielerbond (UCI) vandaag bekend in een persbericht. Najar leverde zijn positieve plas af op 21 januari, een dag voor de Ronde van San Juan zou beginnen. De Argentijn werd voorlopig geschorst.

De 24-jarige Najar schreef in eigen land verrassend zowel de koninginnenrit als de eindzege op zijn naam. Vorig seizoen kroonde hij zich ook tot Argentijns kampioen op de weg. Ook zijn ploeg- en landgenoot Gaston Emiliano Javier liep tegen de lamp in San Juan. Voor hem gebeurde dat op 23 januari, na de tweede etappe. Javier testte positief op anabole steroïden. De renners hebben het recht een B-staal aan te vragen.

Vijf Belgische ploegen kleuren Vierdaagse van Duinkerke

Vanaf morgen tot en met zondag 13 mei wordt de 64ste editie van de Vierdaagse van Duinkerke (2.BC) verreden. Er komen met Lotto-Soudal, Sport Vlaanderen-Baloise, Wanty-Groupe Gobert, WB-Aqua Protect-Veranclassic en Veranda's Willems-Crelan vijf Belgische ploegen aan de start van deze Franse rittenkoers.

Vertrekplaats van de eerste etappe is traditioneel Duinkerke waar morgen in de schaduw van het standbeeld van Jean Bart koers gezet wordt richting La Bassée. Na 56 kilometer wacht de Monts des Cats en twaalf kilometer verderop is de Mont Noir aan de beurt. In La Bassée werken de renners dan nog drie plaatselijke ronden af.

Daags nadien gaat de tweede rit van Le Quesnoy naar Soissons voor een tocht van 173,3 kilometer. In de twee plaatselijke ronden zit telkens de beklimming van de Pasly. Donderdag trekt de karavaan naar de kust met start in Fort-Mahon-Plage. De aankomst van de derde etappe situeert zich in Ecques.

Vrijdag gaat het van Dainville naar Mont Saint Eloi. Een ideale opwarmer voor de 'koninginnenrit' op zaterdag tussen Wormhout en Cassel met daarin de opvolging van de beklimmingen als de Rue du Tambour en de Avenue Achille Samyn. Vermoedelijk zal daar het klassement in een definitieve plooi gelegd worden. Op de slotdag is er immers, na de start in Coulgone, het traditionele rondjes rijden in Duinkerke met aankomst op de Boulevard Sainte-Barbe.

Vorig jaar ging de eindzege er naar de Fransman Clément Venturini. De Fransman zal zijn eindzege niet verdedigen aangezien hij al aan de slag is in de Ronde van Italië. De laatste Belgische eindzege dateert al van 1997 toen Johan Museeuw er de beste was en huiswaarts mocht met de roze leiderstrui.

De deelnemende ploegen

• WorldTour: Ag2r-La Mondiale, Lotto-Soudal, Groupama-FDJ

• Professioneel continentale ploegen: Aqua Blue Sport, Cofidis, Delko Marseille, Direct Energie, Euskadi Basque Country, Gazprom-Rusvelo, Nippo-Vini Fantini, Roompot-Nederlandse Loterij, Sport Vlaanderen-Baloise, Fortuneo-Samsic, Veranda's Willems-Crelan, Vital Concept, Wanty-Groupe Gobert, WB-Aqua Protect-Veranclassic

• Continentale teams: Roubaix-Lille Métropole, St.Michel-Auber 93

De ritten

Dinsdag 8 mei: Duinkerke-La Bassée (165,3 km)

Woensdag 9 mei: Le Quesnoy-Soissons (173,3 km)

Donderdag 10 mei: Fort Mahon Plage-Ecques (172,2 km)

Vrijdag 11 mei: Dainville-Mont Saint Eloi (172,7 km)

Zaterdag 12 mei: Wormhout-Cassel (178,7 km)

Zondag 13 mei: Coulogne-Duinkerke (174,9 km)